Heb je het maken van je surprise tot de laatste uurtjes uitgesteld? NU.nl verzamelde een aantal surprises die je in een half uur in elkaar kunt zetten.

Wanneer kinderen niet langer in Sinterklaas geloven, stappen de meeste gezinnen over van een feest met alleen cadeautjes naar een feest met surprises en snedige gedichten over de eigenschappen en prestaties van de ander.

Met Sinterklaas houden wij onze naasten op een leuke manier de spiegel voor, stelt Ineke Strouken in haar boek Dit Vieren Wij. "Iedereen heeft wel een paar minder goede kanten die wij proberen te verbloemen. Op Sinterklaasavond worden wij daarmee geplaagd in de vorm van een gedicht en een surprise", aldus de deskundige op het gebied van Nederlandse tradities.

Met onderstaande surprises ben je weinig tijd kwijt en kun je toch wat persoonlijks zeggen over de ontvanger.

Cactus van een frisdrankfles

Voor een bijzonder prikkelbaar familielid of snel geïrriteerde vriend kun je deze cactus maken. Knip de bovenkant van een frisdrankfles af. Verf de fles groen of beplak hem met groen papier. Prik wat cocktailprikkers door de fles om de stekels te maken. Stop het cadeautje in de fles en steek hem in een bloempot.

Benodigdheden Lege plastic fles

Cocktailprikkers

Groene verf of groen papier

Bloempot

Een stekelige cactus voor een prikkelbare persoon. (Foto: ReuseGrowEnjoy.com)

Koffer van een schoenendoos

Van een schoenendoos maak je eenvoudig een koffer voor een reislustige persoon. Beplak de doos met gekleurd papier en teken er met stiften wieltjes, ritsen en een handvat op. Eventueel kun je ook een handvat maken van een extra strook karton. Het gedicht kun je opvouwen en in een bagagelabel steken, dat je aan de koffer hangt. Vul de koffer op met oude opgerolde sokken. Hier verstop je het cadeau in.

Benodigdheden Schoenendoos

Gekleurd papier

Stiften

Bagagelabel

Oude sokken

Koffer van een schoenendoos. (Foto: Ellen Hamhuis)

Glas bier met gel en scheerschuim

Deze surprise is voor de kroegtijgers en bierliefhebbers. Wikkel het cadeau stevig in vershoudfolie. Lepel de pot haargel in het bierglas. Laat het cadeautje erin zakken. Spuit het scheerschuim boven op de haargel totdat het glas tot de rand toe gevuld is. Eventueel kun je de surprise verder aankleden door het glas samen met een schaaltje borrelnootjes op een dienblad te lijmen.

Benodigdheden Bierglas

Pot gele haargel

Scheerschuim

Vershoudfolie

Biersurprise van haargel en scheerschuim. (Foto: Pinterest/Brigitte van der Heide)

Paard van Sinterklaas van een schoenendoos

Dit paardje (of welke ander dier je maar kunt verzinnen dat je met twee schoenendozen kunt maken) kun je aan een dierenliefhebber geven. Beplak de schoenendozen met wit papier. Plak ze vervolgens boven op elkaar. Met stiften of gekleurd papier knutsel je eenvoudig een hoofdstel, zadel en oren.

Benodigdheden Twee schoenendozen

Wit en gekleurd papier

Stiften

Je kunt het paard uitgebreid optuigen of simpel houden. (Foto: Pinterest/Lady Lemonade)

Cadeau invriezen in ijs

Wanneer de ontvanger wel een oefening in geduld kan gebruiken, is dit een geschikt cadeau. Wikkel het cadeau stevig in een plastic zak of in vershoudfolie, zodat er geen water bij kan komen. Dompel het nu onder in een pannetje of emmertje water. Zet dit in de vriezer en wacht tot het een ijsblok is geworden.

Benodigheden Water

Pannetje of emmer

Vriezer

Kant-en-klare piñata

Als je echt geen tijd, materialen of vaardigheden hebt om iets te maken, kun je altijd nog een kant-en-klare piñata kopen. Deze haal je bij de feestwinkel of een winkelketen zoals Xenos. Compenseer je gekochte surprise dan wel met een extra doordacht gedicht.

Een kant-en-klare piñata in de vorm van een ei. (Foto: 123RF)