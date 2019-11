In de maanden tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie is het relatief rustig in de dierentuinen. Het druilerige, koude weer maakt een bezoek minder aantrekkelijk. Maar in deze periode organiseren dierentuinen vaak ook dingen die je in andere jaargetijden juist niet kunt doen.

In november is het rustiger dan anders in de dierentuin. Er staan geen schoolvakanties of grote feestdagen op de planning. Veel parken sluiten daarom in deze periode wat eerder de deuren. Het Dolfinarium opent bijvoorbeeld alleen nog de deuren tijdens de kerstvakantie en BestZOO alleen nog in de weekenden. Kleinere dierentuinen zoals Zoo Veldhoven blijven tot maart helemaal gesloten.

Om bezoekers in het druilerige najaar toch naar de dierenparken te lokken, hebben een aantal dierentuinen een speciale winterprogrammering, die dit weekend op veel plekken ingaat. Zo kun je in WILDLANDS Adventure Zoo Emmen bijvoorbeeld een speciale route volgen langs de binnenverblijven van de nijlpaarden, leeuwen en savannedieren. Daarnaast zijn ook de dierenartsenpraktijk en de keuken waar al het eten voor dieren wordt voorbereid in de winter opengesteld voor bezoekers.

Ook DierenPark Amersfoort heeft zo'n speciale route. Aan de hand van een speurtocht kom je langs allerlei binnenverblijven. De dierentuin ligt midden in het bos en ligt in het najaar vol dorre herfstbladeren. Een aantal dieren, zoals de tijgers, stokstaartjes en andere knaagdieren, krijgen geregeld een berg herfstbladeren in hun verblijf, die in het park zijn verzameld. Tijgers en stokstaartjes duiken gretig in zo'n berg bladeren. Later in de winter krijgt het park nog een sleebaan.

De Limburgse dierentuin GaiaZOO focust zich deze maand op singles. Gedurende drie avonden in november en december kun je er speeddaten in de nieuwe lodge naast het flamingoverblijf. "Onder het genot van een hapje en een drankje ontmoeten mensen elkaar, en bij een match worden contactgegevens uitgewisseld", zegt woordvoerder Susanne Creusen van GaiaZOO. Daarnaast wordt er een 'fun run' georganiseerd, waarbij bezoekers behangen met lichtjes een parcours van 4,5 kilometer door de dierentuin rennen.

Bezoekers nemen een kijkje bij het binnenverblijf van de nijlpaarden in WILDLANDS. (Foto: WILDLANDS)

Muskusossen en rendieren blij met kouder weer

Een van de redenen dat er in het najaar extra evenementen worden georganiseerd, is dat de dieren zich in koud of regenachtig weer soms minder of niet laten zien. De meeste dierentuinen zijn zo ingericht dat bezoekers de dieren ook in hun binnenverblijf kunnen zien. Maar er zijn een paar uitzonderingen. "Bijvoorbeeld als de prairiehondjes in hun holen onder de grond kruipen", zegt woordvoerder Daan van Hilten van DierenPark Amersfoort.

Ook de savannedieren zoals giraffes, gnoes, zebra's en impala's moeten soms noodgedwongen naar binnen. Dit komt alleen voor als het vriest. "Ze kunnen heel goed tegen de kou. In Afrika koelt het 's nachts ook flink af. Maar ijs en gladheid zijn ze niet gewend. Als de bodem bevriest, heb je een reële kans dat de dieren uitglijden en een poot breken", legt Bas Lukkenaar van Burgers' Zoo uit.

GaiaZOO vangt dit op door de dieren uit de koude klimaten meer aan het publiek te presenteren. "De rendieren, veelvraten en de muskusossen worden nu juist veel actiever en gaan meer met elkaar spelen", zegt woordvoerder Creusen.

De rustige periode duurt voort tot de kerstvakantie, die op 21 december begint. Dan worden de dierentuinen volgehangen met kerstlampjes, kerstbomen, vuurkorven en worden er grote evenementen georganiseerd. De parken zijn dan 's avonds open en de dieren kunnen in het donker worden bekeken.