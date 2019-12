Er is komend weekend weer genoeg te doen in Utrecht. Zaterdag wordt de grootste kerstboom van Nederland ontstoken, zondag kun je naar een wintermarkt bij Molen de Ster.

Wintermarkt - Molen de Ster

Glühwein, warme chocolade melk, snert, een gezellige markt en kerstsferen. Dat is in een notendop de wintermarkt bij Molen de Ster. Er is van alles te koop, zoals zelfgemaakte kaarten, kerststukken, T-shirts, handgemaakte cadeaus, foto's, wenskaarten en kalenders van Donker Utrecht, sieraden, speciaalbiertjes en koffie.

Waar: Molen de Ster, Molenpark 3

Wanneer: zondag 8 december van 11.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Vintage kilo sale - Peron E

The Vintage Rebel organiseert voor de eerste keer een vintage kilo sale in Utrecht. Zondag 8 december hangen ze hun nieuwe wintercollectie uit in Peron E. Fijn: de vintage artikelen worden niet op één hoop gegooid, maar gesorteerd. Dat is een stuk makkelijker zoeken.

Waar: Peron E, Concordiastraat 80

Wanneer: zondag 8 december van 11.00 tot 16.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Bezoekers snuffelen tussen de kledingrekken. (Foto: Vintage Kilo Sale)

Kerstbomendoolhof - Leidsche Rijn

In het doolhof komen niet niet alleen kerstfiguren, maar ook Assepoester, Belle en nog veel meer bekende karakters langs. Wie zich een weg tussen de bomen weet te banen, vindt een raadsel. Opgelost kun je hier een reis voor vier personen naar Disneyland Parijs mee winnen.

Waar: Leidsche Rijn Centrum

Wanneer: zondag 8 december van 12.00 en 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Schaatsbaan - Vleuterweide

Schaatsliefhebbers kunnen hun ijzers weer onderbinden. De schaatsbaan in Vleuterweide gaat weer open. Er wordt van alles georganiseerd: van ijshockey tot curlingcompetities. Om je warm en gevoed te houden, is er natuurlijk ook een koek en zopie. Schaatsen kunnen bij de baan worden gehuurd.

Waar: Vleuterweide Centrum

Wanneer: zaterdag 7 en zondag 8 december

Prijs: 5 euro

Meer informatie

Ontsteking grootste kerstboom - IJsselstein

De grootste kerstboom van Nederland wordt zaterdag voor de 21e keer aangezet. Dat is natuurlijk reden voor een feestje. Niemand minder dan Lee Towers treedt op.

Waar: Podiumweg, IJsselstein

Wanneer: zaterdag 7 december van 19.00 tot 21.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Oproep