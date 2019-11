Of je nu zangtalent hebt of niet: in het nachtleven is de kans groot dat je vroeg of laat in een karaokebar belandt. Hoe zorg je ervoor dat je geen modderfiguur slaat achter de microfoon?

Er bestaan veel verschillende vormen van het uit Japan overgewaaide karaoke (letterlijk vertaald: leeg orkest).

Je kunt met je vrienden een privékamer huren of juist alle bezoekers in de bar toezingen. Je kunt meezingen vanaf een verouderde dvd, waarbij de teksten worden begeleid door willekeurige beelden van een kermis of strand, of als leadzanger van een gelikte livekaraokeband de show stelen in grote popzalen.

"Het is gewoon gezellig om in een kroeg te staan met mensen die ook aan het zingen zijn", zegt karaokefan Gosse de Reus uit Utrecht. "Ik vind het leuk om nummers te zingen die andere mensen ook kennen, zodat ze met je mee kunnen blèren."

Het Rotterdamse karaokefenomeen Wei Not Sing. (Foto: Florine van Rees)

Veel mensen vinden zingen in het openbaar gênant

Toch is zingen in het openbaar niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veel mensen schamen zich voor hun zangstem, merkt zangcoach Stefano Bouwens. "Als je heel jonge kinderen hoort zingen, is het negen van de tien keer zuiver", zegt hij. "Dat komt doordat zij nog geen gêne voelen en nog niet bezig zijn met hoe ze klinken. Pas wanneer iemand voor het eerst geïrriteerd roept of het wat zachter kan, sluipt de schaamte erin."

Dat onderschrijft ook zangcoach Jeroen Gigengack. "Zingen wordt gezien als kunstvorm: je bent goed of niet. Daar hebben programma's als Idols ook aan bijgedragen. De boodschap is dat je maar beter je mond kunt houden als je niet goed bent", zei hij in een eerder interview met NU.nl.

Ook Gosse voelt altijd wel zenuwen wanneer hij in zijn favoriete karaokebar in Utrecht achter de microfoon stapt. "Vooral als je weet dat je bijna aan de beurt bent. Maar als ik er eenmaal sta, is het vaak wel oké. Het is een kwestie van gewoon doen", zegt hij.

Omarm de schaamte achter de microfoon

Achter de karaokemicrofoon kun je de schaamte helemaal loslaten of juist omarmen. "Daar maken mensen zichzelf en elkaar een beetje belachelijk, op een leuke manier", zegt dragqueen Miss Dolly Wood. Zij presenteert iedere maand een karaokeavond in Groningen. "Die avonden zijn heel open en vrij. Niemand voelt zich veroordeeld en we hebben gewoon plezier."

Om het feest aan te zwengelen, opent de Rotterdamse karaokeartiest Wei Not Sing zelf altijd met een nummer met zijn assistentes. "Wij kunnen helemaal niet zingen of dansen, dus we maken meteen voor iedereen duidelijk dat de lat heel laag ligt", aldus Wei Not Sing. "Ik vind het helemaal niet erg om mezelf voor lul te zetten."

Miss Dolly Wood presenteert iedere maand een karaokeavond. (Foto: Jurrie de Vries Fotografie)

'Doe het gewoon'

Volgens zangcoach Bouwens moet je je terughoudendheid gewoon aan de kant schuiven. "Het is heel suf, maar je moet het gewoon doen. Bij de karaokebar heb je waarschijnlijk al een paar biertjes op en daarmee heb je een stukje schaamte al uit de weg geruimd. Vind je het nog steeds eng, zing dan eerst een nummer samen met iemand anders. Dan kun je je nog een beetje verschuilen."

Miss Dolly Wood heeft nog een methode tegen de zenuwen. "We hebben een verkleedkist vol pruiken voor mensen die alleen onherkenbaar willen zingen. Maar bedenk: een karaokeavond is jouw moment om het divagevoel in jezelf op te roepen met een biertje of wijntje in de hand."

Wanneer het feest eenmaal is losgebarsten en iedereen arm in arm mee staat te brullen, dient zich soms een luxeprobleem aan. Gosse: "Soms kun je maar één keer omdat er al zoveel verzoekjes zijn gedaan."