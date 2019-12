Het aanbod van nieuwe films bestaat deze week vooral uit kinderfilms en jeugdfilms. Zo is YouTube-ster Gio Latooy te zien in zijn eerste eigen speelfilm. Verder verschijnt het bekende griezelgezin Addams Family weer op het grote scherm. NU.nl zet op een rij welke films er deze week in de bioscoop verschijnen.

The Addams Family - animatie

De vreemde en griezelige familie Addams woont op een afgelegen heuvel in hun droomhuis, een verlaten psychiatrische inrichting. Hier zijn ze veilig voor mensen die hun manier van leven niet begrijpen en hen maar een stelletje freaks vinden. Maar dochter Wednesday sluit een vriendschap met twee vrolijke en kleurrijke meisjes bij haar in de klas. Ouders Morticia en Gomez begrijpen er niets van wanneer ze plots kleurrijke kleren en haarspeldjes wil dragen.

Genre: animatie, comedy, familiefilm

Regisseur: Greg Tiernan, Conrad Vernon

Stemmen: Paul Groot, Monic Hendrickx, Tjitske Reidinga, Vajèn van den Bosch, Pip Pellens

Kijkwijzer: 6+

Project Gio - jeugdfilm

Gio Latooy is een bekende YouTube-ster. Als zijn ouders op vakantie gaan, krijgt Gio de verantwoordelijkheid om op hun fonkelnieuwe villa te passen. Hij besluit er een groot feest te geven, maar dat loopt uit de hand. De villa wordt volledig verwoest. Gio moet zonder tijd en geld in twee weken alle ellende zien op te lossen, terwijl hij ondertussen zijn ouders en volgers moet voorhouden dat er niets aan de hand is.

Genre: jeugd, comedy

Regisseur: Bas van Teylingen

Cast: Gio Latooy, Melanie Latooy, Marcel Latooy, Louise Latooy

Kijkwijzer: alle leeftijden

Willy op de Onbekende Planeet - animatie

Willy reist met zijn ouders in hun ruimteschip door de ruimte. Maar dan komen ze een meteorenregen tegen. Willy raakt gescheiden van zijn ouders en landt met zijn reddingscapsule op een onontdekte planeet. Met de hulp van robot Buck zal Willy in het wild moeten overleven tot hij gered wordt.

Genre: animatie, familiefilm

Regisseur: Eric Tosti

Stemmen: Govert Deploigne, Sem van der Horst

Kijkwijzer: 6+

Spookuil - familiefilm

De ouders van de negenjarige Eia zijn altijd druk en reizen de wereld over voor hun werk. Eia wil niets liever dan met hen samen thuis Kerst vieren. In plaats daarvan brengen ze haar naar haar opa omdat ze beiden moeten werken. Dit terwijl Eia helemaal niet wist dat ze een opa had. Nadat ze over de eerste shock heen is, ervaart ze een lieve, warme familie en raakt ze bevriend met een zeldzame, met uitsterven bedreigde vogel. Zal hij haar kunnen helpen bij het verzoenen van haar opa en haar vader?

Genre: familiefilm, avontuur

Regisseur: Anu Aun

Cast: Paula Rits, Siim Oskar Ots, Tambet Tuisk, Mirtel Pohla, Priit Võigemas

Kijkwijzer: alle leeftijden

De Grote Boze Vos - animatie

De Grote Boze Vos bestaat uit drie verhalen die zich op de boerderij afspelen. Zo verschijnt er een vleugellamme ooievaar op het erf die een baby moet afleveren. Maar hoe doet hij dat terwijl hij niet kan vliegen? In een ander verhaal wil de Grote Boze Vos graag een eitje bakken, maar wanneer hij deze open tikt, komen er kuikentjes uit die hem onmiddellijk als hun moeder zien. Het laatste verhaal gaat over Kerst op de boerderij.

Genre: animatie, familiefilm

Regisseur: Benjamin Renner, Patrick Imbert

Stemmen: Ruth Beeckmans, Jan Schepens, Gène Bervoets, David Davidse

Kijkwijzer: alle leeftijden

Motherless Brooklyn - thriller

Lionel Essrog is een eenzame privédetective met het syndroom van Tourette. Hij is vastberaden de moord op zijn mentor en enige vriend Frank Minna op te lossen. Het mysterie leidt hem naar de ruige sloppenwijken van Brooklyn en uiteindelijk naar de luxueuze vertrekken van de machthebbers in New York.

Genre: thriller, drama

Regisseur: Edward Norton

Cast: Edward Norton, Bruce Willis, Gugu Mbatha-Raw, Bobby Cannavale, Willem Dafoe

Jumanji: The Next Level - actie

In het eerste deel van de remake van Jumanji worden vier vrienden in een levensecht spel gezogen, waarbij ze uit een jungle vol gevaren moeten ontsnappen. In deze vervolgfilm keren ze terug, maar het spel is veranderd. Dit keer moeten ze ontsnappen uit dorre woestijnen en besneeuwde bergen en nieuwe gevaren trotseren.

Genre: actie, avontuur

Regisseur: Jake Kasdan

Cast: Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Morgan Turner

Kijkwijzer: 12+

The Invisible Life of Eurídice Gusmão - drama

Eurídice en Guida zijn twee onafscheidelijke zussen die in de jaren vijftig opgroeien bij hun strenge en conservatieve ouders. Eurídice fantaseert over een carrière als pianiste en Guida wil de man van haar dromen vinden. Door een dramatische gebeurtenis worden de zussen gescheiden en raken ze elkaar kwijt. Terwijl de jaren verstrijken, bouwen ze apart van elkaar een leven op, maar koesteren ze altijd de hoop elkaar op een dag weer te vinden.

Genre: drama

Regisseur: Karim Aïnouz

Cast: Carol Duarte, Júlia Stockler

Kijkwijzer: 16+

Oma en Chris & de rode auto - documentaire

In deze documentaire brengt Ingrid Kamerling de bijzondere relatie tussen haar oma van 94 en haar 30-jarige neef Chris in beeld. Chris zorgt drie dagen per week voor zijn oma. In de laatste dagen van haar leven neemt hij haar mee op reis naar Luxemburg, tegen de wil van de familie in.

Genre: documentaire

Regisseur: Ingrid Kamerling

Kijkwijzer: onbekend

Samen - documentaire

Regisseur Carmen Cobos volgt samen met haar ongeneeslijk zieke man een jaar lang een groep patiënten, hun partners en hun neuroloog. Ze willen een antwoord op de vraag: hoe gaan mensen om met de wetenschap dat ze langzaam zullen wegkwijnen en nooit meer beter zullen worden? Vinden zij toch nog een manier om hun leven te leiden op een positieve manier?

Genre: documentaire

Regisseur: Carmen Cobos

Kijkwijzer: alle leeftijden

J'ai Perdu Mon Corps - animatie

In J'ai Perdu Mon Corps is de afgehakte hand van Nafouel op zoek naar zijn lichaam. De hand baant zich een weg door de stad en moet allerlei obstakels overwinnen. Onderweg haalt hij herinneringen op aan zijn fijne leven met Nafouel met als hoogtepunt de wonderbaarlijke ontmoeting met zijn grote liefde Gabrielle.

Genre: animatie

Regisseur: Jérémy Clapin

Stemmen: Victoire Du Bois, Hakim Faris, Patrick d'Assumçao

Kijkwijzer: 6+

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 4 of 5 december in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

