Het is bijna onmogelijk om je dit weekend te vervelen in Den Haag. Voor dansliefhebbers is er Poptrash en Here we live and now 2019. Cultuurliefhebbers kunnen naar het Vredespaleis of lopen de kunstroute Hoogtij. Een overzicht van de activiteiten.

Poptrash - Paard

Tijdens Poptrash komen indie, electronic, dance, hiphop en alles van de jaren tachtig tot nu samen. Stilstaan is geen optie. Een kaartje voor Poptrash geeft ook toegang tot het feest 80's 90's Nullies in de Grote Zaal.

Waar: Paard, Prinsegracht 12

Wanneer: vrijdag 22 november, vanaf 23.00 uur

Prijs: 3 euro in de voorverkoop

De Angstfabriek - Huijgenspark

De Angstfabriek speelt in op maatschappelijke angsten voor terreur en klimaatverandering. Bezoekers worden in groepjes door verschillende interactieve ruimtes van een (nep)fabriek geleid, waar ze worden geconfronteerd met (nep)nieuwsberichten en onconventionele veiligheidsgadgets.

Waar: Huijgenspark

Wanneer: tot en met vrijdag 31 januari 2020

Prijs: 15 euro

Een bezoeker kijkt door een Virtualrealitybril in de Angstfabriek. (Foto: Julia Meenk)

Dansevent Here we live and now 2019 - Korzo Theater

Tijdens het jaarlijkse dansevent Here we live and now vieren Korzo en Nederlands Dans Theater samen het danstalent dat de stad Den Haag rijk is. In een afwisselend, avondvullend programma worden drie nieuwe voorstellingen gepresenteerd.

Waar: Korzo Theater, Prinsestraat 42

Wanneer: vrijdag 22 en zaterdag 23 november, van 20.00 tot 21.30 uur

Prijs: 19 euro

In een afwisselend, avondvullend programma worden drie nieuwe voorstellingen gepresenteerd tijdens Here we live and now. (Foto: Gerrit Schreurs)

Den Haag by Night-wandeling - Grote Kerk

Leer Den Haag op geheel andere wijze kennen tijdens deze avondwandeling onder begeleiding van een Haagse gids. De wandeling duurt ongeveer twee uur.

Waar: startpunt vanaf Grote Kerk

Wanneer: vrijdag 22 en zaterdag 23 november, van 18.00 tot 20.00 uur

Prijs: 19,50 euro

Hoogtij - Binnenstad

Hoogtij is een kunstroute langs verschillende galeries en instellingen in het centrum van Den Haag. De presentaties lopen uiteen van experimentele en grensverleggende installaties en performances tot meer gevestigde kunst.

Waar: diverse locaties in de binnenstad

Wanneer: zondag 24 november, van 19.00 tot 23.00 uur

Prijs: gratis entree

Rondleiding - Vredespaleis

Het Vredespaleis in Den Haag is maar enkele keren per jaar geopend voor publiek. Tijdens een rondleiding laat een gids de mooiste ruimtes in het gebouw zien, zoals de Grote en Kleine Rechtszaal en de gaanderijen.

Waar: Vredespaleis, Carnegieplein 2

Wanneer: zondag 24 november, diverse tijdstippen

Prijs: 11 euro (gratis voor kinderen tot en met zeven jaar)

