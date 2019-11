Dit weekend is er van alles te doen in Den Haag. Van de jaarlijkse intocht van Sinterklaas tot een festival dat draait om ondernemende vrouwen. Ook is er de Popronde, waar aanstormend muziektalent zich presenteert. Een overzicht van de activiteiten.

Fantastic Femmes Fest - In het Koorenhuis

Dit nieuwe festival staat in het teken van creatieve en ondernemende vrouwen. Er zijn optredens van onder anderen Sabrina Starke, Pink Oculus en Pravini Baboeram. Verder vertellen leiders uit de culturele sector over leiderschap, diversiteit en inclusie. Volg workshops over spoken word, sociale media en empowerment.

Waar: In het Koorenhuis, Prinsegracht 27

Wanneer: vrijdag 15 november en zaterdag 16 november

Prijs: variërend van gratis entree tot 22,50 euro

Meer informatie en tickets

Zangeres Sabrina Starke is te zien tijdens Fantastic Femmes Fest. (Foto: Fantastic Femmes)

Intocht Sinterklaas Den Haag- Scheveningen Haven

Ook dit jaar is de intocht van Sinterklaas in Scheveningen. Met veel Pieten, muziek en strooigoed vaart de goedheiligman op zaterdag met zijn stoomboot de haven binnen. Daarna volgt een optocht door Den Haag die eindigt op het Plein.

Waar: Scheveningen en centrum Den Haag

Wanneer: zaterdag 16 november van 10.30 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

De goedheiligman komt op 16 november naar Den Haag. (Foto: Pro Shots)

The Hague Global Cinema Festival - Filmhuis Den Haag

Dit weekend is de eerste editie van het The Hague Global Cinema Festival, met als thema People's Choice. De selectie van de films is gemaakt door 22 'gewone' mensen van over de hele wereld. De openingsfilm Andersen and the Jinn is van Haagse filmmaker Rogier Van Beeck Calkoen en wordt voor het eerst in Nederland vertoond.

Waar: Filmhuis Den Haag, Spui 191

Wanneer: vrijdag 15 tot en met zondag 17 november

Prijs: drie festivalfilms voor 22 euro

Meer informatie en tickets

Popronde Den Haag - Binnenstad

Op de Popronde krijgen (nog) onbekende bands de mogelijkheid zich te presenteren en doen ze tegelijkertijd intensieve tour-en speelervaring op. Van metal tot hiphop, van singer-songwriters tot drum 'n bass, van rock tot blues, bijna elk genre is vertegenwoordigd.

Waar: diverse locaties in de binnenstad

Wanneer: zaterdag 16 november vanaf 14.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie en programmering

Trompetconcert Philip Harper - Pavlov

Soultrompettist Philip Harper speelt op zondag in restaurant Pavlov. Hij is bekend van de Art Blakey's Jazz Messengers en van The Harper Brothers. Hij deelde eerder het podium met onder anderen Johnny Griffin, Cedar Walton en Benny Golson.

Waar: Pavlov, Spui 173

Wanneer: zondag 17 november van 15.00 tot 17.00 uur

Prijs: op basis van vrijwillige bijdrage

Meer informatie

