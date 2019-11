Het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) is in volle gang en dat is te merken aan het filmaanbod, want drie van de acht nieuw verschenen films zijn documentaires. Daarnaast verschijnt Knives Out, waarbij een rijke romanschrijver dood in zijn landhuis wordt gevonden en een rechercheur moet uitzoeken welk familielid het gedaan heeft. Ook het slotstuk van Penoza verschijnt.

Knives Out - misdaad

Op de dag na zijn 85e verjaardag wordt de bekende misdaadschrijver Harlan Thrombey dood op zijn landgoed gevonden. De charmante rechercheur Benoit Blanc wordt ingeschakeld om zijn verdachte dood te onderzoeken. Hij moet zich een weg banen door een web van leugens en bedrog. Iedereen in de familie heeft een motief om Thrombey dood te willen. Iedereen is een verdachte.

Genre: misdaad

Regisseur: Rian Johnson

Cast: Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon

Kijkwijzer: 12+

Penoza: The Final Chapter - thriller

Iedereen dacht dat ze dood was, maar drugskoningin Carmen van Walraven zit in Canada, waar ze een teruggetrokken bestaan als serveerster in een wegrestaurant leidt. Op een dag wordt een collega lastiggevallen en grijpt Van Walraven in. Uit zelfverdediging schiet ze de dader dood. Dan wordt ze opgepakt en uitgeleverd aan Nederland. Haar kinderen zijn verbijsterd dat hun moeder nog leeft en heel wat mensen hebben nog een rekening met haar te vereffenen.

Genre: drama, thriller, misdaad

Regisseur: Diederik van Rooijen

Cast: Monic Hendrickx, Stijn Taverne, Sigrid ten Napel, Niels Gomperts, Olga Zuiderhoek

Kijkwijzer: 16+

Can You Keep a Secret? - romantische comedy

Emma Corrigan heeft vliegangst en drinkt haar zenuwen van zich af in het vliegtuig. In beschonken toestand vertelt ze al haar beschamende geheimen aan de man die naast haar zit. Zoals dat ze in de logeerkamer ontmaagd werd, terwijl haar ouders beneden een film zaten te kijken. Ook vertelt ze nog nooit verliefd te zijn geweest en nog niets te hebben gepresteerd in haar leven. Wanneer Corrigan de volgende dag op haar werk komt, blijkt de aantrekkelijke onbekende man haar nieuwe baas te zijn, die nu haar diepste geheimen kent.

Genre: romantische comedy

Regisseur: Elise Duran

Cast: Alexandra Daddario, Tyler Hoechlin, Laverne Cox

Kijkwijzer: 9+

Parasite - drama

Parasite won dit jaar de Gouden Palm op het Filmfestival van Cannes. De film gaat over de werkloze Ki-teak en zijn gezin. Zij leiden in een te krappe woning een armoedig bestaan. Ze raken steeds meer geobsedeerd door de rijke familie Park en zijn vastberaden om van hun luxueuze bestaan te profiteren. Het arme gezin dringt het leven van de rijke Parks steeds verder binnen en schuwen daarbij leugens en bedrog niet. Maar dan gooit een onverwacht voorval roet in het eten, waardoor ze alles op alles moeten zetten om hun nieuwe luxeleventje in stand te houden.

Genre: drama

Regisseur: Bong Joon-ho

Cast: Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Park So-dam, Jo Yeo-jeong, Choi Woo-shik

Kijkwijzer: 16+

Marriage Story - drama

Ooit waren de New Yorkse toneelregisseur Charlie en Hollywoodactrice Nicole gelukkig getrouwd. Nu gaan ze uit elkaar en belanden ze in een slepende echtscheidingsprocedure. Door de strijd om de voogdij over hun zoon komen hun afzonderlijke, maar voor altijd verbonden levens zwaar onder druk te staan.

Genre: drama

Regisseur: Noah Baumbach

Cast: Adam Driver, Scarlett Johansson, Laura Dern

Kijkwijzer: 12+

Ze noemen me Baboe - documentaire

In de jaren veertig loopt het Javaanse meisje Alima van huis weg, omdat ze wordt uitgehuwelijkt. Ze komt terecht bij een Nederlandse familie, waar ze kindermeisje (baboe) wordt. Maar dan wordt het gezin gedeporteerd naar een Japans strafkamp en blijft Alima achter. Ze wordt verliefd op de onafhankelijkheidsstrijder Riboet en raakt zwanger van hem. Waneer Riboet bij een politionele actie omkomt, moet Alima als alleenstaande moeder een leven voor haar en haar dochter zien op te bouwen.

Genre: documentaire

Regisseur: Sandra Beerends

Kijkwijzer: 12+

Varda par Agnès - documentaire

De Franse regisseur Agnès Varda, die dit jaar overleed, blikt in haar laatste documentaire terug op haar eigen leven. Varda zwengelde de beweging nouvelle vague aan en liet een omvangrijk oeuvre achter. In deze autobiografische documentaire vertelt de regisseur over wat haar bewoog om zoveel films te maken.

Genre: documentaire

Regisseur: Agnès Varda

Kijkwijzer: 12+

The Trial - documentaire

In 1930 werd in Moskou een groep vooraanstaande economen en ingenieurs door Stalin beschuldigd van het beramen van een staatsgreep gericht tegen de Sovjetregering. Stalin zorgde voor een enorm theatraal juridisch proces waarin zowel de getuigen als de verdachten en de rechters tegen zichzelf en de buitenwereld logen. Op deze manier wilde Stalin een signaal afgeven aan iedereen die het in zijn hoofd zou kunnen halen zijn machtspositie te ondermijnen. Filmmaker Sergei Loznitsa gebruikte archiefbeelden om de documentaire The Trial te maken.

Genre: documentaire

Regisseur: Sergei Loznitsa

Kijkwijzer: onbekend

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 28 november in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

