Er is komend weekend weer genoeg te doen in Amsterdam. Ren in het Amsterdamse Bos een route over blubberige, onverharde wegen of bezoek het Het Grote Paella Feest in het pas geopende La Cervecería op het Beukenplein. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.

Vrienden Van XXL - Westerunie

Liefhebbers van Nederlandse volksmuziek zullen in de wolken zijn van de programmering van Vrienden Van XXL. Tino Martin, Dries Roelvink en Stef Ekkel, allen grootheden in hun genre, zullen alles geven op het podium. In een andere zaal draaien dj's van Terug Naar Toen hits uit de jaren tachtig en negentig.

Waar: Westerunie, Klöhneplein 4-6

Wanneer: vrijdag 22 november van 21.00 tot 3.00 uur

Prijs: vanaf 44,99 euro

Craft Beer and Stand Up Comedy - Brouwerij De Prael

Zaterdag vindt alweer de achttiende comedyshow plaats in Brouwerij De Prael. Het concept is simpel: lachen om grappen van stand-upcomedians en speciaalbier drinken, terwijl op de achtergrond het haardvuur knispert.

Waar: Brouwerij De Prael, Nieuwe Hemweg 2

Wanneer: zaterdag 23 november van 21.00 tot 23.00 uur

Prijs: 12 euro

Het Grote Paella Feest - La Cervecería

Op het Beukenplein in Amsterdam Oost opent horecagelegenheid La Cervecería donderdag haar deuren. Het concept draait om Spaans eten en drinken en dat zullen de gasten merken met pannen vol Paella en cañas (Spaans licht bier), tapas, sangria en cava.

Waar: La Cervecería, Beukenplein 22

Wanneer: donderdag 21 november van 17.00 tot 01.00 uur

Prijs: gratis

La Cervecerìa serveert zondag pannen vol paella (Foto: 123RF)

Vintage Kilo Sale - De Hallen

Liefhebbers van duurzame, bijzondere en trendy mode kunnen zondag helemaal losgaan tijdens de Vintage Kilo Sale. Verwacht een grote vintage collectie met denim, leer, vesten, truien, jassen en schoenen. Afrekenen gaat per kilo waarbij geen minimum of maximum is vereist. Het gewicht keer 17,50 euro is wat je afrekent.

Waar: De Hallen, Hannie Dankbaarpassage 18

Wanneer: zaterdag 23 november van 11.00 tot 16.00 uur

Prijs: 5 euro

Pop-Up Run - Amsterdamse Bos

Deelnemers van dit hardloopevenement keren na afloop niet huiswaarts met een schone outfit. Sterker: de organisatie hoopt op een paar flinke buien zodat de onverharde routes zaterdag zo modderig mogelijk zijn. Je hebt keuze tussen een route van 6,5 en een route van 13,3 kilometer.

Waar: Amsterdamse Bos, Bosbaanweg 5

Wanneer: zaterdag 23 november, van 11.00 tot 14.00 uur

Prijs: kinderen 5 euro, volwassenen 10 euro

Balkan Beatz - Melkweg

Zin in een feest, maar op zoek naar iets anders dan normaal? Bezoek dan Balkan Beatz in de Melkweg. De dj's combineren naar hartelust gypsybeats, balkanhiphop, yugodancehall en arabtrap. Dit terugkerende feest is immer populair en zeker de moeite waard.

Waar: De Melkweg, Lijnbaansgracht 234a

Wanneer: zaterdag 23 november van 11.00 tot 14.00 uur

Prijs: 7,50 euro

