Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Haarlem: ga discoschaatsen op de ijsbaan, bak broodjes op echt vuur bij Het Veerkwartier of beluister het muzikale sinterklaasverhaal in Patronaat.

Discoschaatsen - IJsbaan Haarlem

Voor de tweede keer dit jaar wordt op de ijsbaan van Haarlem Disco On Ice gehouden. Op vrijdagavond kan er geschaatst en gedanst worden op muziek van de Haarlemse dj FlexyFrank. De discolichten staan aan en het blijft droog, want het middenterrein is overdekt. Schaatsen kunnen eventueel gehuurd worden bij de schaatswinkel.

Waar: IJsbaan Haarlem, IJsbaanlaan 2

Wanneer: vrijdag 29 november, 20.00 tot 23.00 uur

Prijs: 7 euro, jeugd 4,50 euro

Meer informatie

The Good Girls Club - Van Beinum

Bij dit nieuwe, Haarlemse dansfeestje voor 23-plussers kun je losgaan op de beste house, disco en classics van vrouwelijke dj's Eva Adamidis, Sheila Hill en Mercedes Coco. Deze tweede editie van The Good Girls Club vindt plaats in brasserie Van Beinum. De toegang is gratis.

Waar: Brasserie Van Beinum, Klokhuisplein 3

Wanneer: zaterdag 30 november, 21.00 tot 2.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Alma & het Vliegende Paard - Patronaat

Schuif op zondagmiddag aan voor een heerlijk middagje in Patronaat. Alma & het Vliegende Paard is een muzikaal sinterklaasverhaal, inclusief strooigoed en ranja. Het verhaal met nieuwe sinterklaasliedjes wordt verteld door hoorspelfenomeen Hanneke Hendrix. Ze wordt muzikaal ondersteund door muzikanten uit de band The Kik.

Waar: Patronaat, Zijlsingel 2

Wanneer: zondag 1 december, 13.30 tot 15.30 uur

Prijs: 9,50 euro

Meer informatie

Kadomarkt - Badhuis Leidsebuurt

In het Badhuis, de tweede woonkamer van bewoners van de Leidsebuurt, vindt op zaterdag 30 november de Kadomarkt plaats. Je kunt hier terecht voor unieke, zelfgemaakte cadeautjes voor de feestdagen: glühwein, pepernoten, kaarsen, kerstversiering, sjaals, tassen, jam en nog veel meer.

Waar: Badhuis Leidsebuurt, Leidseplein 49

Wanneer: zaterdag 30 november, 14.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Op de markt kun je kerst- en sinterklaascadeautjes kopen. (Foto: 123RF)

Broodjes bakken op echt vuur - Het Veerkwartier

Ook deze winter kunnen er weer broodjes worden gebakken bij Het Veerkwartier. Bestel een bolletje deeg en bak je eigen broodje boven echt vuur. Er is continu begeleiding aanwezig die ervoor zorgt dat het vuur blijft branden en de broodjes perfect gebakken worden. Ook zijn er genoeg smeersels aanwezig om de broodjes nog lekkerder te maken.

Waar: Het Veerkwartier, A. Hofmanweg 62

Wanneer: zaterdag 30 november, 15.00 tot 17.00 uur

Prijs: 4 euro

Meer informatie

Strand uitpluizen - Bloemendaal

Langs de Nederlandse kust liggen honderden blauwe plastic draadjes. Dit zogenoemde vispluis is afkomstig van visnetten en spoelt veelvuldig aan. Op vrijdagochtend wordt in samenwerking met stichting Juttersgeluk een actie gehouden waarbij het vispluis wordt verzameld voor een kunstwerk en de hoeveelheden per locatie in beeld worden gebracht.

Waar: San Blas, Zeeweg 86

Wanneer: vrijdag 29 november, 9.45 tot 11.15 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Vrijwilligers ruimen het aangespoelde visdraad op. (Foto: Juttersgeluk)

Oproep