Zes jaar na de razend succesvolle animatiefilm Frozen verschijnt nu een tweede deel, waarin zussen Elsa en Anna een gevaarlijke reis ondernemen. Verder zien we Loes Luca als kapster met een droom om naar Spanje te verhuizen in de komediefilm Mi Vida en krijgt de cultfilm Zombieland na tien jaar een vervolg. Een overzicht van de acht films die deze week in de bioscoop verschijnen.

Frozen 2 - animatie

Koningin Elsa, die in de eerste Frozen-film haar magische krachten leerde accepteren, wil weten waarom ze deze gave bij haar geboorte gekregen heeft. Ze denkt het antwoord te kunnen vinden op de Noordpool, waarvandaan ze soms vreemde geluiden hoort vanaf haar kasteeltoren. Elsa gaat op ontdekkingsreis met haar zus Anna, Kristoff, sneeuwpop Olaf en rendier Sven. Ze moet erop vertrouwen dat haar krachten sterk genoeg zijn om hen te beschermen tijdens de reis.

Genre: animatie, familiefilm

Regisseur: Chris Buck, Jennifer Lee

Stemmen Engelstalige versie: Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad, Evan Rachel Wood

Stemmen Nederlandse versie: Noortje Herlaar, Willemijn Verkaik, Benja Bruijning, Carlo Boszhard

Kijkwijzer: 6+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

Buurman & Buurman Experimenteren Erop Los! - animatie

De klunzige buurmannen zijn terug in een nieuwe bioscoopfilm. De kameraden met de twee linkerhanden bakken pannenkoeken, zetten een val in een appelboom om een dief te betrappen en bouwen een vliegmachine. De plannen van de buurmannen lopen zoals altijd volledig in de soep, maar de vrienden laten zich niet uit het veld slaan.

Genre: animatie, kinderfilm

Regisseur: Marek Beneš

Stemmen: Kees Prins, Siem van Leeuwen

Kijkwijzer: alle leeftijden

Bekijk hier waar de film o.a. draait

Mi Vida - comedy

De 63-jarige kapster Lou droomt ervan om Nederland achter zich te laten en in Spanje te gaan wonen, maar de gedachte dat haar kinderen en kleinkinderen dan achterblijven houdt haar tegen. Om na te denken over haar toekomst vertrekt ze tijdelijk naar het Spaanse Cádiz om een taalcursus te volgen. In deze gastvrije stad aan de zee komt Lou eindelijk aan zichzelf toe. De taaldocent overtuigt Lou om in Spanje te blijven en haar droom serieus te nemen. Maar dan komen haar kinderen in opstand. Op haar leeftijd kan ze toch niet zomaar aan iets nieuws beginnen?

Genre: comedy, drama

Regisseur: Norbert ter Hall

Cast: Loes Luca, Elvira Mínguez, Loïc Bellemans, Mark Kraan, Fermi Reixach, Jason Mba

Kijkwijzer: alle leeftijden

Bekijk hier waar de film o.a. draait

Zombieland: Double Tap - actie

De cultfilm Zombieland speelde zich af in een postapocalyptisch Amerika, twee maanden nadat een zombievirus de helft van de mensheid uitvaagde. Nu zijn zombiekillers Columbus, Tallahassee, Wichita en Little Rock terug en moeten ze het opnemen tegen nieuwe soorten zombies en een groep meedogenloze overlevenden.

Genre: actie, comedy, horror

Regisseur: Ruben Fleischer

Cast: Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, Abigail Breslin, Rosario Dawson, Zoey Deutch, Luke Wilson

Kijkwijzer: 16+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

The Good Liar - drama

De oude meesteroplichter Roy Courtnay heeft een nieuw doelwit op het oog: de steenrijke weduwe Betty McLeish. Courtnay wil haar van iedere cent beroven. Maar als de genegenheid tussen de twee langzaam groeit, verandert een eenvoudige zwendel in een levensgevaarlijk spel.

Genre: drama

Regisseur: Bill Condon

Cast: Helen Mirren, Ian McKellen, Russel Tovey, Jim Carter

Kijkwijzer: 12+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

Martin Eden - drama

Martin is een ongeschoolde zeeman die het grootste gedeelte van zijn tijd op zee doorbrengt. Wanneer hij Elena ontmoet, wordt hij op slag verliefd. Om indruk te maken op deze verfijnde, hooggeschoolde vrouw besluit Martin zijn kennis bij te spijkeren en schrijver te worden. Martins leergierigheid brengt hem in politieke kringen, waar hij steeds meer zijn eigen stem vindt. Al snel wordt hij verscheurd door enerzijds zijn persoonlijke ambities en anderzijds zijn liefde voor Elena.

Genre: drama

Regisseur: Pietro Marcello

Cast: Luca Marinelli, Jessica Cressy, Vincenzo Nemolato

Kijkwijzer: 12+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

The Farewell - drama

Wanneer de familie van de Chinees-Amerikaanse schrijver Billi erachter komt dat hun oma in China terminale longkanker heeft, besluiten ze haar niet in te lichten over haar ziekte. In plaats van haar te vertellen dat ze nog maar een paar maanden te leven heeft, besluit de familie een groot huwelijksfeest van hun Japanse neef Hao Hao te verplaatsen naar China. Zo kan oma voor de laatste keer een groot familiefeest bijwonen. Billi, die het verkeerd vind om haar oma de waarheid te onthouden, gaat met tegenzin mee. De leugen hangt als een molensteen om haar nek.

Genre: drama, comedy

Regisseur: Lulu Wang

Cast: Awkwafina, Tzi Ma

Kijkwijzer: 12+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

The Third Wife - drama

Het is de late negentiende eeuw in Vietnam. De veertienjarige May woont met haar familie op het platteland. Dan wordt ze gekozen als de derde vrouw van de rijke grootgrondbezitter Hung. May wil snel zwanger van hem raken, zodat ze haar positie in het huishouden kan verstevigen. Ondertussen voelt ze een steeds grotere aantrekkingskracht voor de tweede vrouw van Hung, de mooie Xuan. Ze ontdekt dat die een geheime relatie heeft met de oudste zoon van haar man.

Genre: drama

Regisseur: Ash Mayfair

Cast: Tran Nu Yên-Khê, Nhu Quynh Nguyen, Long Le Vu, Thi Huyen Nguyen

Kijkwijzer: onbekend

Bekijk hier waar de film o.a. draait

INXS Live Baby Live at Wembley Stadium - concert

Filmmakers David Mallet, Giles Martin en Sam Okell knapten de concertregistratie van het legendarische INXS-concert van 1991 in het Wembley stadion op. Ze maakten er een 4K Ultra HD-versie van. INXS was een Australische rockband, bekend van hits als Never Tear Us Apart, Suicide Blonde en Original Sin. Er kwam een abrupt einde aan de band toen de charismatische frontman Michael Hutchence zijn leven beëindigde. Op 21 november is het concert, waarbij 47.000 uitzinnige fans aanwezig waren, eenmalig in de bioscoop te zien.

Genre: concertregistratie

Regisseur: David Mallet, Giles Martin, Sam Okell

Kijkwijzer: alle leeftijden

Bekijk hier waar de film o.a. draait

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 20 of 21 november in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

Het filmoverzicht wordt gemaakt door de onafhankelijke redactie van NU.nl. Als je een ticket koopt, kan het zijn dat NU.nl hier geld aan verdient.