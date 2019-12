Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Haarlem: bezoek een van de grootste kerstmarkten van de Benelux, maak een ouderwets fotogram in het Teylers Museum of woon het familieconcert in de Grote of St.-Bavokerk bij.

Kerstmarkt - centrum

De jaarlijkse kerstmarkt in Haarlem is met meer dan driehonderd kramen een van de grootste van de Benelux. Verspreid door het centrum van de stad staan kramen met kerstcadeaus, glühwein, warme chocolademelk en erwtensoep. Bovendien vinden op diverse locaties in de binnenstad kerstconcerten en optredens plaats.

Waar: Grote Markt en centrum

Wanneer: zaterdag 7 december, 10.00 tot 21.00 uur, zondag 8 december, 11.00 tot 19.00 uur

Prijs: gratis entree

Christmas Garage Sale - Restaurant Morris

De zolder van Restaurant Morris ligt vol met servies, glaswerk en kookgerei dat niet meer gebruikt wordt, dus organiseert het dit weekend een feestelijke Christmas Garage Sale. De spullen worden voor de deur verkocht terwijl genoten kan worden van kerstdeuntjes, warme chocomel en glühwein. Het restaurant is daarnaast gewoon geopend voor lunch, diner en cocktails.

Waar: Restaurant Morris, Spaarne 36

Wanneer: zaterdag 7 december, 12.00 tot laat, zondag 8 december, 12.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Workshop Flitsend Fotogram - Teylers Museum

In de tentoonstelling Jong in de negentiende eeuw in het Teylers Museum zijn oude familie- en schoolfoto's te zien. Men moest toen erg lang stilzitten om scherp op de foto te komen. Tijdens de gratis workshop van Kunst- en Vliegwerk leren kinderen (vanaf vier jaar) op zondagmiddag om een 'fotoafdruk' te maken met poppetjes van papier.

Waar: Teylers Museum, Spaarne 16

Wanneer: zondag 8 december, 13.00 tot 14.00 uur en 14.30 tot 15.30 uur

Prijs: gratis entree (exclusief museumentree)

Een fotoafdruk van een poppetje met een blad. (Foto: Teylers Museum)

Straatje van Emma - Schagchelstraat

Eén weekend per jaar verandert de Schagchelstraat van winkelstraat in het zogenaamde Straatje van Emma. Hier wordt Kerst gevierd zoals dat in de negentiende eeuw gebeurde, de periode waarin koningin Emma regeerde. Waan je in de tijd van Dickens, schoorsteenvegers en wasvrouwen, ontmoet een valkenier met echte vogels, of laat de kinderen smeden bij een de smid.

Waar: Schagchelstraat, Haarlem

Wanneer: zaterdag 7 en zondag 8 december, 11.00 tot 18.00 uur

Prijs: gratis entree

De Schagchelstraat verandert in een historisch straatje. (Foto: Straatje van Emma)

Familiekerstconcert - St.-Bavokerk

Op zondagmiddag 8 december geeft La Familie een familiekerstconcert in de Grote- of St.-Bavokerk op de Grote Markt. Samen met ballroomdansers en het Haarlems Kinderkoor wordt het een ouderwetse kersthappening. De entree voor het concert is gratis, maar vol is vol. De kerk gaat een half uur voor aanvang open en het concert duurt ruim een uur.

Waar: St.-Bavokerk, Grote Markt 22

Wanneer: zondag 8 december, 15.00 uur

Prijs: gratis entree

Het kerstconcert in de kerk vorig jaar. (Foto: St.-Bavokerk)

