Er is komend weekend weer genoeg te doen in Amsterdam. Thomas Newton speelt David Bowie in de theatershow Lazarus in het DeLaMar Theater en het feest Tijdmasjien in Thuishaven neemt bezoekers mee naar muziekstijlen van diverse generaties. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.

Lazarus - DeLaMar Theater

Een maand voordat de Britse poplegende David Bowie overleed aan een ongeneeslijke ziekte bracht hij zijn laatste meesterwerk genaamd Lazarus uit. De muziek gaat over Bowie's leven, dromen en obsessies en bevat nummers als Changes, Heroes en Lazarus. De muziek wordt gezongen in het Engels, tijdens de theatervoorstelling wordt verder Nederlands gesproken.

Waar: DeLaMar Theater, Marnixstraat 402

Wanneer: kaarten beschikbaar op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 november

Prijs: vanaf 29,15 euro

Tijdmasjien Festival - Thuishaven

Tijdmasjien laat zich niet zo makkelijk in een hokje stoppen. De muziekstijlen vliegen je om de oren. Van Amsterdamse kroegmuziek tot dirty house, bubbling, muziek uit de zero's en trance: alles wordt hier gedraaid. Er is één regel: na elk uur doet de Tijsmasjien een sprong in de tijd naar een andere muziekstijl.

Waar: Thuishaven, Contactweg 68

Wanneer: zaterdag 16 november van 13.00 tot 23.00 uur

Prijs: 37,50 euro

Buurtsalon Festival - Tropenmuseum

Zoals de naam al doet vermoeden, leveren buurtbewoners van het Tropenmuseum een groot aandeel in de samenstelling van het Buurtsalon Festival. In samenwerking met kunstenaars en andere gasten gaan ze op zoek naar verbindingen tussen het museum en de stad. Verwacht muziek, verhalen, workshops, theater en verdiepende gesprekken.

Waar: Tropenmuseum, Lineausstraat 2

Wanneer: zaterdag 16 november van 10.30 tot 21.00 uur

Prijs: gratis entree

Buurtbewoners en kunstenaars bepalen zaterdag de line-up in het Tropenmuseum. (Foto: NU.nl)

Amsterdamse hofjeswandeling - diverse locaties

Er bevinden zich nog ongeveer vijftig hofjes in Amsterdam en hiervan zijn de meeste te vinden in de oude volkswijk de Jordaan. Wandel door deze 'verborgen oases' onder leiding van een ervaren en getalenteerde gids en laat je verrassen door de verhalen die worden gedeeld.

Waar: verschillende hofjes in de Jordaan

Wanneer: vrijdag 15 november om 10.00 uur

Prijs: 10 euro

Rommelmarkt Bring Your Own Kleedje - QRU

Een terrein vol met rommel, grabbeltonnen, antiek en kleding. Wie wat koopjes wil scoren, kan zondag naar QRU op het Cruquiuseiland gaan om op een rommelmarkt te snuffelen. De waren zijn ouderwets uitgestald op kleedjes. Je kunt ook zelf een kleedje meenemen, maar daarvoor moet je wel vooraf reserveren.

Waar: QRU, Cruiquiusweg 144

Wanneer: zondag 17 november van 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: 2 euro

Tijdens de rommelmarkt is er van alles te vinden. (Foto: IJhallen)

Amsterdamse middag - Café De Amstel

In het gezellige Café De Amstel is de echte Amsterdammer zondag goed op zijn plek. Jong en oud is welkom tijdens de ouderwetse meezingavond met De Zingende Groenteboer Edwin Labes.

Waar: Café De Amstel, Amstelkade 39

Wanneer: zondag 17 november van 17.00 tot 21.30 uur

Prijs: gratis entree

