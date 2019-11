Het mythische wilde westen, het verleden van de autosport en de hoogtijdagen van de gabbercultuur; veel films die deze week in de bioscoop verschijnen, blikken terug op vervlogen tijden. We zien onder anderen Robert De Niro en Al Pacino in The Irishman en Christian Bale en Matt Damon in Le Mans '66. Een overzicht van de tien films die deze week in de bioscoop verschijnen.

The Irishman - criminaliteit

The Irishman gaat over een van de grootste onopgeloste zaken in de Amerikaanse geschiedenis: de verdwijning van Jimmy Hoffa. Wanneer oorlogsveteraan Frank Sheeran maffiabaas Russel Bufalino ontmoet, verandert zijn leven voorgoed. Frank gaat bij Bufalino in dienst als huurmoordenaar en wordt al snel een ster in de onderwereld. Wanneer Jimmy Hoffa, een corrupte vakbondsleider, zich bemoeit met de maffia, leidt dit tot een conflict. Frank staat voor een groot dilemma, want Hoffa is zijn vriend en vaderfiguur. Legt hij hem om of keert hij zich tegen de maffia?

Genre: criminaliteit, drama

Regisseur: Martin Scorsese

Cast: Robert De Niro, Al Pacino, Harvey Keitel, Joe Pesci

Kijkwijzer: 16+

Judy - drama

Renée Zellweger vertolkt de rol van de legendarische Amerikaanse actrice en zangeres Judy Garland (1922-1969). De zangeres leeft al sinds haar jeugd op medicijnen en drank en in de late jaren zestig brokkelt haar carrière in Amerika af en vertrekt Judy naar Londen voor een reeks uitverkochte theatershows. Hiermee hoopt ze genoeg geld te kunnen verdienen om een stabiel leven te kunnen leiden met haar kinderen, die in de Verenigde Staten zijn achtergebleven. Maar andere mensen om haar heen proberen een graantje mee te pikken van haar succes.

Genre: biografisch, drama

Regisseur: Rupert Goold

Cast: Renée Zellweger, Jessie Buckley, Rufus Sewell

Kijkwijzer: 12+

Brittany Runs a Marathon - comedy

De 27-jarige Brittany leidt een losbandig leven in New York, waar ze meer feest dan slaapt. Maar het slopende nachtleven en de hoeveelheden alcohol eisen hun tol en na een bezoek aan de dokter krijgt Brittany te horen dat ze een verhoogde hartslag, een verhoogde bloeddruk en een waardeloze conditie heeft. Er zit niets anders op dan haar levensstijl om te gooien. Brittany besluit te gaan trainen voor een marathon, maar de weg naar de start is lang en zwaar.

Genre: comedy, drama

Regisseur: Paul Downs Colaizzo

Cast: Jillian Bell

Le Mans '66 - sport

Het is `1966 en Ferrari is al jaren dominant in de autosport. Automonteur Carrol Shelby krijgt de opdracht om voor Ford een revolutionaire auto te bouwen die Ferrari kan verslaan op het Franse racecircuit van Le Mans. Hij moet daarbij samenwerken met de Britse racecoureur Ken Miles, een moeilijke, eigenwijze man die niet tegen gezag kan. De twee moeten hun persoonlijke geschillen opzij zetten om Ford te laten domineren in de 24 uur van Le Mans.

Genre: actie, drama, sport

Regisseur: James Mangold

Cast: Christian Bale, Matt Damon, Caitriona Balfe, Josh Lucas, Jon Bernthal

Kijkwijzer: 6+

Sorry We Missed You - drama

Vader Ricky en moeder Abby wonen samen met hun twee kinderen in Newcastle. Sinds de economische crisis kan het gezin het hoofd nauwelijks boven water houden. Ricky is zijn baan in de bouw verloren en Abby werkt lange dagen in de thuiszorg. Dan gaat Ricky voor zichzelf aan de slag als pakketbezorger. Al snel raakt hij verstrikt in regels en protocollen. Wat een kans op een betere toekomst had moeten zijn, hangt als een molensteen om de nek van het gezin.

Genre: drama

Regisseur: Ken Loach

Cast: Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Katie Proctor, Rhys Stone

Kijkwijzer: 12+

Western Stars - documentaire

Op 17 november is Western Stars, de filmversie van het nieuwste album van Bruce Springsteen, eenmalig in de bioscoop te zien. De documentaire roept het beeld op van het Amerikaanse westen. Springsteen laat de mythische vorm ervan zien, maar ook de realiteit. Hij zingt over liefde, eenzaamheid, verlies, familie en het onverbiddelijke verstrijken van de tijd.

Genre: documentaire, muziek

Regisseur: Bruce Springsteen, Thom Zimny

Kijkwijzer: alle leeftijden

Ring of Dreams - documentaire

Documentairemaker Willem Baptist volgt in Ring of Dreams enkele jongeren die professioneel showworstelaar willen worden. Dit is alleen weggelegd voor de diehards met een ijzeren wilskracht en onuitputtelijk doorzettingsvermogen. Baptist geeft een kijkje achter de schermen van het showworstelen in Nederland, een wereld op de grens van realiteit en fantasie.

Genre: documentaire

Regisseur: Willem Baptist

Kijkwijzer: 16+

The Best of Dorien B - comedy

Dorien heeft aan alle verwachtingen van de maatschappij voldaan: ze heeft een leuke, succesvolle man, twee schattige kinderen en een florerende carrière als dierenarts. Maar wanneer ze erachter komt dat haar ouders allebei al jaren vreemdgaan en dat haar man wel erg close blijkt te zijn met een collega, slaat de twijfel toe. Haalt ze echt alles uit het leven? Heeft ze de juiste keuzes gemaakt? Gaandeweg herondekt Dorien zichzelf.

Genre: comedy, drama

Regisseur: Anke Blondé

Cast: Kim Snauwaert, Dirk van Dijck, Robrecht Vinden Thoren, Katelijne Verbeke, Isabelle van Hecke

Kijkwijzer: onbekend

Thunderdome Never Dies - documentaire

Thunderdome Never Dies is een ode aan de gabbercultuur. Oprichters van het beroemde hardcorefeest delen hun herinneringen met regisseurs Vera Holland en Ted Alkemade en geven zo een exclusief kijkje achter de schermen. Ook verschillende dj's komen aan het woord en reflecteren op het verleden en de toekomst van de gabber.

Genre: documentaire, muziek

Regisseur: Vera Holland, Ted Alkemade

Kijkwijzer: 12+

An Ocean Story - documentaire

Filmmaker Sander van Weert, marienebioloog Nanne van Hoytema en Thomas van Thiel, oprichter van By the Ocean We Unite, gaan naar de World Ocean Summit 2018 in Mexico. Hier spraken zij met wereldleiders, klimaatwetenschappers en topmensen uit het bedrijfsleven over vervuiling, overbevissing en klimaatverandering. Ook bezochten zij lokale initiatieven die zich inzetten voor het behoud van de zee, mangrovebossen, stranden en koralen.

Genre: documentaire

Regisseur: Sander van Weert

Kijkwijzer: alle leeftijden

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 13, 14 of 17 november in de Nederlandse bioscopen.

