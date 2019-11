Een paar dagen in een andere stad vertoeven is een prettige manier om even los te breken van je dagelijks leven. Maar het kan ook erg duur zijn wanneer je de toeristische valkuilen niet kent. Reisdeskundigen Liesbeth Rasker en Linda Hoekstra geven tips over hoe je met een klein budget toch leuke dingen kunt doen in een stad.

Stel een budget in

Soloreiziger Rasker adviseert een budgetteringsapp zoals Tripcoin (iOS) of Trabee Pocket (Android) om zicht te houden op je uitgaven. "Als je alleen reist, kun je nu eenmaal niet twee maanden lang als een god leven", zegt ze.

Een budgetteringsapp berekent een dagbudget, houdt bij hoeveel geld je kwijt bent aan zaken zoals lunch, activiteiten of reiskosten en rekent bedragen in een vreemde valuta om naar euro's. "Je ziet precies wanneer je te veel geld uitgeeft of wanneer je juist een extra glas wijn kunt bestellen."

Geld opnemen in een vreemde valuta Buiten de eurozone kan een onvoorbereide reiziger al gauw enkele tientjes verliezen bij de geldautomaat. De automaat vraagt of je geld wil trekken 'met conversie of 'zonder conversie. Kies altijd voor opnemen zonder conversie'. Dan krijg je de gunstigste wisselkoers.

Zoek lokale restaurants

De meest budgetvriendelijke optie voor eten en drinken is de supermarkt, zegt Hoekstra. Zij reist voor haar werk gemiddeld acht dagen per maand door Europa en maakt daarnaast in haar eigen tijd veel tripjes. "En je kunt altijd wel ergens een frietje halen." Wil je toch eten in een restaurant, vermijd dan het toeristische centrum. "Vraag wat rond bij lokale bewoners. Zij kunnen vast plekken aanraden", zegt Hoekstra.

Wanneer het ontbijt bij je accommodatie inbegrepen is, kun je ook een paar broodjes meepakken om later op de dag te eten. (Foto: 123RF)

Let op bij het boeken van een excursie

Wanneer ieder toeristenbureau in een stad exact dezelfde excursies of activiteiten aanbiedt, is dit voor Rasker een teken dat je die beter links kunt laten liggen "Dan kun je er donder op zeggen dat het tegenvalt", aldus de reisdeskundige. Deze excursies zijn vaak erg duur en druk. De receptionist van het hotel of hostel weet vaak andere manieren om tripjes te maken voor minder geld. "Je kunt kijken of je met mensen uit je hostel dezelfde tour kunt maken. Als je de kosten kunt delen, wordt het veel betaalbaarder."

Het kan ook lonen om je voor vertrek te verdiepen in het openbare vervoersnetwerk en de blogs van locals. Zo ontwijk je louche taxichauffeurs bij het vliegveld en kom je er bijvoorbeeld al snel achter dat je in plaats van 33 euro voor een hop-on hop-off bus ook 4 euro kunt besteden aan een dagticket voor de metro, die je naar dezelfde bezienswaardigheden brengt

Hoekstra speurt graag naar tweedehands toegangskaarten op Facebook-groepen. "Metrokaarten of entreekaarten voor nationale parken zijn vaak een jaar geldig, maar je gebruikt ze maar voor één vakantie. Die worden vaak online verhandeld."

Gratis activiteiten in bijna iedere stad Free Walking Tours: in groepsverband word je door een gids rondgeleid in de stad. Achteraf kun je hem een fooi geven. Je vindt ze via freetour.com.

De meeste gebouwen, torens en andere bezienswaardigheden zijn van buitenaf gratis te bekijken.

Houd de hand niet té stevig op de knip

Wie op reis helemaal niets wil uitgeven, kan net zo goed thuisblijven, vindt Rasker. "Je moet jezelf wel wat gunnen. Ik heb meegemaakt dat mijn medereizigers geen tuktuk van 1,50 euro wilden nemen en liever met 30 graden gingen sjouwen met grote rugzakken. Dat zal ik nooit begrijpen. Je ontneemt jezelf de vrijheid waarvoor je in de eerste plaats op vakantie ging."

Daar sluit Hoekstra zich bij aan. "Ik bezuinig niet op iets dat écht uniek voor die plek is. Ga één keer uit eten op dat dure dakterras met uitzicht op de Eiffeltoren en haal de rest van de week een broodje. Ik heb liever één fantastische ervaring op vakantie dan dat ze allemaal maar zozo zijn."

