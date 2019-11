Door het hele land worden er in de weken voor kerst minstens 450 kerstmarkten georganiseerd. Dat is een boel om uit te kiezen. Waar moet een echt goede kerstmarkt aan voldoen volgens de fanatieke kerstliefhebbers?

"Een goede kerstmarkt moet in ieder geval een goede sfeer hebben", zegt kerstfanaat Cédric Schretlen, eigenaar van overzichtswebsite kerstmarkten.net. "Het moet leuk aangekleed zijn met van die houten huisjes met kerstversiering, niet met gewone marktkraampjes met een kleedje erover. En het is leuk wanneer je kerstkoren of bandjes hebt die af en toe wat spelen."

Daar sluit kerstblogger Saskia de Laat zich bij aan. "En het is helemaal leuk wanneer er iets van een beleving bij zit. In Valkenburg kun je bijvoorbeeld ook naar zand- en mergelsculpturen kijken en in Edinburgh loop je door een doolhof van kerstbomen. Dat soort dingen maken het wel uniek." De Laat bezocht dit jaar al de kerstmarkt in Münster en Valkenburg en gaat nog naar Antwerpen.

Zo ziet de kerstmarkt in Keulen er dit jaar uit. (Foto: GettyImages)

De oudste kerstmarkt bestaat 635 jaar

De kerstmarkt komt oorspronkelijk uit Duitsland. In de Middeleeuwen verschenen daar in de steden decembermarkten met lokale producten. Dit omdat het in de koude wintermaanden lastig was voor kooplieden om rond te reizen. Zo ontstonden markten met elk een eigen lokale specialiteit. De oudste kerstmarkt is vermoedelijk die in Bautzen. Komend weekend opent de markt voor de 635e keer.

Ook in Nederland worden er in deze periode zo'n 450 kerstmarkten opgebouwd, variërend van een marktje op een dorpsplein tot aan festivals waar een kerstmarkt onderdeel van is. Vooral de kerstmarkten in Maastricht, Dordrecht, Valkenburg, Leiden en Haarlem worden volgens toeristisch kennisbureau Respons erg goed bezocht.

Volgens De Laat is de periode in aanloop naar Kerst de mooiste tijd van het jaar. "Het is koud buiten, er zijn veel feestjes, veel gezelligheid, mensen doen mooie kleren aan." De kerstmarkt, waar je een verwarmend glas glühwein met sinaasappel, vanille en een kaneelstokje kunt drinken, past hier helemaal bij.

Wanneer zijn de grootste Nederlandse kerstmarkten? Maastricht: 29 november tot en met 31 december

Grotten in Valkenburg: 15 november tot en met 5 januari

Haarlem: 7 en 8 december

Dordrecht: 13 tot en met 15 december

Leiden: 13 tot en met 24 december

De kerstmarkt als ontmoetingsplaats

Toch kunnen de meeste Nederlandse kerstmarkten nog altijd niet tippen aan de Duitse, vindt Schretlen. "Op een paar uitzonderingen na duren ze in Nederland vaak maar een weekend of één dag. In Duitsland staan ze er een maand en is de aankleding veel uitbundiger, met kerstbomen, kerstdorpen, lampjes en kaarsjes. Hoe dichter je bij de Duitse grens komt, hoe gezelliger de kerstmarkten worden."

Voor hem is de kerstmarkt boven alles een plaats waar je met vrienden heengaat. "Het is een ontmoetingsplaats waar je met elkaar een drankje drinkt onder de terrasverwarmer. Daar kom ik meer voor dan voor de producten die je er kan kopen."