Veel films die deze week in de bioscoop verschijnen, zijn gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Bijvoorbeeld de film over ballonvaarder Amelia Wren die met gevaar voor eigen leven het hoogterecord wilde breken. In The Two Popes met Anthony Hopkins krijgt het publiek een kijkje achter de schermen bij het Vaticaan. Een overzicht van de films die deze week in de bioscoop verschijnen.

Mees Kees in de Wolken - familiefilm

De school waar Mees Kees lesgeeft, bestaat vijftig jaar en directeur Dreus besluit daarom een groot galafeest te organiseren. Tobias wil Hasna graag meevragen, maar is te verlegen. Hij wil de hulp inschakelen van Mees Kees, maar die heeft geen tijd. Mees Kees probeert angstvallig een ballonvaart te ontlopen die Marie Louise hem cadeau heeft gedaan. Kan Mees Kees op tijd zijn hoogtevrees overwinnen om Tobias te helpen Hasna als zijn date te vragen?

Genre: familiefilm

Regisseur: Martijn Smits

Cast: Leendert de Ridder, Sanne Wallis de Vries, Raymonde de Kuyper

Kijkwijzer: alle leeftijden

Bekijk hier waar de film o.a. draait

116 Bekijk hier de trailer van Mees Kees in de Wolken

Huisvrouwen bestaan niet 2 - romantiek

Drie vrouwen worstelen met de moeilijkheden, verplichtingen en verwachtingen die bij hun levensfases horen: Gijsje, Marjolein en Loes. De vrouwen bespreken hoe ze het moederschap met een succesvolle carrière combineren, hoe ze het vuur met hun partners weer aan proberen te wakkeren en wat je moet doen als je het gevoel hebt jezelf verloren te zijn.

Genre: romantiek, comedy

Regisseur: Aniëlle Webster

Cast: Jelka van Houten, Eva van de Wijdeven, Loes Luca, Leo Alkemade, Kay Greidanus

Kijkwijzer: 12+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

137 Bekijk hier de trailer van Huisvrouwen Bestaan Niet 2

King of the Cruise - documentaire

De rijke, extravagante en zwaarlijvige baron Ronald Reisinger spendeert zijn tijd op luxueuze cruisevakanties. Hij vertelt aan iedereen die het maar wil horen over zijn jetsetleven als baron met een groot kasteel en veel land. Zijn medepassagiers hangen aan zijn lippen. Maar regisseur Sophie Dros vindt onder de pocherige buitenkant een kwetsbare man die op zoek is naar erkenning en validatie.

Genre: documentaire

Regisseur: Sophie Dros

Kijkwijzer: alle leeftijden

Bekijk hier waar de film o.a. draait

93 Bekijk hier de trailer van King of the Cruise

The Aeronauts - actie

Ballonvaarder Amelia Wren en wetenschapper James Glaisher willen samen het hoogterecord ballonvaren breken. Terwijl hun omgeving ze vertelt dat het ze niet gaat lukken, zetten ze door en laten ze de wereld verbijsterd onder zich wanneer ze opstijgen. Maar eenmaal op grote hoogte krijgen ze te maken met stormen, snijdende vrieskou en ijle lucht. The Aeronauts is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Genre: actie, romantiek, avontuur

Regisseur: Tom Harper

Cast: Felicity Jones, Eddie Redmayne

Kijkwijzer: 12+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

135 Bekijk hier de trailer van The Aeronauts

The Two Popes - drama

Toen paus Benedictus XVI in 2013 aftrad, brak bij met de traditie. Van oudsher wordt een paus voor het leven aangesteld, maar Benedictus stapte zelf op. Zijn opvolger is de Argentijn Jorge Mario Bergoglio, nu paus Fransiscus. The Two Popes is gebaseerd op zijn verkiezing. De film geeft een inkijk in het persoonlijke leven van deze twee kerkleiders achter de gesloten deuren van het Vaticaan.

Genre: drama

Regisseur: Fernando Meirelles

Cast: Jonathan Pryce, Anthony Hopkins

Kijkwijzer: 12+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

129 Bekijk hier de trailer vanThe Two Popes

Hors Normes - drama

De goede vrienden Bruno en Malek zetten zich met hart en ziel in voor autistische kinderen voor wie het moeilijk is een plek in de maatschappij te vinden. Bruno runt een opvanglocatie en Malek leidt jongeren uit moeilijke buurten op tot begeleiders voor deze kinderen. Tijdens dit traject wisselen humoristische en confronterende situaties zich af en ontstaan er bijzondere vriendschappen

Genre: drama

Regisseur: Olivier Nakache, Éric Toledano

Cast: Vincent Cassel, Reda Kateb, Lyna Khoudri, Hélène Vincent

Kijkwijzer: 12+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

117 Bekijk hier de trailer van Hors Normes

Echo - drama

Echo heeft meer weg van een collage dan van een film met een lopend verhaal. Met 56 ogenschijnlijk los van elkaar staande scènes maakt regisseur Rúnar Rúnarsson een portret van een moderne samenleving en diens bewoners. Zoals een scène waarin een boerderij in brand staat en een scène waarin kinderen op school oefenen om het kerstverhaal na te spelen.

Genre: drama

Regisseur: Rúnar Rúnarsson

Cast: Sigurmar Albertsson, Sif Arnarsdóttir, Bent Kingo Andersen, Ari Arnarson

Kijkwijzer: alle leeftijden

Bekijk hier waar de film o.a. draait

97 Bekijk hier de trailer van Echo

Wiren - drama

De Surinaamse Wiren is doof. Hij verhuist van het platteland naar de hoofdstad Paramaribo, waar hij op het Kennedy-internaat terechtkomt. Wanneer zijn aanmelding bij de universiteit jaren later wordt afgewezen, realiseert Wiren zich dat dove mensen niet dezelfde rechten en kansen krijgen als horende mensen. Hij besluit de regering te vervolgen, om die te dwingen zich te houden aan de Conventie van de Rechten van de Mens met een beperking. De man op wie deze film is gebaseerd is in oktober 2019 uiteindelijk toch toegelaten op het Kentalis College in Groningen.

Genre: drama

Regisseur: Ivan Tai-Apin

Cast: Idi Lemmers, Gaby Treurniet, Rafe Leysner, Altaafkhan Dhonre

Kijkwijzer: 9+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

203 Bekijk hier de trailer van Wiren

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 11 of 12 december in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

