The Resistance neemt het voor de laatste keer tegen the First Order op in het laatste deel uit de Star Wars-reeks. Daarnaast verschijnt deze week een film over drie vervreemde halfzussen die onverwacht de zorg voor hun autistische broer in de maag gesplitst krijgen. Een overzicht van de tien films die deze week in de bioscoop verschijnen.

Star Wars: The Rise of Skywalker - avontuur

Een jaar na de gebeurtenissen van The Last Jedi strijden de resterende troepen van the Resistance voor de laatste keer tegen the First Order. Ondertussen moeten ze ook hun eigen interne problemen oplossen. Het conflict tussen de Jedi en de Sith komt tot een hoogtepunt.

Genre: actie, avontuur, fantasy

Regisseur: J.J. Abrams

Cast: Carrie Fisher, Mark Hamill, Daisy Ridley, John Boyega, Lupita Nyong'o

Kijkwijzer: onbekend

Nachtwacht: Het Duistere Hart - familiefilm

Het is een belangrijke dag voor het Elfenrijk. Tijdens de Kristalceremonie zal het Elfenkristal de opvolger van een van de Raadgevers van de koningin aanwijzen. In plaats daarvan wijst het kristal de elf Keelin aan als nieuwe koningin. Snel daarna wordt Keelin ontvoerd en krijgt weerwolf Wilko de schuld. Zijn vrienden Vlad en Vega geloven in zijn onschuld en proberen aan te tonen dat hij niets heeft gedaan. De vrienden gaan op zoek naar Keelin, maar het wordt hen moeilijk gemaakt door de voodoomagiër Volac.

Genre: avontuur, familiefilm

Regisseur: Gertjan Booy

Cast: Louis Thyssen, Céline Verbeek, Thijs Boermans, Giovanni Kemper

Kijkwijzer: onbekend

April, May en June - drama

Halfzussen April, May en June hebben niet veel met elkaar gemeen. Ze hebben weliswaar dezelfde moeder, maar drie verschillende vaders en drie verschillende levens. Wanneer hun moeder ernstig ziek wordt, roept zij haar dochters in haar laatste levensdagen bij haar. Zij wil dat April, May en June goed voor hun autistische broer Jan zorgen wanneer zij overlijdt. De zussen vinden zichzelf alle drie ongeschikt voor deze taak. Ze zijn bovendien van hun broer en van elkaar vervreemd. De vier zullen elkaar opnieuw moeten leren kennen als ze elkaar tot steun willen zijn na de dood van hun moeder.

Genre: drama, comedy

Regisseur: Will Koopman

Cast: Linda de Mol, Tjitske Reidinga, Elise Schaap, Olga Zuiderhoek, Bas Hoeflaak

Kijkwijzer: 9+

The Peanut Butter Falcon - comedy

De jonge Zak met het syndroom van Down heeft een grote droom: professioneel worstelaar worden. Hij loopt weg uit zijn verpleeghuis om deze droom waar te maken. Onderweg raakt hij bevriend met Tyler, die ook op de vlucht is. Samen beleven ze de wildste avonturen en overtuigen ze Eleanor, een medewerker van het verpleeghuis, zich aan te sluiten bij hun reis.

Genre: avontuur, comedy, drama

Regisseur: Tyler Nilson, Michael Schwartz

Cast: Shia Labeouf, Dakota Johnson, Zack Gottsagen

Kijkwijzer: 12+

Apocalypse Now: Final Cut - oorlog

Francis Ford Coppola's epos Apocalypse Now (1979) over de Vietnamoorlog heeft een nieuw jasje gekregen. De film is twintig minuten ingekort en de beeld- en geluidskwaliteit zijn sterk verbeterd om de kijkervaring intenser te maken. In Apocalypse Now is een Amerikaans peloton op een geheime missie om de krankzinnig geworden kolonel Walter Kurtz te vinden en uit te schakelen. De film is berucht omdat de productiekosten enorm uit de hand liepen en acteur Martin Sheen halverwege de opnames werd getroffen door een hartaanval.

Genre: oorlog, drama

Regisseur: Francis Ford Coppola

Cast: Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall

Kijkwijzer: 16+

The Dare - horror

Liefhebbende vader Jay Jackson wordt na een brute huisoverval wakker in een kelder met drie andere gevangenen. Allemaal zitten ze vastgeketend in een hoek van een vierkante kamer. Hun kwaadaardige ontvoerder geeft zijn gijzelaars zieke opdrachten om elkaar te martelen. Geleidelijk leren de gevangenen meer over elkaar en over hun gijzelnemer. Ze verzinnen een riskant ontsnappingsplan.

Genre: horror, thriller

Regisseur: Gilles Alderson

Cast: Bart Edwards, Alexandra Evens, Richard Blake, Richard Short

Kijkwijzer: 16+

It Must Be Heaven - comedy

Regisseur Elia Suleiman maakt een serie droogkomische scènes die iets vertellen over de huidige maatschappij. Hij filmt een verlaten Parijse straat waar politieagenten sierlijk patrouilleren op segways, een New Yorkse supermarkt waar net zo veel wapens als groentes zijn en een kerkdeur in Nazareth die maar niet open wil. It Must Be Heaven werd tijdens het Cannes Filmfestival genomineerd voor een Gouden Palm en is de Palestijnse inzending voor de beste buitenlandse film.

Genre: comedy

Regisseur: Elia Suleiman

Cast: Elia Suleiman, Gael Garcia Bernal

Kijkwijzer: 6+

De Beroemde Bereninvasie van Sicilië - animatie

Koning Leonzio regeert over het berenvolk. Op een dag wordt de rust in het vredige land verstoord wanneer zijn zoon, kroonprins Tonio, ontvoerd wordt. Leonzio is vastberaden zijn zoon terug te halen. Hij reist samen met het berenvolk naar de mensenwereld. Onderweg komen ze allerlei gevaren tegen en een strenge winter zit hen op de hielen.

Genre: animatie, familiefilm

Regisseur: Lorenzo Mattotti

Stemmen: Frank Hoelen, Ewout Eggink, Simon Zwiers, Dilara Horuz

Kijkwijzer: 6+

Deerskin - comedy

Deerskin is een absurdistische film over de Fransman Georges die volledig geobsedeerd raakt door zijn nieuwe hertenleren jas die hij tweedehands heeft aangeschaft. Maar ook de barvrouw van zijn stamkroeg raakt helemaal in de ban van de jas. Er ontstaat een driehoeksverhouding tussen Georges, barvrouw Denise en de jas.

Genre: comedy

Regisseur: Quentin Dupieux

Cast: Jean Dujardin, Adèle Haenel

Kijkwijzer: 12+

Dutch Angle: Chas Gerretsen & Apocalypse Now - documentaire

De Nederlandse oorlogsfotograaf Chas Gerretsen was zes maanden lang aanwezig op de set van Francis Ford Coppola's Apocalypse Now. Hij maakte daar setfoto's, waarvan een groot deel nooit gepubliceerd werd, maar die nu voor het eerst in deze documentaire te zien zijn. Regisseur Baris Azman verkent Gerretsens jeugd in Nederland, zijn werk in oorlogsgebieden in Chili, Cambodja en Vietnam en zijn relatie met Coppola.

Genre: documentaire

Regisseur: Baris Azman

Kijkwijzer: 12+

