Er is komend weekend weer genoeg te doen in Amsterdam. Bekijk de door het publiek meest gewaardeerde documentaires tijdens Best of IDFA en maak een avondwandeling tijdens het Amsterdam Light Festival. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.

Best of IDFA - OBA Amsterdam

Tijdens het internationale documentairefestival IDFA is er heel veel te kiezen en dat kan voor keuzestress zorgen. Laat je daarom bij Best of IDFA leiden door de smaak van anderen: hier worden alleen publieksfavorieten vertoond in de mooie theaterzaal van de OBA Amsterdam.

Waar: Oosterdokskade 143

Wanneer: 30 november van 10.30 tot 17.30 uur

Prijs: vanaf 47,50 euro

Terug Naar Toen 13,5 jaar - WesterUnie

Het feest Terug Naar Toen viert haar 13,5-jarig jubileum in de WesterUnie en belooft groot uit te pakken met Jägermeister, taart en 25 artiesten, die het publiek gaan verrassen met liedjes "waarop het waarschijnlijk voor het eerst tongzoende". Een tipje van de sluier: Alex Rueda, Blackjack Soundsystem en Dylan Lucky zijn van de partij.

Waar: Klönneplein 4-6

Wanneer: vrijdag 29 november van 21.00 tot 5.00 uur

Prijs: 18,49 euro

Weekday Flee Market - Rokin

Het is vrijdag Black Friday, maar op deze vlooienmarkt laten ze het uit Amerika overgewaaide evenement bewust links liggen. Het aanbod wordt niet gekenmerkt door torenhoge kortingen, maar door spullen die met liefde zijn gemaakt.

Waar: Rokin 84

Wanneer: vrijdag 29 november van 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis

Op de vlooienmarkt is geen ruimte voor black friday, maar voor met liefde gemaakte en gebruikte spullen (Foto: IJ-Hallen)

Sushi & Ramen Festival - Dok Amsterdam

Liefhebbers van de Aziatische keuken komen aan hun trekken op het Sushi & Ramen Festival bij DOK Amsterdam. Het blijft niet alleen bij sushi en ramen: in een speciale foodhal bereiden diverse chefs streetfood vanuit verschillende delen van Azië. Dit alles is weg te drinken met een Japans biertje.

Waar: Joan Muyskenweg 14

Wanneer: zaterdag 30 november en zondag 1 december van 13.00 tot 20.00 uur

Prijs: 7,50 euro

Amsterdam Light Festival

Zodra de zon ondergaat, wordt de hoofdstad vanaf donderdag beschenen door duizenden lampjes tijdens het Amsterdam Light Festival. Internationale artiesten en kunstenaars hebben honderden lichtgevende objecten ontworpen, die over het centrum van Amsterdam worden verdeeld. Een avondwandeling wordt op deze manier nog meer de moeite waard.

Waar: Amsterdam

Wanneer: van 28 november tot 19 januari

Prijs: gratis

