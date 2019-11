Er is komend weekend weer genoeg te doen in Groningen. Na jaren van tegenslagen opent eindelijk het Forum Groningen de deuren en op de tijdelijke schaatsbaan op de Grote Markt wordt een grote après-skiparty gehouden. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.

Openingsfeest - Forum Groningen

De bouw van het Forum begon in 2011 en een jaar later zou het gebouw geopend worden. Het liep allemaal anders en het Forum werd een hoofdpijndossier voor de gemeente. Dat ligt nu allemaal in het verleden, want op vrijdag 29 november opent het Forum dan toch echt de deuren. Dat wordt gevierd met een 24 uur durend feest. Er treden bands en dj's op, er staan kunstinstallaties, er is een Grease-sing-a-long, kindertheatervoorstellingen, films en zaterdagochtend kun je er ontbijten.

Waar: Forum Groningen, Nieuwe Markt 1

Wanneer: vrijdag 29 november vanaf 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Het fonkelnieuwe Forum. (Foto: Niels Knelis Meijer)

IDFA - Forum Groningen

Komend weekend zijn er ruim dertig films uit de selectie van het Internationaal Documentaire Festival Amsterdam (IDFA) te zien in Groningen. Bijvoorbeeld King of the Cruise, over een steenrijke baron met een cruiseverslaving en een vlotte babbel. Regisseur Sophie Dros pelt hem laag voor laag af en achter de decadente buitenkant blijkt een kwetsbare man te zitten.

Waar: Forum Groningen, Nieuwmarkt 1

Wanneer: zaterdag 30 november tot en met maandag 2 december

Prijs: 10,50 euro per film

Meer informatie

Liccen In Je Ski-Outfit - IJsbaan op de Grote Markt

De organisatoren van de Liccen-feesten houden wel van een verkleedpartij. Eerder kon je al dansen in je zwembroek, pyjama en sportoutfit. Vrijdag kun je Liccen in je skipak in het après-skichalet bij de tijdelijke schaatsbaan op de Grote Markt. Dj's Tjade, Nathan Homan, Mathijs Smit en Andres + Rein staan achter de draaitafel.

Waar: IJsbaan op de Grote Markt

Wanneer: vrijdag 29 november vanaf 17.00 uur

Prijs: 15,49 euro

Meer informatie

Dolly's Dazzling Karaoke - Lola

Dragqueen Miss Dolly Wood presenteert iedere maand een karaokeavond in Lola, waar ze de draak steekt met zichzelf en met de deelnemers. In de bar staat een grote verkleedkist waar je pruiken, brillen en andere accessoires uit kan zoeken om je optreden wat extra flair te geven.

Waar: Lola, Pelstersdwarsstraat 11

Wanneer: donderdag 28 november van 20.30 tot 1.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Wereldkeuken - Salmagundi's

Nieuwkomers in Nederland koken vrijdag onder leiding van een chef-kok smaakvolle Midden-Oosterse gerechten. Zo kunnen ze nieuwe mensen ontmoeten en hun Nederlands oefenen. Een aantal van Salmagundi's amateurkoks heeft inmiddels een vaste baan in de horeca gekregen. Voor 18,50 euro krijg je een driegangenmenu met keuze tussen vlees en vegetarisch. Er is een vrije inloop, maar Salmagundi's is geen groot restaurant, dus reserveren is gewenst.

Waar: Salmagundi's, Oosterhamrikkade 8

Wanneer: vrijdag 29 november van 18.00 tot 22.00 uur

Prijs: 18,50 euro

Meer informatie

Voor 18,50 euro heb je een vers bereid driegangenmenu bij Salmagundi's. (Foto: 123RF)

