Er is komend weekend weer genoeg te doen in Amsterdam. Ontdek de nachtelijke natuur tijdens een wandeling door ARTIS in je pyjama of haal je ijzers uit het vet en ga schaatsen op de kerstmarkt bij de Westergasfabriek. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.

In je pyjama naar ARTIS

ARTIS stelt het park vrijdagavond open wanneer de zon lang en breed onder is gegaan. Met de Slaapwandeling-app volgen bezoekers een speciale route langs slapende flamingo's, lichtgevende paddenstoelen en jagende vleermuizen. Ontdek hoe de natuur zich aanpast aan de duisternis.

Waar: ARTIS, Plantage Kerklaan 38-40

Wanneer: vrijdag 6 december van 17.00 tot 20.00 uur

Prijs: gratis entree voor bezoekers in pyjama

Meer informatie

Kerst met ijsbaan - Westergasfabriek

Vanaf vrijdag is de Westergas omgebouwd tot één grote kerstmarkt. Eet, drink, geniet van allerlei soorten vertier, doe de kerstaankopen en haal vooral de schaatsen uit het vet, want er is een echte ijsbaan.

Waar: Westergasfabriek, Pazzanistraat 33

Wanneer: vrijdag 6 december van 16.30 tot 23.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

De Tuinen Van Yard Sale - IJver

Scoor planten voor een prikkie tijdens dit uitstapje bij IJver Amsterdam. Deze locatie is gemaakt voor bourgondiërs en een perfecte bestemming voor bierliefhebbers. Terwijl je winkelt hoor je de klanken van dj's achter de draaitafel. Shoppen was nog nooit zo leuk.

Waar: IJver, Scheepsbouwkade 72

Wanneer: zaterdag 7 december van 13.00 tot 18.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

De Kloffie Markt - De Hallen

Op deze markt kunnen modeliefhebbers op zoek naar tweedehandskleding uit het middensegment. Verwacht kleding in goede staat, collector's items en designerkleding. Zelf kleding verkopen kan ook. Verkopers huren een kledingrek en krijgen vijftig hangers en tasjes waarmee ze hun spullen kunnen presenteren en verkopen.

Waar: De Hallen, Hannie Dankbaarpassage

Wanneer: zaterdag 7 december van 12.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Op De Kloffie Markt koop je tweedehandskleding uit het middensegment. (Foto: GettyImages)

Encore 7 Year Anniversary - De Melkweg

Deze clubavond met hiphop en r&b viert zaterdag haar zevende verjaardag. Feestgangers worden getrakteerd op het hele spectrum: harde beats, klassieke hits en de nieuwste liedjes.

Waar: De Melkweg, Lijnbaansgracht 234A

Wanneer: zaterdag 7 december van 23.59 tot 5.00 uur

Prijs: voorverkoop 15,55 euro, deurprijs 13,50 euro

Meer informatie en tickets

Art Amsterdam - Spui

Kunstenaars stellen zondag hun creaties tentoon aan het publiek tijdens Art Amsterdam op het Spui. Bekijk schilderijen en andere kunstwerken in alle soorten en maten en trek de portemonnee wanneer het werk aan de muur thuis niet zou misstaan.

Waar: Het Spui

Wanneer: zondag 8 december vanaf 11.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Oproep