Ieder hoekje van de concertzalen heeft zijn eigen voor- en nadelen. Bij de bar kun je snel wat te drinken bestellen, maar er wordt er ook veel gewurmd en gedrongen. Helemaal vooraan heb je goed zicht op je favoriete artiest, maar daar is het geluid niet optimaal. Is er een plek waar je het beste kunt staan?

De ene concertzaal is de andere niet. Nederland telt in totaal 249 poppodia, waarvan twaalf met een capaciteit van meer dan 1.000 bezoekers, zoals AFAS Live, TivoliVredenburg en de Effenaar. Verreweg de meeste popzalen hebben een capaciteit van maximaal 400 bezoekers. Welke plek je kiest is onder meer afhankelijk van naar welke zaal je gaat. Op de achterste rij stoelen in een kleine zaal zie je immers meer dan vanaf de achterste rij stoelen in de Ziggo Dome.

Heb je vrije staanplaatsen of vaste zitplekken?

De indeling van de zaal kan per evenement verschillen, zeker bij grote zalen. Artiesten beslissen zelf in overleg met de concertorganisator hoe het podium en de zaal eruit komen te zien, legt Marjanne Manders van concertorganisator Mojo uit. Zo geven sommige artiesten de voorkeur aan een zaal met alleen zitplekken, zodat er geen gedrang op de voorste rijen ontstaat. Check dus voor je een ticket loopt of het concert vrije (staan)plaatsen heeft of dat je plek in de zaal vastligt.

Volgens geluidstechnicus en dj Ruud Bouma is het voor een optimale concertbeleving belangrijk dat het publiek het geluid kan voelen. "Het publiek moet die bassen voelen dreunen. Die geluidsdruk heb je gewoon nodig", zegt hij. Daar sluit popjournalist Atze de Vrieze van 3voor12 zich bij aan. "Een van de redenen waarom je naar een concert gaat, is om dat geluid te kunnen voelen."

Wil je goed zicht of goed geluid?

Die geluidsdruk ervaar je het beste wanneer je (met gehoorbescherming) voor de speakertorens staat, zegt Bouma. Daar heb je het beste zicht op de artiest, maar het is er ook vaak druk en door het hoge geluidsvolume van de speakers kan het geluid vervormen in je gehoor.

Concertgangers die specifiek voor de muziek komen, kunnen het beste voor de mengtafel van de geluidstechnicus gaan staan. Die zit vaak op ongeveer twee derde van de diepte van de concertzaal in een afgescheiden stukje. "Daar sta je precies op het punt waar het geluid van de twee grote speakertorens links en rechts van het podium samenkomen", zegt Bouma.

Soms zit de geluidsman ergens anders, bijvoorbeeld aan de zijkant van het podium. In zo'n geval kun je het beste een denkbeeldige lijn vanaf de twee speakertorens trekken. Waar de lijnen elkaar kruisen hoor je het beste geluid. "Maar daar loop je kans dat je niet veel zicht hebt", zegt De Vrieze.

Volgens hem kun je niet simpelweg één plek in de zaal als beste locatie aanwijzen. In een concertzaal heb je altijd te maken met andere bezoekers. Die kunnen voor je staan, langs je heen dringen of door de muziek heen kletsen. "Een belangrijke factor voor de beste plek in de concertzaal is: sta je daar lekker?", zegt De Vrieze. "Ik sta toch liever op een plek waar het wat rustiger is dan op een plek waar het geluid heel goed is, maar waar het heel druk is."

