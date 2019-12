Er is komend weekend weer genoeg te doen in Groningen. In MartiniPlaza halen muziekliefhebbers hun hart op tijdens de platenbeurs en in de Suikerfabriek wordt een Zweedse kerstmarkt gehouden. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.

Platenbeurs Groningen - MartiniPlaza

Op deze platenbeurs staan ruim 45 verschillende handelaren uit Nederland, België, Duitsland en Engeland. Je vindt er meer dan 150.000 lp's, singles, cd's, dvd's, blu-rays en merchandise. De eerste 150 bezoekers krijgen een goedgevulde goodiebag met promo's, stickers, vinyl, cd's en posters.

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2

Wanneer: zaterdag 7 december van 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: 5 euro

Meer informatie

Aansteken van de lichtjes van de DOT-kerstbal - DOT

Ieder jaar transformeert de buitenkant van het koepeltheater van DOT tot een gigantische kerstbal die van veraf al te zien is. De witte bol is volgehangen met zesduizend lampjes, die vrijdag voor het eerst worden ontstoken. Voor de gelegenheid is het terras en het café aangekleed met kerstbomen, komt de Kerstman langs en kun je glühwein bestellen.

Waar: DOT, Vrydemalaan 2

Wanneer: vrijdag 6 december om 18.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Het koepeltheater van DOT wordt omgetoverd tot kerstbal. (Foto: Melvin Jonker)

Concert Omar Souleyman - De Oosterpoort

Omar Souleyman maakt opzwepende Syrische muziek met westerse techno-invloeden. Hij stond eerder dit jaar al op Bevrijdingsfestival en vorig jaar sloot hij festival Noorderzon af op het Dok. De Syrische zanger betreedt steevast met een stoïcijnse blik het podium met zijn djellaba, hoofddoek, zonnebril en grote snor, maar zodra de beats door de speakers schallen en Omar "Yalla! Yalla!" roept, begint het feest.

Waar: De Oosterpoort, Trompsingel 27

Wanneer: vrijdag 6 december van 22.00 tot 1.00 uur

Prijs: 20 euro

Meer informatie

Zweedse kerstmarkt - Suikerfabriek

Op de plek waar vroeger bieten tot suiker werden bewerkt, vindt komend weekend een Zweedse kerstmarkt plaats. Je vindt hier woondecoraties, schapenvachten, met de hand gebreide mutsen, sieraden, kunst, verzorgingsproducten en Scandinavische producten zoals knäckebröd, gerookte zalm en chocoladebollen.

Waar: Suikerfabriek, Energieweg 10

Wanneer: zaterdag 7 en zondag 8 december van 10.00 tot 17.30 uur

Prijs: 7 euro, kinderen tot 12 jaar gratis entree

Meer informatie

De markt in de voormalige Suikerfabriek. (Foto: Zweedse kerstmarkt)

Circa Contemporary Circus: Circa's Peepshow - Grand Theatre

Het Australische circusgezelschap Circa komt voor het derde jaar op rij rond de feestdagen naar Groningen. Deze keer spelen ze een pikante voorstelling, genaamd Peepshow. Verwacht lenige acrobaten en verleidelijke acts. In tegenstelling tot de voorgaande familievoorstellingen is deze show niet geschikt voor kinderen onder twaalf jaar.

Waar: Grand Theatre, Grote Markt 35

Wanneer: vrijdag 6 tot en met zondag 8 december

Prijs: 18 euro

Meer informatie

Oproep