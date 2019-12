We hoeven er voorlopig niet op te rekenen dat de sloten en plassen gaan dichtvriezen en we op natuurijs kunnen schaatsen. Maar op een paar plekken in Nederland kun je het gevoel van het ijs onder je schaatsen en de wind door je haren toch voelen. NU.nl maakt een overzicht van kunstijsbanen buiten in de natuur.

Flevonice - Biddinghuizen

De ijsbaan van Flevonice is uniek in Nederland. De baan is 2,5 kilometer lang en slingert door de polder. Daarnaast is er nog een 400 meterbaan. Op de lange baan lijkt het net alsof je nog een grote tocht schaatst en met een beetje geluk zie je soms herten lopen aan de bosrand. Langs de route staan twee rustpunten waar je bij kunt komen met een kop warme chocolademelk.

Waar: Flevonice, Strandgaperweg 20, Biddinghuizen

Wanneer: tot 1 maart 2020

Prijs: 14 euro (dagentree)

Meer informatie

Flevonice heeft de langste kunstijsbaan in Nederland. (Foto: Pro Shots)

Nederlands Openluchtmuseum - Arnhem

Op de 1.000 vierkante meter grote ijsbaan bij het Nederlands Openlucht Museum lijk je honderd jaar terug in de tijd te reizen. Je schaatst tussen oude molens, een antieke tram en ouderwetse gevels. Daarna kun je je opwarmen met een bord huisgemaakte stamppot of koek en zopie. Naast de schaatsbaan is er ook een grote sleebaan waarvan je in een band naar beneden kunt roetsjen.

Waar: Nederlands Openluchtmuseum, Hoeferlaan 4, Arnhem

Wanneer: tot 20 januari 2020

Prijs: 18 euro (online) of 19,50 euro (kassa)

Meer informatie

Hier schaats je met uitzicht op molens en ouderwetse huisjes. (Foto: Nederlands Openluchtmuseum)

Paleis Het Loo - Apeldoorn

Het Stallenplein van Paleis Het Loo wordt in december omgetoverd in een winterdorp. Er verschijnen houten chalets met kerstverlichting en een schaatsbaan tussen de bomen, met uitzicht op de koetshuizen. Schaatsen zijn gratis te huur.

Waar: Paleis Het Loo, Koninklijk Park 1, Apeldoorn

Wanneer: tot 6 januari 2020 van 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: 7,50 (volwassenen) of 5 euro (kinderen tot 12 jaar)

Meer informatie

De ijsbaan ligt pal aan de koetshuizen van het paleis. (Foto: Paleis Het Loo)

Reinaldapark - Haarlem

De markante Amsterdamse kermisexploitant Frans Stuy transformeert de tennisvelden van het Haarlemse Reinaldapark in de wintermaanden om tot een grote schaatsbaan. De ijsbaan wordt opgetuigd met kerstverlichting, kraampjes met glühwein en een après-skibar. De baan ligt bovendien op een steenworp afstand van pannenkoekenhuis waar je na het schaatsen een stevige pannenkoek kunt eten.

Waar: Reinaldapark, Reinaldapad 10, Haarlem

Wanneer: tot 6 januari 2020 van 10.00 tot 23.00 uur

Prijs: 5 euro

Meer informatie

De ijsbaan in het Reinaldapark. (Foto: Pannenkoekenparadijs Haarlem)

Jaap Eden IJsbaan - Amsterdam

Bij de Jaap Eden IJsbaan vinden ze het belangrijk dat bezoekers nog steeds het gevoel hebben dat ze de natuurelementen trotseren wanneer ze een rondje op de 400 meterbaan rijden. Langs de kant staan koek-en-zopiekramen en meer horeca.

Waar: Jaap Eden IJsbaan, Radioweg 64, Amsterdam

Wanneer: tot 22 maart 2020

Prijs: 7,80 euro (volwassenen)

Meer informatie

Kinderen krijgen les op de schaatsbaan. (Foto: Jaap Eden IJsbaan)

Oproep