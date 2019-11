Er is komend weekend weer genoeg te doen in Utrecht. Vrijdag kun je naar een vrijdagmiddagborrel in de Winkel van Sinkel en zondag kun je Sinterklaas ontmoeten.

Le Bazarre - Berlijnplein

De vierde en laatste Berliner Garden is in aantocht. Raum tovert het Berlijnplein op 30 november om tot een Berlijnse proeftuin. Aangezien iedere buurt in Berlijn een zondagse vlooien- of vintagemarkt heeft, heeft de Berliner Garten Le Bazarre. Verwacht muziek, glühwein, verhalen en vuur, maar vooral heel veel vintagespullen. Denk aan kleding, huisraad, prints, streekproducten, boeken, planten en heel veel meer.

Waar: Berlijnplein

Wanneer: zaterdag 30 november, 14.00 tot 21.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

De Borrel - Winkel van Sinkel

Het monumentale pand van de Winkel van Sinkel aan de Oudegracht is vrijdag dé plek om het weekend te starten. Iedereen die komt, krijgt een welkomstdrankje en er zijn hapjes, cocktails en verrassende acts. Daarnaast kun je losgaan bij de karaoke en op disco- en houseklassiekers van vroeger en nu.

Waar: Winkel van Sinkel, Oudegracht 158

Wanneer: vrijdag 29 november, 18.00 tot 01.30 uur

Prijs: 10 euro

Meer informatie

Borrelaars heffen het glas. (Foto: 123RF)

Sinterklaas - Kasteel de Haar

Sinterklaas slaapt dit jaar in Kasteel de Haar. Hij gaat natuurlijk elke dag de deur uit, maar op zondag 1 december blijft hij samen met zijn Pieten in het kasteel. Dan kunnen alle kinderen in Nederland hem ontmoeten en liedjes zingen met zijn hulpjes.

Waar: Kasteel de Haar, Kasteellaan 1, Haarzuilens

Wanneer: zondag 1 december, 11.00 tot 15.00 uur

Prijs: vanaf 11 euro

Meer informatie

Karaoke - Le Clochard

Zingend het weekend in. Het kan vrijdag bij restaurant Le Clochard tijdens de Karaoke Night. Zorg wel dat je de volgende dag vrij bent; het feestje duurt tot 4.00 uur 's nachts.

Waar: Le Clochard, Ridderhofstad 2

Wanneer: vrijdag 29 november, 23.00 tot 04.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Huis van Sinterklaas - Museum Catharijneconvent

Sinterklaas is er maar druk mee. Hij slaapt ook geregeld in het Huis van Sinterklaas. Daar kun je zaterdag alles te weten komen over de goedheiligman. Hij is natuurlijk al heel oud en er zijn heel veel spannende verhalen over hem te vertellen. Natuurlijk kun je hem daar ook ontmoeten.

Waar: Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38

Wanneer: zaterdag 30 november, 14.00 tot 17.00 uur

Prijs: 6 euro

Meer informatie

Sinterklaas op bezoek in Museum Catharijneconvent. (Foto: Kris van Veen)

