Amsterdam staat van 20 november tot en met 1 december in het teken van het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA). Het filmfestival trok vorig jaar ruim 280.000 bezoekers. Wat is tijdens deze 32e editie allemaal het bekijken waard, en in welke andere steden wordt het festival gehouden? Documentairekenner Helmut Boeijen van 2Doc geeft filmtips.

Film: The Cave - Feras Fayyad

In 2016 wordt het Syrische Oost-Ghouta gebombardeerd door het regeringsleger van Bashar Al Assad. Het gebied is omsingeld en de bewoners zitten als ratten in de val. Ondertussen runt de dertigjarige vrouwelijke arts Amani Ballour in het diepste geheim een ondergronds, geïmproviseerd ziekenhuis. "Dat is bijzonder, want een groot deel van de Syrische mannen vindt dat een vrouw achter het aanrecht hoort, en niet in een ziekenhuis", zegt Boeijen. "Tegelijkertijd zullen ze het toch echt met haar moeten doen als ze hulp willen krijgen." Boeijen vindt The Cave een "heftige film waarbij je het gevoel krijgt dat je in het hart van de oorlog zit".

Regisseur: Feras Fayyad

Gesproken talen: Arabisch, Engels. Engels ondertiteld

Draaidagen: 23, 26, 28 en 30 november

Meer informatie en tickets

Film: King of the Cruise - Sophie Dros

Filmmaker Sophie Dros volgde voor deze film de zwaarlijvige, excentrieke Ronald Busch Reisinger, ook wel Ronnie genoemd, aan boord van een luxueus cruiseschip. Ronnie vertelt sterke verhalen over zijn leven, zijn adellijke afkomst en zijn twaalfde-eeuwse Schotse kasteel. Zijn medepassagiers hangen aan zijn lippen, maar ergens wringt het. Boeijen: "Hij is constant aan het pochen, maar je krijgt steeds meer het idee dat die man verschrikkelijk eenzaam is." King of the Cruise zit vol beelden van traag voorbijglijdende cruiseschepen en passagiers die zich gedachteloos met potjes minigolf en ander cruisevermaak bezighouden om de grote leegte van Ronnies leven te onderstrepen.

Regisseur: Sophie Dros

Gesproken talen: Engels, Russisch, Frans, Filippijns, Noors. Engels ondertiteld

Draaidagen: 22, 23, 24, 30 november en 1 december

Meer informatie en tickets

Film: Push - Fredrik Gertten

In grote steden over de hele wereld, van Amsterdam tot Barcelona tot Seoel, kopen vastgoedmagnaten huizen op en worden de oorspronkelijke bewoners geleidelijk verdreven door de stijgende woningprijzen. Huisvestingsgezant Leilani Farha van de Verenigde Naties duikt in de schimmige wereld van huisjesmelkers en speculanten: hoe kan het dat wereldwijd zulke uiteenlopende plekken met dezelfde problemen kampen? "Op het eerste gezicht denk je: wat moet ik hiermee?", zegt Boeijen. "Daarna denk je: maar misschien word ik ook straks wel verdreven door een projectontwikkelaar uit Qatar. De overheid heeft helemaal geen vat op dit soort praktijken. Dit raakt jou en mij ook."

Regisseur: Fredrik Gertten

Gesproken talen: Engels, Spaans, Duits, Italiaans, Koreaans. Engels ondertiteld

Draaidagen: 24, 26, 29, 30 november en 1 december

Meer informatie en tickets

Film: My Rembrandt - Oeke Hoogendijk

In My Rembrandt worden verschillende liefhebbers en verzamelaars gevolgd, zoals kunsthandelaar Jan Six die denkt dat hij een onontdekte Rembrandt heeft gevonden en het Rijksmuseum tijdens de onderhandelingen over de aankoop van de huwelijksportretten van Marten en Oopjen. 350 jaar na zijn dood zorgt de Hollandse meester nog steeds voor drama en plotwendingen. Volgens Boeijen hoef je niet veel over kunst te weten om de film te kunnen waarderen. "Ik ben niet buitensporig geïnteresseerd in kunstschilders. Maar deze film heeft humor, ziet er mooi uit en je krijgt heel erg de liefde voor de kunst mee."

Regisseur: Oeke Hoogendijk

Gesproken talen: Nederlands, Engels, Frans. Engels ondertiteld

Draaidagen: 24, 26, 27, 29 en 30 november

Meer informatie en tickets

Expositie: Ayahuasca, the Shamanic Exhibition - Eye Filmmuseum

In de kunstinstallatie Ayahuasca - A Kosmik Journey van filmmaker Jan Kounen krijgen bezoekers een virtualrealitybril op en ervaren ze een psychedelische ayahuascatrip zónder drugs. In het Eye Filmmuseum wordt Kounens VR-installatie uitgebreid om uit te zoeken of immersieve technologie een ervaring als die van ayahuasca kan benaderen.

Waar: Eye Filmmuseum, IJpromenade 1

Wanneer: vrijdag 22 november tot en met zondag 1 december

Prijs: 11,50 euro

Meer informatie

Met een virtualrealitybril op ervaren bezoekers een ayahuascatrip. (Foto: Ayahuasca - A Kosmic Journey)

IDFA in andere steden

De documentaires van het IDFA zijn niet alleen in Amsterdam te zien. Het filmfestival draait ook in bioscopen in Nijmegen, Groningen en Rotterdam.

Nijmegen - LUX Nijmegen

In Nijmegen kun je elf IDFA-documentaires zien, waaronder The Cave en Push. Met een Cinevillepas loop je gratis naar binnen.

Waar: LUX Nijmegen, Mariënburg 38-39

Wanneer: zaterdag 30 november en zondag 1 december

Prijs: 10 euro per film

Meer informatie

Groningen - Forum Groningen

Van alle kleine IDFA-festivals heeft Groningen het uitgebreidste programma. Hier worden dertig documentaires vertoond in het openingsweekend van het Groninger Forum.

Waar: Groninger Forum, Nieuwmarkt 1

Wanneer: zaterdag 30 november tot en met maandag 2 december

Prijs: 10,50 euro per film

Meer informatie

Rotterdam - LantarenVenster

In Rotterdam worden twaalf documentaires uit de selectie van IDFA vertoond, waaronder drie Nederlandse films, een muziekdocumentaire en twee hitdocumentaires.