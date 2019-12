De lijst van nieuwe films is deze week maar kort: de verfilming van de bekende musical Cats verschijnt, net als de animatiefilm Spionnengeheimen en een documentaire over dementie. Dit zijn de drie films die in de eerste week van de kerstvakantie in de bioscoop verschijnen.

Spionnengeheimen - animatie

De zelfverzekerde superspion Lance Sterling beschermt de wereld tegen ernstige gevaren. Hij doet dit met behulp van de technische snufjes en gadgets van de verlegen uitvinder Walter. Walter mist de sociale vaardigheden en het zelfvertrouwen van Lance, maar is erg slim en vindingrijk. Wanneer Lance door een merkwaardige gebeurtenis plotseling in een duif verandert, moeten Walter en Lance plotseling op een heel nieuwe manier samenwerken om zichzelf en de wereld te redden.

Genre: animatie, familiefilm

Regisseur: Nick Bruno, Troy Quane

Stemmen: John Williams, Buddy Vedder, Défano Holwijn

Kijkwijzer: onbekend

Bekijk hier waar de film zoal draait

148 Bekijk hier de trailer van Spionnengeheimen

Cats - musical

Er is een film gemaakt van de bekende musical Cats van Andrew Lloyd Webber. Het is een van de langstlopende musicals ter wereld. De film volgt een groep katten, genaamd de Jellicle Cats, die zich voorbereiden op een groot bal. Tijdens dit bal wordt een van hen uitverkoren voor een nieuw, beter leven.

Genre: musical

Regisseur: Tom Hooper, Lee Hall

Cast: James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen

Kijkwijzer: onbekend

Bekijk hier waar de film zoal draait

100 Bekijk hier de trailer van Cats

Wei - documentaire

Ruud Lensen volgt het mantelzorgtraject van zijn eigen ouders. Zijn dementerende vader Jac leeft in een miniparadijsje in de natuur, met paarden, kippen en een moestuin. Het weiland en zijn dieren geven hem houvast in een wereld die steeds verwarrender voor hem wordt. Moeder Ria ziet Jacs achteruitgang met lede ogen aan. De zorg voor haar man wordt veeleisender en Ria moet steeds meer een stukje van haar eigen leven opgeven.

Genre: documentaire

Regisseur: Ruud Lenssen

Kijkwijzer: alle leeftijden

Bekijk hier waar de film zoal draait

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 26 december in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

De films in bovenstaand overzicht zijn geselecteerd door de onafhankelijke redactie van NU.nl. Als je een ticket koopt, kan het zijn dat NU.nl hier geld aan verdient.