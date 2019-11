Tijdens de koude wintermaanden verschijnen er op veel plekken tijdelijke schaatsbanen op de dorpspleinen en in de stadscentra. NU.nl maakt een overzicht van schaatsbanen waar een eigen draai aan is gegeven.

Ice*Amsterdam

Recht tegenover het Rijksmuseum ligt de schaatsbaan van Ice*Amsterdam. Hier schaats je onder een replica van de Magere Brug door, volgehangen met kerstlichtjes. Drie keer per week wordt er een silent disco op de baan georganiseerd en verder kun je er curlen of een workshop ijsbeelden hakken volgen. Naast de ijsbaan staat een groot winterpaviljoen waar je kunt bijkomen met een kom erwtensoep of kaasfondue.

Waar: Museumplein, Amsterdam

Wanneer: geopend tot en met 2 februari

Prijs: 6,00 euro entree, 6,50 euro voor schaatshuur

De schaatsbaan met replica van de Magere Brug. (Foto: Pro Shots)

Het Groninger Winterfestijn

Op de ijsbaan van Groningen kun je niet alleen schaatsen, maar ook iedere week après-skiën op het verwarmde terras. Overdag haal je hier warme chocolademelk, poffertjes, oliebollen, glühwein of een broodje braadworst. In de ligstoelen kun je op mooie dagen wat stralen winterzon vangen. Naast schaatsen kun je op de ijsbaan ook curlen.

Waar: Grote Markt, Groningen

Wanneer: geopend tot en met 5 januari

Prijs: 7,00 euro entree, schaatshuur inbegrepen

De schaatsbaan op de Grote Markt in Groningen. (Foto: Bodyl van Dorland)

Schaatsbaan voor het Kurhaus - Scheveningen

In de wintermaanden staat er recht voor het statige Kurhaus een grote ijsbaan. Rond het Kurhausplein vind je verwarmde terrassen en restaurants met winterse hapjes en drankjes. Vanaf 7 december staat er bovendien een ijsbeeldenexpositie op het strand. Kleed je bij een bezoek warm aan, want in deze tent is het -15 graden.

Waar: Kurhausplein, Scheveningen

Wanneer: geopend tot en met 26 januari

Prijs: 10 euro entree, schaatshuur inbegrepen

De schaatsbaan op het Kurhausplein. (Foto: Cool Event Scheveningen)

IJsbaan Middelburg

In Middelburg komt er naast de reguliere schaatsbaan ook een overdekte 'krabbelbaan'. Dit is een aparte baan waarop jonge kinderen hun eerste schreden op het ijs kunnen maken. Op en rond de ijsbaan worden er evenementen georganiseerd, zoals een optreden van Danny Vera, nachtschaatsen op Kerstavond en een groot singalongfeest met Oud en Nieuw.

Waar: Markt, Middelburg

Wanneer: geopend tot en met 19 januari

Prijs: 8 euro, schaatshuur inbegrepen

De ijsbaan voor het stadhuis in Middelburg. (Foto: Zeeland Houdt van Schaatsen)

WinterparadIJS Amersfoort

Op de schaatsbaan op het Eemplein in Amersfoort kun je schaatsen, curlen en ijshockeyen. Daarnaast worden er speciale evenementen georganiseerd, zoals een speeddateavond. Omdat de Amersfoortse IJs Vereniging dit jaar honderd jaar bestaat, mogen kinderen op zondag 1 december gratis komen schaatsen.

Waar: Eemplein, Amersfoort

Wanneer: geopend tot en met 5 januari

Prijs: 6,50 euro, schaatshuur inbegrepen

De ijsbaan in Amersfoort. (Foto: Bram Oosterhuis)

Nostalgische schaatsbaan - Kerstmarkt Maastricht

In Maastricht wordt iedere winter flink uitgepakt rond de feestdagen. De schaatsbaan op het Vrijthof is maar liefst 1.000 vierkante meter groot. De baan is geheel overdekt zodat er in alle weersomstandigheden geschaatst kan worden. Rondom de schaatsbaan staan café's en lounges vanwaar je naar het voorbijglijdende publiek kunt kijken. Combineer een rondje schaatsen met een rondje struinen over de kerstmarkt.

