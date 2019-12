Nederland is een echt schaatsland. Maar er zijn nog veel meer ijsuitstapjes die je kunt ondernemen. NU.nl test verschillende alternatieven voor het rondje op de 400 meterbaan. Aflevering 1: ijskarten.

"Als mijn oude rij-instructeur dit had gezien, had hij me onmiddellijk laten zakken", zegt een man terwijl hij zich in de pitstraat met beide armen ophijst uit de kart. Een paar minuten daarvoor slipte hij met hoge snelheid door een bocht en botste tegen de muur. De groep vertrekt naar het café om de tussenscore te bekijken terwijl een nieuwe groep bezoekers hun helm vastklikt en zich in de ijskarts laat zakken.

Op een normale kartbaan kun je het gaspedaal flink intrappen zonder de grip op het asfalt te verliezen. Hier, bij IceKart Rucphen, rijd je over een spekgladde ijsvloer en moet je meer behendigheid in de strijd gooien om niet in de slip te raken. Een goede techniek en gevoel voor timing zijn belangrijker dan een snelle rondetijd neerzetten, vertelt de instructeur.

“IJskarten is niet zozeer een uitje voor de snelheidsduivels, maar wel voor behendige stuurmannen en -vrouwen.”

De lichten gaan op groen. De twaalf karts trekken op. Op de rechte stukken merk je dankzij de metalen spikes op de banden weinig van het gladde ijs. Maar in de bochten glijden de karts onmiddellijk weg, roetsjen de coureurs overdwars door de bocht en moeten ze flink tegensturen om de kart op de baan te houden. Al in de eerste ronde staan meerdere deelnemers na een botsing stil. "Sorry!", roepen de onwennige bestuurders lachend naar elkaar.

Na tien minuten, waarin de bezoekers zo'n zeven tot twaalf rondjes rijden, worden de karts door middel van een rood knipperlicht verzocht terug te keren naar de pits. "Jammer, ik kreeg het net een beetje door", zegt een bezoeker die hier samen met zijn vriendin is.

Bezoekers op het ijscircuit. (Foto: IceKart Rucphen)

Zo bereid je je voor op een driftsessie

Het eenvoudigste pakket dat je bij IceKart Rucphen kunt boeken is twee sessies karten met een pauze tussendoor. Die heb je minimaal nodig om het ijskarten een beetje in de vingers te krijgen. Met het aanmelden, het omkleden en de instructievideo erbij ben je zo'n anderhalf uur bezig. Boek je vier sessies, dan duurt het uitje 2,5 uur. Tijdens de pauze tussen de sessies zit je in een après-skicafé met uitzicht op de baan, die met plastic dennenbomen en spuitsneeuw is ingericht.

De medewerkers van de kartbaan voorzien bezoekers van een raceoverall, nekkraag en helm. De overall aantrekken is nogal een gedoe omdat het klittenband waarmee het pak sluit, lam is geworden en direct weer losschiet. Bij meerdere deelnemers hangt de overall tot op de navel open. In de koude ijshal is dat best frisjes.

Tijdens het karten zelf is het vooral zaak om geduld te hebben en je te concentreren. Hoewel het leuk is om flink gas te geven, beland je daar tijdens het ijskarten alleen maar mee in de muur. Op het scherm in het café is te zien dat de snelste persoon ooit gemiddeld 24 kilometer per uur reed, terwijl de karts 60 kilometer per uur halen. IJskarten is dus niet zozeer een uitje voor de snelheidsduivels, maar wel voor behendige stuurmannen en -vrouwen.

Handig om te weten Elke kartbaan hanteert een andere minimumleeftijd of minimumlengte

Draag schoenen met een platte zool

Handschoenen en een balaclava (hygiënische helmmuts) zijn verplicht

Kleed je luchtig zodat de raceoverall nog makkelijk over je eigen kleding kan

Neem wat kleingeld mee voor de huur van een kluisje

Opgeven kan zowel individueel als in groepen

Waar kun je ijskarten?

Er zijn maar drie plekken in Nederland die ijskarten aanbieden. In het verleden kon het ook bij Kartbaan Oldenzaal, maar die zijn ermee gestopt. Omdat het aanbod zo beperkt is, is het verstandig je bezoek tijdig te reserveren.

IceKart Rucphen

Dit is de enige plek in Nederland waar je ieder seizoen kunt ijskarten in een indoorhal. Het circuit is bijna 300 meter lang en de karts worden elektrisch aangedreven. IceKart Rucphen is onderdeel van SnowWorld Rucphen, dus je kunt er ook skiën en snowboarden in de sneeuwhal.

Waar: SnowWorld Rucphen, Baanvelden 13, Rucphen

Wanneer: het hele jaar door

Prijs: afhankelijk van aantal sessies en tijdstip 26,55 tot 60,30 euro per persoon

Flevonice - Biddinghuizen

Deze deels overdekte baan ligt buiten en daarom kun je er technisch gezien alleen ijskarten wanneer het vriest en heeft geijzeld. Maar op verschillende plekken op het circuit liggen borstelmatten die hetzelfde slippende effect geven als een ijsvloer. Vorig jaar reden Formule 1-coureurs Max Verstappen en Pierre Gasly hier nog op het ijs.

Waar: Flevonice, Strandgaperweg 20, Biddinghuizen

Wanneer: het hele jaar door

Prijs: afhankelijk van aantal sessies 14 tot 35 euro per persoon

De Uithof - Den Haag

Wanneer het schaatsseizoen ten einde is, mag de spiegelgladde ijsvloer van de 400 meterbaan aan diggelen worden gereden door ijskarts. De Uithof hanteert een minimumleeftijd van veertien jaar en een lengte van 1,60 meter voor het ijskarten.