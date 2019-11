Tijdens het weekend is er weer een heleboel te doen in Haarlem: neem in het Dolhuys een kijkje achter de schermen, bezoek het spookhuis op het Slachthuisterrein of ga tweedehands kleding shoppen in Patronaat.

Open dag - Dolhuys

Het zevenhonderd jaar oude Dolhuys is wegens een verbouwing al ruim een jaar gesloten, maar op zaterdag 23 november gaan de deuren van het museum van de geest even open voor een kijkje achter de schermen. Er is een pop-uptentoonstelling te zien met verhalen en foto's en daarnaast worden doorlopend rondleidingen gegeven waarbij aandacht wordt besteed aan recente ontdekkingen.

Waar: Dolhuys, Schotersingel 2

Wanneer: zaterdag 23 november, 14.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree, aanmelden via reserveringen@hetdolhuys.nl

Meer informatie

Het Dolhuys in verbouwing. (Foto: Het Dolhuys)

Kledinghal - Patronaat

Wat in 2014 begon als een actie voor Serious Request liep uit op een tweejaarlijkse traditie: Kledinghal in Patronaat. Nu, vijf jaar later, is het tijd voor de laatste editie. In de grote hal van het poppodium zijn tweedehands kleding, schoenen en accessoires voor 20 euro per kilo te koop. De entree is gratis en iedereen krijgt een gratis linnen tasje.

Waar: Patronaat, Zijlsingel 2

Wanneer: zondag 24 november, 12.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Het is de laatste keer dat Kledinghal wordt georganiseerd. (Foto: Kledinghal)

Stadsrechtenfeest - Binnenstad

In verband met het 774-jarige bestaan van de stad Haarlem vinden er van 21 tot en met 24 november allerlei activiteiten plaats in de binnenstad. Het gaat onder meer om een theaterstuk in de kerkers van het stadhuis, een pubquiz, een escape game, een middeleeuws feest in het Archeologisch Museum Haarlem en een verhalenfestival op de Grote Markt.

Waar: diverse locaties in de binnenstad

Wanneer: donderdag 21 tot en met zondag 24 november

Prijs: varieert per activiteit

Meer informatie

Familiedag - Noord-Hollands Archief

Op zondag 24 november kunnen kinderen en hun (groot)ouders naar het Noord-Hollands Archief komen. Je kunt hier op een historische pers je eigen drukwerk maken of op speurtocht gaan door de fantasiedierententoonstelling. Theater Stuiter speelt twee kindervoorstellingen: Foei Vos voor kinderen vanaf vier jaar en Boekenfabriek voor kinderen van negen jaar en ouder.

Waar: Noord-Hollands Archief, Jansstraat 40

Wanneer: zondag 24 november, 11.00 tot 16.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Spookhuis - Slachthuisterrein

Het oude slachthuis in Haarlem is omgetoverd tot een spookhuis dat vanaf Halloween tot en met de kerstvakantie te bezoeken is. Met gebruik van licht, geluid, een decor, projectie, geur, theater en andere kunstvormen wordt een ode aan het oude pand gebracht. Met een treintje rij je in een kleine tien minuten dwars door het spookhuis. Betreden op eigen risico, maar de adviesleeftijd is tien jaar.

Waar: Slachthuisterrein, Haarlem

Wanneer: zaterdag 23 en zondag 24 november, elk kwartier tussen 14.00 tot 18.00 uur

Prijs: 8 euro

Meer informatie

