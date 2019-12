Groningen bereidt zich voor op de kerstdagen. Komend weekend vind je kerstmarkten in de Martinikerk, in Helpman en in de Oosterparkwijk. Verder een kaasfondue-avond bij Café De Koffer en muziek. NU.nl maakt een overzicht van activiteiten.

Martinus Vinyl Club - De Loods

Brouwerij Martinus is fan van vinylplaten en laat zijn platen regelmatig horen in het café in de voormalige drukkerij. Vrijdag pakken ze groter uit en organiseren ze een vinylfeest in De Loods met muziek, speciaalbier en dj's. Onder anderen Pushin Wood en Black Dynamite staan achter de draaitafels.

Waar: De Loods, Neutronstraat 3

Wanneer: vrijdag 13 december vanaf 22.00 uur

Prijs: 7,50 euro

Kraak & Smaak + Secret Rendezvous - Vera

Het Nederlandse producertrio Kraak & Smaak neemt een liveband mee naar Groningen voor een optreden in Vera. De groep maakt een mix van elektronica, funk, disco en soul. Ze worden ingeleid door Secret Rendezvous, die elektronische soul maakt.

Waar: Vera, Oosterstraat 44

Wanneer: zaterdag 14 december van 21.00 tot 23.30 uur

Prijs: 18 euro

Kerstmarkt Groningen - Martinikerk

Op de kraampjes van de kerstmarkt vindt je originele cadeautjes, lekkernijen zoals glühwein en warme chocolademelk. De eeuwenoude kerk wordt aangekleed met lichtjes en kerstbomen.

Waar: Martinikerk, Martinikerkhof 3

Wanneer: zaterdag 14 december van 12.00 tot 19.30 uur

Prijs: 3 euro, kinderen onder twaalf jaar gratis

De kraampjes in de Martinikerk, gezien vanaf de zuilen. (Foto: Kerstmarkt Groningen)

Koffer Kaasfondue - Bierlokaal De Koffer

Bij De Koffer kun je komende zondag een pannetje smaakvolle kaasfondue met brood en groenten eten. Je krijgt er ook een bijpassend winterbier bij.

Waar: Bierlokaal Café De Koffer, Nieuwe Blekerstraat 1

Wanneer: zondag 15 december van 16.00 tot 20.00 uur

Prijs: 16,50 euro, reserveren via info@dekoffer.nl

Bij De Koffer krijg je naast de kaasfondue bijpassend winterbier. (Foto: 123RF)

Noah Guthrie - Simplon

Noah Guthrie verwierf bekendheid dankzij de serie Glee, waarin hij Roderick speelt in het zesde seizoen. Nu reist hij rond om overal zijn bluesy covers van bekende nummers ten gehore te brengen. Guthrie houdt zijn versies van de liedjes zo simpel mogelijk. Hij gelooft er heilig in dat de melodie op zichzelf moet kunnen staan zonder bombastische arrangementen.

Waar: Simplon, Boterdiep 69

Wanneer: zaterdag 14 december om 20.00 uur

Prijs: 14 euro

Kerstmarkt in Helpman

Tussen de bomen van het landgoed van Huis Groenestein wordt vrijdag een sfeervolle kerstmarkt georganiseerd. De markt is veel kleinschaliger dan die in de Martinikerk, maar heeft de belangrijkste ingrediënten: warme chocolademelk, glühwein, kerstbomen en muziek.

Waar: De Helpen/BSV Helpman-Oost, Groenesteinlaan 16

Wanneer: vrijdag 13 december van 15.00 tot 20.00 uur

Prijs: gratis entree

De kerstmarkt in Helpman. (Foto: Kerstmarkt Helpman)

