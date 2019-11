Sinterklaas heeft een hoop te doen in weinig tijd. Daarom krijgt hij hulp van tientallen hulpsinterklazen die namens hem schoolklassen, bedrijven en gezinnen bezoeken. Drie hulpsinten delen hun ervaringen met NU.nl en geven tips aan iedereen die de komende weken ook de rode mantel omslaat voor een optreden.

Hulpsint Sjoerd (32), al vijftien jaar Sinterklaas

"Toen ik zeventien was, werd ik meegesleurd in een studieopdracht van een vriend om een fictief bedrijfje op te zetten. Dat werd een sinterklaascentrale. We begonnen met een geleend sinterklaaspak. De baard hebben we wel zelf gekocht want ik vond het smerig om een huurbaard op te plakken. Inmiddels hebben we een kostuum van hoge kwaliteit en een baard van buffelhaar."

“Toen er een piet tijdens voetbal voor de televisie langsliep, werd opa kwaad” Hulpsinterklaas Sjoerd

"De komende drie weken zijn voor ons erg hectisch. We leggen minstens vijftig bezoeken af en elke keer gaat het weer anders. Soms is het echt heel stom. We kwamen een keer bij een gezin waar opa voetbal zat te kijken en het kind alleen maar druk heen en weer rende, schreeuwend om cadeautjes. Toen er een piet voor de televisie langsliep, werd opa kwaad. Dan ben je alleen maar naar de klok aan het kijken."

"Maar soms zitten er pareltjes tussen waar je jaren op kan teren. Ik kwam een keer in de kroeg de moeder tegen van een gezin dat ik al een jaar of negen bezoek als Sinterklaas. Zij herkende mij natuurlijk niet. Toen zette ik mijn Sint-stem op: 'Nou, ik kom anders al heel wat jaartjes bij je over de vloer.' Zij werd helemaal gek! We leggen ook wel eens gratis bezoeken af bij gezinnen die in armoede leven en normaal gesproken geen Sinterklaas kunnen vieren. Als je ziet hoe blij de kinderen en ouders dan zijn, ben je opgelucht dat die schminck waterproof is want dat is gewoon janken."

"Als je zelf voor Sinterklaas gaat spelen, is het belangrijk om te onthouden dat Sinterklaas niet over zich heen laat lopen. Hij is statig, waardig, gevat en ad rem. Als een bijdehante oom grapjes begint te maken, zet je die meteen op zijn plek. Ook die oom heeft vroeger in Sinterklaas geloofd."

Hulpsint Jasper (50), al vijftien jaar Sinterklaas

"Vijftien jaar geleden werd ik door iemand van mijn improvisatietheatergroep gevraagd om een keer Sinterklaas te spelen. Dat zag ik eerst niet zitten, want ik ben goochelaar van beroep en was veel liever een piet. Maar door mijn diepe stem en lengte werd het Sinterklaas."

"De eerste keer stond ik meteen voor een zaal van zeshonderd man met een goedkope mantel en een synthetische baard. Het zag er niet uit. Maar voor kinderen maakt het niets uit, voor hen ben je gewoon Sinterklaas. Inmiddels hebben we prachtige pakken en haarwerken van de ontwerper die ze ook voor Bram van der Vlugt maakte (tot 2011 de 'tv-Sinterklaas', red.) Al die pakken hangen nu bij ons in de woonkamer en mijn dochter van vier vindt dat heel normaal. Zij heeft niet door dat wij ze aantrekken en dan Sint en Piet zijn."

“Ik trad een keer op in een woonwagenkamp, waar ze met wel dertig man in de kamer zaten” Hulpsinterklaas Jasper

"Wij doen voornamelijk grote shows bij bedrijven, maar in het zuiden van het land leggen we ook huisbezoeken af. Je komt bij ontzettend veel verschillende mensen binnen. Ik kwam een keer in een woonwagenkamp, waar ze met wel dertig man in de kamer zaten. Zodra de kinderen je door het raam aan zien komen, beginnen ze te gillen van opwinding. Ik doe dan altijd net alsof ik op een slecht moment kom. 'Oh, jullie waren aan het spelen. Zal Sinterklaas eerst even de andere daken doen en dan weer terugkomen?'"

"Om te voorkomen dat kinderen dichtklappen van de zenuwen, is het belangrijk dat je het bezoek rustig opbouwt. Wij laten daarom altijd eerst een piet aankloppen. Die is wat toegankelijker dan de Sint en die houdt het eerste praatje aan de deur. Een minuut later volg ik dan. Samen met Piet betrek ik graag groot en klein in de act. Je wil niet dat alle kinderen voorin zitten en de ouders achterin staan te borrelen. Sinterklaas is heel grappig. Het is voor mij meer een familiefeest vol spel en humor, dan een kinderfeest.

Hulpsint Jasper spreekt het publiek toe. (Foto: Nicole Ridderhof)

Hulpsint Jan (61), al vijfendertig jaar Sinterklaas

"Dit jaar heb ik het iets rustiger omdat 5 december op een doordeweekse dag valt. Valt het op een zaterdag, dan moet ik soms wel zestig adressen af. Dat is echt zwaar. De Pieten kunnen tussendoor gewoon iets eten, maar met zo'n lange baard gaat dat lastig. De mantel weegt zo'n acht kilo en je moet de hele dag in je rol blijven. Aan het einde van de dag ben je kapot. Daarom moet je het echt leuk vinden om te doen."

"Mijn pieten worden altijd gespeeld door jongens van mijn voetbalteam. Het is belangrijk om iemand bij je te hebben met wie je goed kan opschieten. Bij het gezin thuis speel je een rol, maar in de auto onderweg ernaartoe moet ruimte zijn voor ontspanning. Ik noem het trouwens nooit 'optreden' wat ik doe. Als ik dat pak aantrek, bén ik Sinterklaas."

“Kinderen worden vaak bang als Sinterklaas plotseling in hun woonkamer staat” Hulpsinterklaas Jan

"Het gebeurt vaak dat kinderen bang worden als ik ze thuis bezoek. De intocht vinden ze hartstikke leuk, maar wanneer die man ineens in hun woonkamer staat is het eng. Dat wordt een graadje erger wanneer ze er al aan twijfelen of Sinterklaas bestaat. Dan zien ze gewoon een wildvreemde vent. Dan richt ik me altijd op het oudste kind. Als die er plezier in heeft, dan krijg je de jongere kinderen vanzelf mee.

"Je mag kinderen best terechtwijzen, maar breng het leuk. Ik geef weleens een tikkie tegen het oor en vraag: 'Wat zijn deze? Wat moet je daarmee doen? Juist, luisteren! Je luistert wel goed, maar niet altijd hè?'. Geef er altijd een ludieke twist aan, Sinterklaas is geen boeman om je bang te maken."

Hulpsinterklaas Jan met Pieten. (Foto: DJ Piet En Show)