Waar: Vrijthof, Maastricht

Wanneer: 29 november tot en met 31 december

Prijs: 5 euro entree, 5 euro voor schaatshuur

Schaatsbaan Rotterdam

In Rotterdam verrijzen maar liefst drie ijsbanen: een 400-meterbaan, een funbaan en een curlingbaan. In de 400-meterbaan schaats je onder een tunnel met allerlei vrolijke kleuren door. Wanneer het buiten vriest, gaan de zijkanten van de tunnel open zodat je beter ervaart dat je buiten schaatst. De funbaan is geschikt voor de kunstschaatsers en beginnende schaatsers en op de curlingbaan kets je de stenen van je tegenstander weg.

Waar: Sportpark Toepad, Toepad 95, Rotterdam

Wanneer: 30 november tot en met 29 februari

Prijs: 6,75 euro entree, schaatshuur 6 tot 7 euro

De kleurrijke 400-meterbaan in Rotterdam. (Foto: Schaatsbaan Rotterdam)

GABA IJsbaan - Duiven

In Duiven staan er naast het gemeentehuis drie tijdelijke schaatsbanen, zowel binnen- als buitenbanen. De schaatsbaan staat vooral bekend om de grote curlingcompetitie. Maar liefst 110 recreatieve curlingteams kunnen meedoen. Daarnaast staan er hier midden op het ijs loungebanken en statafels, zodat je je schaatsen niet eerst uit hoeft te doen als je even wil zitten.

Waar: naast het gemeentehuis, Kastanjelaan, Duiven

Wanneer: 6 december tot en met 5 januari

Prijs: 3 euro per uur, schaatshuur 2 euro

Drijvende IJsbaan - Leiden

In Leiden dobbert de jaarlijkse ijsbaan altijd op de Nieuwe Rijn, middenin het oude centrum. In het weekend is er familieschaatsen. Dan kunnen kinderen geschminkt worden en komt Olaf van de Disney-film Frozen op bezoek. Vanaf 13 december ligt er ook een drijvende kerstmarkt in de gracht, waar je vanaf de ijsbaan zo naartoe loopt.

Waar: Nieuwe Rijn, Leiden

Wanneer: 7 december tot en met 5 januari

Prijs: 8,50 euro, schaatshuur inbegrepen

De drijvende ijsbaan in Leiden. (Foto: Leiden Marketing)

Fijne Feestdagen IJsbaan - Eindhoven

De ijsbaan in Eindhoven heeft als twist dat er ook een 'skateway' is aangelegd. Dat is een speciale strook ijs met hoogteverschillen en bochten om het schaatsen extra uitdagend te maken. Op donderdagavond is het foute kersttruien-avond. Let op: de ijsbaan is alleen toegankelijk met ijshockeyschaatsen of kunstschaatsen. Noren of klapschaatsen zijn er niet toegestaan.

Waar: Markt, Eindhoven

Wanneer: 14 december tot en met 5 januari

Prijs: 6 euro, schaatshuur inbegrepen

De schaatsbaan in Eindhoven. (Foto: Nick Bookelaar)

Schaatsbaan in het Spoorwegmusem - Utrecht

Het Spoorwegmuseum verandert iedere winter in het Winterstation. Dan staat er een antieke carrousel, kun je marshmallows roosteren boven een vuurkorf en komt er ook een schaatsbaan midden tussen de stoomtreinen. Het museum staat vol verlichte kerstbomen en is volgehangen met lichtjes.

Waar: Spoorwegmuseum, Maliebaanstation 16, Utrecht

Wanneer: 16 december tot en met 5 januari

Prijs: 17,50 euro, schaatshuur inbegrepen

De ijsbaan in het Spoorwegmuseum. (Foto: Spoorwegmuseum)

