Voor mensen die zich er niet prettig bij voelen om naakt de sauna te betreden is de badkledingdag een uitkomst. Maar hoe hygiënisch is het om in een natte bikini of zwembroek in het stoombad of de sauna te zitten?

Een dagje naar een wellnessresort betekent voor de meeste mensen een dag ongestoord naakt ontspannen in de sauna, de ligstoelen en de dompelbaden. Maar dit geldt voor lang niet iedereen. Volgens Jos Keizer van de Vereniging van Nederlandse Sauna en Wellnessbedrijven, komen er naast traditionele sauna's meer plekken bij waar bezoekers verplicht badkleding dragen. "Er is heel veel vraag naar", zegt woordvoerder Hester van den Bos van Internationall Wellness Resorts.

Vier badkledingdagen per week

Zo ging De Zwaluwhoeve in het Gelderse Hierden afgelopen zomer over van drie naar vier badkledingdagen per week. Het grootste gedeelte van de week lopen bezoekers er dus in badpakken en zwembroeken. "Een grote groep mensen gaat niet naar de sauna omdat ze niet bloot willen", zegt Van den Bos. "Voor hen verlaagt een badkledingdag de drempel."

“Veel jongeren hebben moeite met bloot zijn” Hester van den Bos, International Wellness Resorts

Volgens het jaarlijkse Nationaal Saunabezoekers Onderzoek, gaat 83 procent van de 1,6 miljoen bezoekers naakt naar de sauna. Het zijn met name jongeren tot 30 jaar en mensen die alleen af en toe gaan die liever badkleding aantrekken.

Dat ziet ook Van den Bos. "Verpreutsing klinkt zo negatief, maar jongeren vormen wel een doelgroep die meer moeite heeft met bloot. Je hoort ook veel dat zij na het sporten liever thuis douchen of met een zwembroek aan. Maar we zien in het resort ook wel oudere mensen die een operatie hebben gehad en nu littekens hebben en het daarom niet meer prettig vinden om hun lichaam te laten zien."

Uit onderzoek blijkt dat het vooral jongeren tot 30 jaar zijn die zich liever bedekken in de sauna. (Foto: GettyImages)

Zweet blijft tegen je lichaam plakken

Daan Borkus, bedrijfsleider van Sauna Drôme in Putten, is fel tegen de badkledingdagen. "Wij hebben die niet en we gaan ze ook nooit of te nimmer invoeren. Een traditionele Finse sauna is bedoeld om in je nakie heen te gaan." Volgens Borkus is badkleding in de sauna onhygiënisch. "In de sauna ga je transpireren. Je lichaam scheidt afvalstoffen door je huid af. Als je badkleding aanhebt, dan trekt dat vuil in de stof en blijft het tegen je lichaam geplakt. Dat is tegen de filosofie van de sauna in."

“Met zwemkleding aan is de kans groter dat bacteriën in het zwembadwater terechtkomen” Jos Keizer, Vereniging van Nederlandse Sauna en Wellnessbedrijven

Via de zweterige zwemkleding kunnen bacteriën vervolgens in het hout van de sauna trekken of in het zwembadwater terechtkomen, zegt Keizer. "Met zwemkleding aan is het moeilijker om je grondig af te douchen. Het is beter om het gewoon niet te dragen."

Daarnaast droogt badkleding maar slecht en dat verhoogt de kans op bacteriegroei in een natte zwembroek of badpak, zegt een medewerker van Thermen Goirle. "Badkleding is vaak gemaakt van een synthetische stof, zoals nylon. Dat is niet luchtdoorlatend en daarom kunnen bacterieën makkelijk groeien in de vochtige, donkere omgeving. Daar kun je schimmelinfecties van krijgen."

Geen onderzoek naar de hygiëne van badkleding in de sauna

Maar volgens De Zwaluwhoeve is er niets mis met naar de sauna gaan met iets meer bedekking. "Er wordt altijd geroepen dat badkleding in de sauna onhygiënisch is, maar dat is nooit aangetoond. Wij doen elke dag metingen en nemen watermonsters en we zien op badkledingdagen niet meer vervuiling dan anders", zegt Van den Bos. Er zijn inderdaad geen onderzoeken te vinden die het verband tussen natte zwemkleding en schimmelinfecties of natte badkleding en vervuiling in sauna's aantonen.

Volgens Van den Bos is het enige verschil met een regulier saunabezoek dat bezoekers in badkleding wat extra handdoeken en eventueel badjassen mee moeten nemen, omdat de badkleding lang nat blijft. "Verder is alles hetzelfde."

Een middenweg voor bezoekers die zich niet willen laten verplichten tot het dragen van badkleding of tot naakt rondlopen in de sauna, is er ook. Zij kunnen naar een zogeheten 'badkleding mag-dag' komen. Daar kiest iedereen zelf wat hij wel of niet aantrekt. "Maar in mijn ervaring zijn mensen na vijf minuten gewend aan naakt zijn in de sauna", zegt Keizer.

Oproep