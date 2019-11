Er is komend weekend weer genoeg te doen in Groningen. Er is zowel een jazzfestival als een Keltisch folkfestival in de stad, K3 geeft acht jubileumshows in MartiniPlaza en er is een lampionnenoptocht voor kinderen. NU.nl maakt een overzicht van activiteiten.

Jubileumshow K3 - MartiniPlaza

Het is twintig jaar geleden dat K3 de hitlijsten bestormde met Heya Mama. Vele hits volgden en de groep veranderde twee keer van samenstelling. Het twintigjarig jubileum wordt gevierd met een tour door Nederland en België. Komend weekend geven de zangeressen in totaal acht shows in Groningen.

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2

Wanneer: vrijdag 8 november tot en met zondag 10 november

Prijs: variërend van 23,70 euro tot 44,70 euro

Festival Rockit - De Oosterpoort

Het Groningse festival Rockit is vernoemd naar de hit van Herbie Hancock uit 1983. Op het festival hoor je een mix van jazz en andere muziekstijlen zoals experimentele pop en orkestrale composities. Op zes podia in De Oosterpoort worden rijzende sterren uit de jazzscene en andere genres gepresenteerd.

Waar: De Oosterpoort, Trompsingel 27

Wanneer: zaterdag 9 november van 16.00 tot 0.00 uur

Prijs: 52,10 euro

Celtic Folk Festival - EM2

Tijdens het Celtic Folk Festival treden folkrockband Rapalje en andere bands uit de programmering van het Rapalje Zomerfolkfestival nog één keer op. Geniet van de Keltische muziek en van de grote middeleeuwse barbecue. Smulpapen die graag de eetkraampjes op Noorderzon afstruinen, zullen de bekende barbecue en het knobibrood zeker herkennen.

Waar: EM2, Suikerlaan 6

Wanneer: zaterdag 9 november van 18.00 tot 1.00 uur

Prijs: 17 euro

Zo ging het er afgelopen zomer op Rapalje Zomerfolk aan toe. (Foto: Rapalje Zomerfolk Festival)

Open Huis Muziek - VRIJDAG

Wie altijd al een instrument heeft willen bespelen kan zaterdag naar het Open Huis van VRIJDAG komen. Hier probeer je allerlei instrumenten uit en krijg je uitleg van muziekdocenten. Zo kom je erachter welk instrument bij je past en hoe je eventueel lessen kunt volgen om het instrument (beter) te leren bespelen.

Waar: VRIJDAG, Sint Jansstraat 7

Wanneer: zaterdag 9 november van 13.00 tot 16.00 uur

Stadjersmarkt - MartiniPlaza

Op de Stadjersmarkt vindt je kleding, meubels, antiek en curiosa. Daarnaast is er een brasserie ingericht met koffie, thee en vers gebak. Kinderen tot dertien jaar mogen gratis naar binnen.

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2

Wanneer: zondag 10 november van 10.00 tot 16.30 uur

Prijs: 3,50 euro

Sint Martinus Optocht - Academiegebouw

Tijdens de Sint Martinus Optocht lopen kinderen met zelfgemaakte lampions achter drumfanfare Avanti aan naar de Martinikerk. Achter hen volgt Sint Martinus op zijn paard.

Waar: startpunt Academiegebouw, Broerstraat 5

Wanneer: zaterdag 9 november om 16.00 uur

Prijs: gratis

Oproep