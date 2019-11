Er is komend weekend weer genoeg te doen in Utrecht. Zaterdag is de Sint Maarten Parade in de binnenstad en zondag kan je naar het vintagemarkt Le Bazarre. NU.nl maakt een overzicht van activiteiten.

Le Bazarre x Le Mini Who? - Cartesiusgebied

Sinds 2013 is Le Bazarre onderdeel van festival Le Guess Who? En Le Mini Who?. Tijdens Le Mini Who? komen er duizenden internationale festivalgangers naar Utrecht, waar ze onder andere allerlei vintagespullen kunnen kopen op Le Bazarre. Deze keer is het Cartesiusgebied hiervoor de aangewezen plek, bij het Filmcafé en brouwerij en biercafé Oproer. Hier is tweedehands en vintagekleding, antiek, vinyl en illustraties te scoren en natuurlijk wat te eten en te drinken te halen.

Waar: Cartesiusgebied

Wanneer: zondag 10 november, van 12.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Le Bazarre vindt onder meer in het Filmcafé en brouwerij Oproep plaats. (Foto: Melanie Marsman)

Sint Maarten Parade - binnenstad

Op zaterdag vanaf 17.00 uur staat de binnenstad van Utrecht in het teken van licht. Er is een optocht van lichtsculpturen, orkesten, koren en acts langs elf plekken waar nog meer muziek te horen is. De organisatie vindt het leuk als de bezoekers zelf ook licht meenemen, een lampion of kerstsnoer bijvoorbeeld, zodat er een sprookjesachtig lichtspektakel ontstaat.

Waar: startpunt Domplein

Wanneer: zaterdag 9 november, van 17.00 tot 20.00 uur

Prijs: gratis

De optocht in het centrum van Utrecht. (Foto: Robert Oostenbroek)

Lombok Festival - Lombok

Het Lombok Festival is een initiatief van Lombokse locaties, muziekfestival Le Guess Who? en buurtbewoners. Er zijn muzikale optredens op allerlei locaties in de wijk en er is muziek met een focus op Oosterse en Afrikaanse stijlen. Tussen de concerten door kun je proeven bij koks uit de wijk op de eetmarkt op het Moskeeplein. Ook kun je een rondleiding volgen door de Ulu Moskee.

Waar: Lombok

Wanneer: vrijdag 8 november, van 15.00 tot 21.00 uur

Prijs: gratis

Het vuur van Sint Maarten - Berlijnplein

Op vrijdagavond brandt het Vuur van Sint Maarten op het Berlijnplein. Dit is een festival met veel muziek, dans, eten en drinken en natuurlijk een heel groot vuur. De avond wordt gestart met een parade van lampions en lichtsculpturen, die van De Vrijstaat via het Brusselplein naar het Berlijnplein gaat.

Waar: Berlijnplein

Wanneer: vrijdag 8 november, van 17.30 tot 20.00 uur

Prijs: gratis

Spellenspektakel - Jaarbeurs

Bordspelliefhebbers kunnen dit weekend hun hart ophalen in de Jaarbeurs. Op het Spellenspektakel kun je de nieuwste bordspellen uitproberen. Er zijn honderden speltafels waar je een uitgebreide uitleg van alle spellen krijgt.

Waar: Jaarbeurs, Jaarbeursplein

Wanneer: 9 en 10 november, van 10.00 tot 18.00 uur

Prijs: 12,85 euro

