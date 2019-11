Er is komend weekend weer genoeg te doen in Utrecht. Zaterdag kun je naar een kerstmarkt in Haarzuilens en zondag kun je naar de intocht van Sinterklaas in Leidsche Rijn.

Sinterklaasintocht - Leidsche Rijn

De Sint slaat Leidsche Rijn natuurlijk niet over. Samen met paard Ozosnel en zijn Pieten trekt de Sint door de wijk. Na de intocht neemt Sinterklaas plaats op het podium op het Brusselplein om alle kinderen te begroeten. Er is een sinterklaastreintje, er zijn onder anderen grimeurpieten, een pietenband en steltenpieten.

Waar: Leidsche Rijn

Wanneer: zondag 24 november, 12.00 tot 16.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Kerstmarkt - Haarzuilens

De Country & Christmas Fair bij het mooie kasteel van Haarzuilens staat helemaal in het teken van alles wat met de feestdagen te maken heeft. Het terrein is opgetuigd met slingers, lichtjes, kerstbomen, ballen en kraampjes met glühwein, poffertjes en wafels. Er is ook van alles te koop dat niet met Kerst te maken heeft, zoals brocante, sieraden, outdoorkleding, wijn en delicatessen.

Waar: Kasteellaan 1, Haarzuilens

Wanneer: tot en met zondag 24 november

Prijs: vanaf 10 euro

Meer informatie

De Country & Christmas Fair staat in het teken van de feestdagen. (Foto: 123RF)

Nedal Night Run - binnenstad

Gek op hardlopen én het donker? Dan is de Nedal Utrecht Night Run misschien wel iets voor jou. Het parcours gaat door de donkere straten van Utrecht, met op enkele plaatsen vuur, licht en muziek. Na afloop is er een afterparty.

Waar: startpunt vanaf Mariaplaats

Wanneer: vrijdag 22 november, 18.00 tot 23.30 uur

Prijs: 25,75 euro

Meer informatie

What You See Festival - Utrecht

Het What You See Festival is voor iedereen die houdt van theater, dans, beeldende kunst, film en muziek. Je ontmoet en ziet werk van choreografen, theatermakers, beeldend kunstenaars, muzikanten en schrijvers op verschillende locaties in de binnenstad. Er is werk te zien van onder anderen Jessica Villerius, House of Vineyard en studenten van de Hogeschool van de Kunsten uit Utrecht.

Waar: verschillende locaties in de binnenstad

Wanneer: donderdag 21 tot en met zondag 24 november

Prijs: afhankelijk van voorstelling

Meer informatie

Fijnproevers festival - EKKO

Speciaal voor de feestdagen organiseert Bottles & Booze een najaarsproeverij bij poppodium EKKO. Zo kun je je favoriete wijn of bier voor bij het kerstdiner vast kiezen. Vorig jaar schijnt een "feest voor de smaakpapillen" te zijn geweest, dus dat belooft wat.

Waar: EKKO, Bemuurde Weerd 3

Wanneer: zondag 24 november, vanaf 14.00 uur

Prijs: 10 euro

Meer informatie

Oproep