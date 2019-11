Er is dit weekend weer van alles te doen in Rotterdam. Ga naar de boekenmarkt, vintagetruien shoppen of voor exclusieve schoenen naar een sneakerfestival.

CHANGEZ XL - BlueCity

Black Friday staat voor kopen, kopen en nog meer kopen. In het voormalige zwembadcomplex Tropicana kun je op vrijdag echter terecht voor een milieuvriendelijkere variant: CHANGEZ XL. In plaats van kleding, speelgoed en spullen nieuw te kopen, kun je ze hier ruilen met anderen. Daarnaast is er een 'repaircafé' en zijn er dj's, optredens en sprekers.

Waar: BlueCity, Maasboulevard 100

Wanneer: vrijdag 29 november, 16.00 uur

Prijs: gratis entree

Sneakerness - Onderzeebootloods

Het festival Sneakerness draait om mode, kunst en exclusieve sneakers. Je kunt je sneakers professioneel laten schoonmaken, naar de kapper of een nagelstudio en er is een speciale uitverkoop van sneakerstore Woei.

Waar: Onderzeebootloods, RDM-straat 1

Wanneer: zaterdag 30 november en zondag 1 december, 12.00 tot 18.00 uur

Prijs: vanaf 12 euro

Op Sneakerness kun je exclusieve sneakers kopen. (Foto: Nikki van Toorn)

Duitse kerstmarkt - Deutsche Evangelische Gemeinde Rotterdam

Ga naar de Duitse kerk voor de jaarlijkse, traditionele Duitse kerstmarkt met taarten, Lebkuchen, linzensoep, koffie en glühwein. Er zijn kerstkramen met handwerkjes, boeken, kerstcadeaus en traditionele zoete traktaties. Ook is er een loterij en kun je geniet van live kerstmuziek op de accordeon.

Waar: Deutsche Evangelische Gemeinde Rotterdam, 's-Gravendijkwal 65

Wanneer: zaterdag 30 november vanaf 10.00 uur

Prijs: gratis entree

REC. Festival - Schieblock

REC. Festival is een muziekfestival rondom het Schieblock met verschillende genres, zoals r&b, hiphop, techno en house. Dit jaar zijn er concerten van onder andere De Jeugd Van Tegenwoordig en Jungle by Night en kun je 's avonds meedoen aan een gratis toegankelijke karaokebattle. Er is ook een nachtprogramma.

Waar: verschillende locaties rondom het Schieblock

Wanneer: woensdag 27 tot met zaterdag 30 november

Prijs: verschillende prijzen

Boekenmarkt - Centrale Bibliotheek Rotterdam

Ben je op zoek naar een boek? Loop zaterdag dan eens langs bij de boekenmarkt in de Centrale Bibliotheek Rotterdam. In de centrale hal worden diverse boeken uit de collectie, zoals romans, kinderboeken en informatieve boeken, aangeboden voor een klein bedrag.

Waar: Centrale Bibliotheek, Hoogstraat 110

Wanneer: zaterdag 30 november vanaf 10.00 uur

Prijs: gratis entree

Vintage Crazy Knits, Drinks & Artworks - Margootje Vintage

Wie zin heeft in een avond met kunst, vintagetruien en drankjes, gaat vrijdag naar Margootje Vintage. Je kunt er alvast een kunstige kerstkaart of gekke vintagetrui voor de kerstdagen scoren, en natuurlijk het werk van woordkunstenares Mandy Shah bewonderen, wier expositie van haiku's en collages 's avonds geopend wordt.

Waar: Margootje Vintage, Zwaanshals 276b

Wanneer: vrijdag 29 november, 20.00 uur

Prijs: gratis entree

