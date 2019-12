De kerstvakantie is officieel begonnen. Daarom worden er in de stad veel winterse activiteiten en evenementen georganiseerd, zoals een silent disco op de schaatsbaan, een indoorkermis in MartiniPlaza en het Roald Dahl Festival in het Forum. NU.nl maakt een overzicht van wat er de komende twee weken allemaal te beleven valt.

Kerstavond in Paviljoen Sterrebos

De tuin van Paviljoen Sterrebos staat volledig in het teken van Kerst. Je kan marshmallows roosteren boven de vuurkorf en warme chocolademelk drinken. In het knusse paviljoen wordt het kerstverhaal voorgelezen.

Waar: Paviljoen Sterrebos, Helperzoom 3

Wanneer: dinsdag 24 december van 16.00 tot 19.00 uur

Prijs: gratis entree

Spelletjesavond en stamppotmenu - De Groene Stoel

Restaurant De Groene Stoel serveert op Kerstavond een spelletjesavond met een stamppotmaaltijd. Voor 20 euro krijg je een soepje, een van de drie soorten stamppot en een kruidige glühwein toe. Daarna worden de sjoelbak, Twister en kaartspellen uit de kast gehaald.

Waar: De Groene Stoel, Gedempte Zuiderdiep 26

Wanneer: dinsdag 24 december vanaf 18.00 uur

Prijs: 20 euro

Bij De Stoel kun je kiezen uit drie soorten stamppot. (Foto: Pro Shots)

Kerstplaza - MartiniPlaza

In MartiniPlaza komt in de kerstvakantie een indoorkermis. Er is een achtbaantje, een draaimolen, botsauto's en kramen waar je bijvoorbeeld eendjes kunt vangen. Daarnaast haal je er kermislekkernijen, zoals suikerspinnen, suikerpinda's en oliebollen. De 15 euro entree is inclusief attracties.

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2

Wanneer: 25 december tot en met 5 januari

Prijs: 15 euro

Diner in het donker - Café Kult

Bourgondiërs met een gevoel voor avontuur kunnen op Tweede Kerstdag terecht bij Café Kult voor een vijfgangendiner in het donker. In de duisternis zie je niet wat er voor je op tafel staat en ben je afhankelijk van je andere zintuigen om het diner te ervaren.

Waar: Café-Bistro Kult, Steentilstraat 36-1

Wanneer: donderdag 26 december van 17.00 tot 21.00 uur

Prijs: 25 euro, reserveren via kult@xs4all.nl

Bruut Christmas Special - Graanfabriek

Feestvierders kunnen hun Tweede Kerstdag dansend doorbrengen in de Graanfabriek. Hier zorgen onder anderen Bizzey, Jurab, Nayla en MC Taylor voor knallende muziek een gezellige nacht.

Waar: Graanfabriek, Helsinkistraat 6

Wanneer: donderdag 26 december van 22.00 tot 4.00 uur

Prijs: 16,75 euro

Bizzey komt een feestje vieren tijdens Bruut in Groningen. (Foto: BrunoPress)

My First Festival - De Oosterpoort

My First Festival is een festival dat zich speciaal op kinderen richt. Dit jaar komen rapper Snelle, YouTube-ster Kalvijn en Thijs Boontjes Dans- en Showorkest. Daarnaast kun je de ring in om het op te nemen tegen een boksrobot, of een superheld of schurk worden in een augmentedrealityfilmpje.

Waar: De Oosterpoort, Trompsingel 27

Wanneer: vrijdag 27 december van 11.00 tot 15.00 uur

Prijs: 17 euro (volwassenen) of 14 euro (kinderen tot 12 jaar)

Grunneger Speciaalbier Proeverij - Metalcafé De Witte Wolf

In metalcafé De Witte Wolf proef je acht bieren uit de regio van onder meer Baxbier, Brouwerij Martinus, Grunn Bier en Eggens Craft Beer.

Waar: Metalcafé de Witte Wolf, Oude Boteringestraat 51

Wanneer: zaterdag 28 december van 15.00 tot 19.00 uur

Prijs: 17,50 euro

Roald Dahl Festival - Forum Groningen

In het Forum worden drie dagen lang films gebaseerd op de boeken van Roald Dahl vertoond zoals De GVR en De Reuzenperzik. Daarnaast zijn er kindertheatervoorstellingen en een workshop film maken.

