In het eerste weekend van december is er van alles te doen om de donkere dagen door te komen. Luister naar een gratis jazzconcert, struin over de Winterfair of ga met het hele gezin overwinteren.

Winterfair - Ahoy

Op deze beurs vind je alles voor de wintermaanden: van kerstcadeautjes tot winterkleding (ja, je kunt er ook modeshows bewonderen) en van vakanties naar de winterzon tot wintersnacks. Vergeet ook het miniatuurkerstdorp niet te bezoeken.

Waar: Ahoy, Ahoyweg 10

Wanneer: donderdag 5 tot met zondag 8 december

Prijs: entree 11 euro

Bezoekers op de Winterfair. (Foto: Winterfair Ahoy)

Comics, Art & Beer - Rotown

Ga naar de laagdrempelige zondagsbeurs in Rotown: Comics, Art & Beer. Bestel een speciaalbiertje of een kop koffie en bekijk de comics, fanzines en kunstwerken die worden aangeboden. Dj's Sjors & Sjimmie staan achter de draaitafels.

Waar: Rotown, Nieuwe Binnenweg 19

Wanneer: zondag 8 december, 13.00 tot 17.00 uur

Prijs: toegang gratis

In Rotown proef je zondag verschillende speciaalbieren. (Foto: Pro Shots/SIPA USA)

Winterfeest - Speeltuin De Speeldernis

Speeltuin De Speeldernis geeft een feest dat in het teken staat van overwinteren. Er is van alles te doen. Kom langs voor het kampvuur in de met lichtjes versierde tipi, doe de overwinterspeurtocht of knutsel een egel in zijn holletje.

Waar: speeltuin de Speeldernis, Roel Langerakweg 25B

Wanneer: zondag 8 december, 13.30 uur

Prijs: entree 5 euro

Rotterdamse Oogstmarkt XXL - Noordplein

Bij de laatste Rotterdamse Oogstmarkt XXL van 2019 koop je je dagelijkse boodschappen, zoals wortels, yoghurt en vlees, rechtstreeks bij leveranciers uit de omgeving. Sla verse boodschappen in, luister naar livemuziek en drink een kopje koffie.

Waar: Noordplein

Wanneer: zaterdag 7 december, 10.00 uur

Prijs: entree gratis

Op de Rotterdamse Oogstmarkt haal je allerlei lokaal geproduceerde waren. (Foto: CookLoveShare)

Muziek in Donner - Boekhandel Donner

Dit najaar zijn er tien gratis toegankelijke jazzconcerten bij boekwinkel Donner. Deze vrijdag spelen Pim Dros en Bart Wirtz, die al samen speelden in een bigband, maar ook in een intiem trio. Nu spelen ze in de kleinst denkbare bezetting.

Waar: Boekhandel Donner, Coolsingel 129

Wanneer: vrijdag 6 december, 19.30 tot 20.45 uur

Prijs: gratis entree

