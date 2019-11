Veel mensen koesteren warme jeugdherinneringen aan bezoekjes aan een zwemparadijs. Maar volgens experts zwemmen we steeds minder. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport wil met een nieuw Nationaal Plan Zwemveiligheid de 'Nederlandse zwemcultuur' doen floreren. Hoe staat het ervoor met het recreatief zwemmen in Nederland?

De geur van chloorwater en het rondzingende gegalm van popmuziek roept bij sommige mensen onmiddellijk herinneringen op aan het zwemparadijs uit hun jeugd. Maar in verschillende onderzoeken van het Mulier Instituut, gespecialiseerd in sportdeelname, signaleren dat minder mensen zwemmen.

Ook het aantal scholen dat schoolzwemmen aanbiedt loopt terug. In 1991 nam nog 90 procent van de scholen hun leerlingen mee naar het zwembad. Vijftien jaar later was dit nog maar 32 procent. De zwemlessen werden wegbezuinigd of de scholen vonden het niet langer nodig omdat de meeste kinderen al konden zwemmen toen ze naar de basisschool gingen.

Er zijn veel meer vrijetijdsbestedingen bij gekomen

Daarnaast is een middagje spelen in het golfslagbad met een patatje ter afsluiting allang niet meer de het eerste uitje waar ouders aan denken. Het aanbod van activiteiten is sterk gegroeid.

Uit het trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd dat het CBS deze week publiceerde, blijkt dat watersporten, zoals zwemmen, een van de minder boefende vrijetijdsactiviteiten is. Winkelen, uitgaan, evenementen zoals festivals staan allemaal hoger. "Je kunt nu heel veel doen, van naar de bioscoop tot bootcampen", zegt onderzoeker Corry Floor van het Mulier Instituut. We verwachten dat daardoor het gebruik van de zwembaden wat vermindert."

“We zien vaak dat kinderen op een andere sport gaan zodra ze hun zwemdiploma hebben gehaald” Joeri Hendrigs, Stichting Hofspetters

Ook Joeri Fredriks van Stichting Hofspetters merkt dat kinderen vaak liever iets anders doen. Deze organisatie stimuleert kinderen om te blijven zwemmen, ook nadat ze hun zwemdiploma hebben gehaald. "Maar daar moeten we erg aan trekken", zegt Fredriks. "Wij zien dat kinderen vaak op een andere sport gaan, zoals voetbal, wanneer ze hun zwemdiploma eenmaal hebben gehaald."

Daarnaast ervaren veel gezinnen de toegangsprijs van de zwemparadijzen als een drempel, ziet het Mulier Instituut. Meer dan de helft van de jongeren zegt vaker naar het zwembad te zullen gaan als de toegangskaartjes goedkoper zouden zijn.

Zwemmen als zeemeermin of in de zee

Stichting Hofspetters wil graag dat zoveel mogelijk kinderen blijven zwemmen na het halen van hun diploma. Daarom heeft de organisatie speciale programma's op poten gezet. Bijvoorbeeld zeemeerminzwemmen of trainingen op het strand. Deze nieuwe vormen van zwemmen spreken kinderen meer aan dan 'normaal' zwemmen. "Vooral het zeemeerminzwemmen is erg populair", zegt Fredriks.

Als het aan minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport ligt, gaat iedereen in Nederland weer vaker zwemmen. Niet alleen omdat het een leuk, actief uitje is maar ook omdat het nuttig is. Op dit moment zwem tweederde van de Nederlandse kinderen niet goed genoeg om de Nationale Norm Zwemveiligheid (diploma A, B en C) te halen.