Waar: Forum Groningen, Nieuwe Markt 1

Wanneer: zaterdag 28 december tot en met maandag 30 december

Prijs: variërend van 6 tot 9 euro, ook gratis activiteiten

127 De GVR (NL) trailer

American Pancake Breakfast - Sandwichbar Du Nord

Voor 8,50 euro krijg je zondag een dikke stapel luchtige American pancakes en een koffie of thee bij Du Nord. Stroop en suiker zijn bij de prijs inbegrepen, maar voor bacon, verse bosbessen of choco chips moet je tot 1,50 euro bijleggen.

Waar: Du Nord, Hoogstraatje 4

Wanneer: zondag 29 december van 9.00 tot 13.00 uur

Prijs: 8,50 euro, reserveren via info@dunordgroningen.nl

Eet zondag voor minder dan een tientje een stapel pannenkoeken bij Du Nord. (Foto: CookLoveShare)

New Cool Collective - De Oosterpoort

De altijd strak in het pak zittende, achtkoppige band New Cool Collective bracht recentelijk hun twintigste album uit. Dit vieren ze met een tour langs de grote poppodia. Op maandag 30 december doen ze De Oosterpoort aan.

Waar: De Oosterpoort, Trompsingel 27

Wanneer: maandag 30 december van 20.30 tot 23.30 uur

Prijs: 18,50 euro

Nieuwjaarsfeest 2020 - Forum Groningen

Alle inwoners van Groningen zijn uitgenodigd voor een nieuwsjaarsfeest in het Forum, georganiseerd door de gemeente. Burgemeester Koen Schuiling houdt om 20.00 uur een nieuwjaarstoespraak. Daarna wordt het Grönnens Laid gezongen en barst het muziekprogramma los met onder anderen Inge van Calkar, Swinder en The Tightropes.

Waar: Forum Groningen, Nieuwe Markt 1

Wanneer: donderdag 2 januari van 19.00 tot 2.00 uur

Prijs: gratis entree

Silent Disco on Ice - Het Groninger Winterfestijn

Een groot feest zonder geluidsoverlast, dat is de Silent Disco on Ice. Op de tijdelijke ijsbaan op de Grote Markt krijgen alle schaatsers een koptelefoon met muziek. Na het schaatsen kun je in het winterpaviljoen opwarmen met warme chocolademelk of glühwein.

Waar: schaatsbaan op de Grote Markt

Wanneer: donderdag 2 januari van 17.00 tot 22.00 uur

Prijs: 7 euro (online) of 8,50 euro (aan de kassa)

Bezoekers tijdens de opening van de ijsbaan. (Foto: Het Groninger Winterfestijn)

Sportquiz van het Noorden - Hitachi Capital Mobility Stadion

Het Dagblad van het Noorden organiseert in het eerste weekend van het nieuwe jaar een sportquiz. Deze vindt plaats in het hart van de Groningse sportwereld: het stadion van FC Groningen. De eerste prijs is een reischeque van 1.000 euro waarmee je met je team een internationale sportwedstrijd naar keuze kunt bezoeken.

Waar: Hitachi Capital Mobility Stadion, Boumaboulevard 41

Wanneer: vrijdag 3 januari van 19.00 tot 22.30 uur

Prijs: 21,60 euro

De Oranjevrouwen werden dit jaar tweede op het WK. (Foto: Pro Shots)

Theatervoorstelling Ruimtevlucht (8+) - Stadsschouwburg

In deze kindertheatervoorstelling staat een ruimteschip op het punt te vertrekken. Hij brengt de passagiers naar een betere plek. Mensen en dieren dringen om binnen te komen, maar de selectie is streng. Alleen de allerbeste wezens mogen aan boord. Maar wanneer het schip opstijgt, blijkt er een verstekeling te zijn.

Waar: Stadsschouwburg, Turfsingel 86

Wanneer: vrijdag 3 tot en met zondag 5 januari om 19.30 uur

Prijs: variërend van 9 euro (derde rang) tot 13 euro (eerste rang)

