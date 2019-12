Er is weer veel te doen dit weekend in Den Haag. Van het Turkse Festival Grand Bazaar tot een Sinterklaasconcert en een Wintermarkt. Een overzicht van de activiteiten.

Festival Grand Bazaar - Den Haag

Festival Grand Bazaar is een nieuw festival waarin de Turkse cultuur vanuit verschillende kunstdisciplines wordt belicht. Leer het land beter kennen door middel van muziek en theater. Op vrijdag is het Grand Bazaar concert en op zaterdag vindt het Saz Festival plaats.

Waar: Nieuwe Kerk, Zuiderstrandtheater en het Nationale Theater

Wanneer: vrijdag 6 tot en met maandag 9 december

Prijs: vanaf 10 euro

Meer informatie en tickets

Ezgi Köroğlu op het Festival Grand Bazaar. (Foto: Festival Grand Bazaar)

Sinterklaasconcert - Lutherse Kerk Den Haag

Op zaterdag is er een orgelconcert waarbij variaties op Sinterklaasliedjes en werken van onder anderen Vivaldi en Debussy elkaar afwisselen.

Waar: Lutherse Kerk, Lutherse Burgwal 7

Wanneer: zaterdag 7 december, 15.30 uur

Prijs: vrijwillige bijdrage (collecte bij de uitgang)

Meer informatie

Residentie Orkest Masterclassics met Arthur Jussen - Zuiderstrandtheater

De jonge meesterpianist Arthur Jussen speelt het beroemde pianoconcert van Schumann. Ook brengt het Residentie Orkest Der Rosenkavalier ten gehore: de populairste opera van Strauss. Dit alles onder leiding van dirigent Nicholas Collon.

Waar: Zuiderstrandtheater, Houtrustweg 505

Wanneer: zaterdag 7 december, 20.30 uur

Prijs: 25 euro

Meer informatie en tickets

Wintermarkt - Hofkwartier

Op zondag gaat het Hofkwartier terug in de tijd. Historische figuren zoals Baron Hop, Louis Couperus en Eline Veere lopen er rond. Ook zijn er demonstraties van een ijzersmid, glasblazer en een tingieter. Snuffel rond tussen kraampjes vol leuke snuisterijen en ouderwetse lekkernijen.

Waar: het Hofkwartier

Wanneer: zondag 8 december, van 12.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Een vrouw met een kauwtje op de Wintermarkt. (Foto: Wintermarkt Hofkwartier)

Kerstmarkt - Reinkenstraat

Op zondag is er in de Reinkenstraat een gezellige Kerstmarkt met kramen, hapjes, drankjes en leuke kinderactiviteiten. De Kerstman zelf komt ook nog even langs.

Waar: Reinkenstraat

Wanneer: zondag 8 december, 12:00 tot 18:00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Wintervuurwerk vanaf de Grote Kerk - Binnenstad

Maak het Scheveningse wintervuurwerk mee vanaf de toren van de Grote Kerk. Tijdens een speciale rondleiding op de 92 meter hoge Haagse Toren kun je in alle rust genieten van het vuurwerk en het prachtige uitzicht over Den Haag.

Waar: Grote Kerk, Rond de Grote Kerk 12

Wanneer: zondag 8 december, 17.30 uur

Prijs: 6,50 euro

Meer informatie en tickets

