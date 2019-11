Er is weer genoeg te doen dit weekend in Den Haag. Op Black Friday kun je winkelen met flinke kortingen en op zondag is er een vuurwerkshow in Scheveningen.

Black Friday - Binnenstad

Op Black Friday kun je ook in de Haagse binnenstad extra lang winkelen met flinke kortingen. Op de Weversplaats draait dj Glittergolf en op het Plein is een pop-up van #peoplefriendlyfashion, dat uitbuiting van mensen in kledingfabrieken bestrijdt.

Waar: diverse locaties in de binnenstad

Wanneer: vrijdag 29 november van 10.00 tot 22.00 uur

Prijs: gratis entree

The Hague HighLights - Binnenstad

Drie avonden in de week is er een prachtige lichtshow te zien op de voorgevels van het Mauritshuis en de Ridderzaal. Laat je meenemen op een tijdreis door de videoprojectie Old Masters, New Heroes. De projecties op het Mauritshuis zijn geïnspireerd door de Gouden Eeuw en je kunt ze zelf aanpassen.

Waar: de voorgevels van het Mauritshuis en de Ridderzaal

Wanneer: donderdag 28 november tot en met zaterdag 21 december van 18.00 tot 22.00 uur

Prijs: gratis entree

Projectie op de Ridderzaal. (Foto: Anne Reitsema Fotografie)

The Guilty Pleasure Dome - Stadscafé de Boterwaag

Wil je een hele avond dansen op foute nummers? Dan ben je zaterdagnacht bij de Boterwaag aan het juiste adres. Met muziek van onder anderen Whitney Houston, de Spice Girls, Backstreet Boys, Justin Bieber en Céline Dion.

Waar: Stadscafé de Boterwaag, Grote Markt 8a

Wanneer: zaterdag 30 november van 22.30 tot 1.30 uur

Prijs: 5 euro

MTB Beachrace - Boulevard Scheveningen

Op zondag is er een mountainbike strandrace van Scheveningen naar Katwijk. Deelnemers starten op de boulevard voor het Kurhaus en fietsen over het strand richting de haven, om daar om te keren en de vloedlijn te volgen naar Katwijk.

Waar: Boulevard, Scheveningen

Wanneer: zondag 1 december, van 9.30 tot 15.00 uur

Prijs: gratis entree

Deelnemers van de race fietsen over het strand. (Foto: MBT Beachrace)

Wintervuurwerk - Scheveningen

Onder voorbehoud van weersomstandigheden is er op zondag een winterse vuurwerkshow in Scheveningen. Geniet van een prachtig schouwspel van vuurpijlen en fonkelende fonteinen.

Waar: het strand bij het Kurhaus

Wanneer: zondag 1 december vanaf 18.00 uur

Prijs: gratis entree

