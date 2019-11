Nog een paar dagen en dan zijn Sinterklaas en zijn Pieten weer in het land. De goedheiligman komt dit jaar aan in Apeldoorn. De gemeente verwacht tussen de 20.000 en 30.000 bezoekers. Wat moet je weten als je naar de intocht gaat?

De sinterklaasintocht in het kort Start: Stationsplein, 12.00 uur

Eindtijd: Raadhuisplein, 13.15 uur

Bereikbaarheid: trein rijdt volgens dienstregeling, bussen volgens een aanpaste dienstregeling en meerdere straten zijn afgesloten voor verkeer

De route

Volgens verschillende nieuwsmedia breken Sint en Piet dit jaar met een traditie en arriveren zij per stoomtrein in plaats van stoomboot. De gemeente Apeldoorn kan dit niet aan NU.nl bevestigen. Wel staat vast dat de intocht om 12.00 uur officieel van start gaat op het Stationsplein. Daar wordt de goedheiligman ontvangen door burgemeester Petra van Wingerden-Boers en begint hij met zijn Pieten aan de optocht.

De wandeling voert langs de Stationsstraat, de Stationsdwarsstraat, de Hoofdstraat en eindigt bij het Raadhuisplein. Hier wordt Sinterklaas door het publiek onder leiding van een band toegezongen. Onderweg zijn er drie stops: bij de Onze Lieve Vrouwenkerk, het Bongoplein en het Raadhuisplein. De Pieten delen strooigoed uit en voor kinderen met een glutenallergie zijn er glutenvrije pepernoten.

De tocht eindigt met een optreden op het Raadhuisplein om 13.15 uur. Sinterklaas neemt dan intrek in zijn werkkasteel, maar het feest in Apeldoorn gaat nog even door. Van 16.00 tot 17.15 uur is er een Pepernotenparty, waarbij de feestband opnieuw alle sinterklaashits speelt. Dit gratis toegankelijke eindfeest vindt plaats op het Raadhuisplein.

Huisregels

De binnenstad van Apeldoorn is zaterdag tot 18.00 uur 's avonds in gebruik als evenemententerrein. Dit evenemententerrein is toegankelijk via zestien toegangspoortjes die de gemeente in de binnenstad plaatst. Eenmaal op het terrein gelden bepaalde huisregels. Zo mogen bezoekers geen alcohol meenemen en geen gezichtsbedekkende kleding dragen.

Demonstranten voor of tegen het behoud van Zwarte Piet zijn welkom om te komen demonstreren. Dit kan op drie aangewezen plekken langs de route. Demonstranten mogen geen bivakmutsen dragen of spandoeken meenemen.

Bereikbaarheid

Op de wegen richting de route plaatst de gemeente betonblokken om incidenten te voorkomen. Hieronder zie je welke straten zijn afgesloten voor verkeer.

Voor de sinterklaasintocht wordt er extra bewegwijzering naar de parkeergelegenheden neergezet. De auto kun je onder meer neerzetten in de parkeergarages Q-Park de Oranjerie (3,33 euro per uur), Brinkpark (0,97 euro per uur) of Museum Centrum (3,10 euro per uur). Al deze garages liggen op loopafstand van de sinterklaasroute.

De treinen van en naar station Apeldoorn rijden volgens de normale dienstregeling. Vanaf het station loop je eenvoudig de binnenstad in. Wie met de bus komt, moet wel rekening houden met een aangepaste dienstregeling; de bus komt niet langs de haltes Amaliapark en Hoofdstraat. Sinterklaasbezoekers kunnen het beste uitstappen bij Markt en vanaf daar lopen naar de ingang van het festivalterrein bij het oude postkantoor.

Deze straten zijn zaterdag afgesloten voor verkeer Stationsplein

Stationsstraat

Stationsdwarsstraat

Hoofdstraat

Hofstraat

Kanaalstraat

Raadhuisplein

Weersverwachting

Tijdens de sinterklaasintocht worden er zware regenbuien verwacht, maar af en toe breekt de zon ook door. Het wordt maximaal 6 graden en er is 30 procent kans op regen.