De feestdagen komen dichterbij en dat is te zien in het bioscoopaanbod. De kerstfilm Last Christmas is doorspekt met de muziek van Wham! en draait om de geliefden Kate en Tom. Verder verschijnt het vervolg op de horrorklassieker The Shining en het waargebeurde verhaal van een Amerikaanse klokkenluider. Een overzicht van de elf films die deze week in de bioscoop verschijnen.

Last Christmas - romantische comedy

Pechvogel Kate is een tijd ernstig ziek geweest en worstelt na haar herstel met de invulling van haar leven en haar carrière. Ze neemt een baantje als elf aan in een Londense kerstwinkel die het hele jaar door open is. Op een dag wandelt de knappe Tom de winkel binnen. Hij weet steeds meer van de beschermende muur die Kate om zich heen heeft gebouwd af te breken.

Genre: romantische comedy

Regisseur: Paul Feig

Cast: Emilia Clarke, Henry Golding, Emma Thompson, Michelle Yeoh

Kijkwijzer: 9+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

The Report - thriller

Daniel Jones is onderzoeker voor de Amerikaanse Senaat. Hij komt erachter dat de CIA gruwelijke, immorele martelpraktijken gebruikte bij het verhoren van Al Qaeda-leden die verdacht werden van betrokkenheid bij de aanslagen op 11 september 2001. De CIA heeft alle documenten hierover vernietigd. Het Witte Huis en de CIA doen er alles aan om Jones' onthulling achter gesloten deuren te houden.

Genre: politiek, thriller

Regisseur: Scott Z. Burns

Cast: Adam Driver, Jon Hamm, Annette Bening

Kijkwijzer: 16+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

Doctor Sleep - thriller

Doctor Sleep is een vervolg op de psychologische horrorfilm The Shining uit 1980. Danny Torrance (het jongetje uit de eerste film) keert na veertig jaar terug naar het Overlook Hotel dat hem zoveel jeugdtrauma's bezorgde. Hij is daar om het tienermeisje Abra te helpen, dat dezelfde bovennatuurlijke krachten heeft als hij. Abra en Danny worden opgejaagd door de demonische Rose the Hat, die levenskracht krijgt door zich te voeden met de angst van telepathische kinderen. Om te overleven moet Danny zijn demonen uit het verleden onder ogen komen.

Genre: thriller

Regisseur: Mike Flanagan

Cast: Ewan McGregor, Carl Lumbly, Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran, Zahn McClarnon

Kijkwijzer: 16+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

Midway - actie

Midway speelt zich af in de maanden na de de Japanse aanval op de Amerikaanse vloot in Pearl Harbor in 1941. De overgebleven Amerikaanse vliegdekschepen gaan in juni 1942 opnieuw de strijd aan met de asmogendheden. De Amerikanen zijn sterk in de minderheid, maar door middel van spionage en tactiek weten ze in de Slag bij Midway het tij te keren in de oorlog.

Genre: actie, oorlog

Regisseur: Roland Emmerich

Cast: Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans, Aaron Eckhart, Nick Jonas, Mandy Moore

Kijkwijzer: 12+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

Beats - drama

Het is 1994. De Britse Johnno en Spanner zijn al hun hele leven beste vrienden, maar nu ze op de drempel van volwassenheid staan, moeten ze afscheid van elkaar nemen. Hun levens gaan elk een andere richting op. De kameraden besluiten om nog één laatste keer de boel op stelten te zetten. Het tweetal steelt geld van Spanners broer om naar een illegale rave te gaan. De nacht verandert in een roes van drank, drugs, housemuziek en vriendschap.

Genre: drama

Regisseur: Brian Welsh

Cast: Cristian Ortega, Lorn Macdonald, Laura Fraser

Kijkwijzer: 12+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

Aïlo, het Dappere Rendier - familiefilm

Aïlo is een jong rendier dat op de ijzige vlakte van Lapland wordt geboren. Binnen vijf minuten na de geboorte kan hij al staan en lopen. Met zijn moeder moet hij duizenden kilometers reizen om sappig grasland te vinden. Maar er schuilen veel gevaren op de route, zoals een roedel hongerige wolven die de kudde op de hielen zit.

Genre: familiefilm, avontuur

Regisseur: Guillaume Maidatchevsky

Stem: Floortje Dessing

Kijkwijzer: 6+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

A Tale of Three Sisters - drama

De zusjes Reyhan, Nurhan en Havva groeien op bij hun vader in een afgelegen bergdorp in Anatolië. Wanneer ze oud genoeg zijn, worden ze naar de stad gestuurd. Hier gaan ze bij rijke gezinnen in dienst als pleegdochter en huishoudster. Maar de drie zussen keren na een conflict met hun pleeggezinnen een voor een terug naar hun geboortedorp. Vader Sevket is te arm om zijn drie kinderen te onderhouden en zoekt naar manieren om ze onder te brengen.

Genre: drama

Regisseur: Emin Alper

Cast: Cemre Ebuzziya, Ece Yüksel

Kijkwijzer: 12+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

Jasperina: Op Eenzame Hoogte - documentaire

Regisseur Simone de Vries maakte een portret van cabaretière Jasperina de Jong. De Jong, nu 81 jaar oud, leidt nu een teruggetrokken leven met haar hond. Ze blikt terug op haar glansrijke carrière, waarin ze heilige huisjes omver schopte en voor gelijke kansen voor vrouwen vocht. Maar had ze genoeg tijd voor haar gezin? En hoe ging het verder na de dood van haar geliefde, Eric Herfst?

Genre: documentaire

Regisseur: Simone de Vries

Kijkwijzer: alle leeftijden

Bekijk hier waar de film o.a. draait

Croce e Delizia - drama

De Italiaanse kunsthandelaar Tony nodigt zijn hele familie uit voor de zomervakantie in zijn prachtige villa aan de Middellandse Zee. Wanneer iedereen is gearriveerd, kondigt hij aan opnieuw te gaan trouwen. Het nieuws wordt met grote vreugde ontvangen. Totdat blijkt dat Tony's verloofde geen vrouw, maar zijn buurman Carlo is. Het huwelijk tussen de twee mannen drijft een steeds diepere wig tussen de familieleden.

Genre: drama, lhbti

Regisseur: Simone Godano

Cast: Fabrizio Bentivoglio, Alessandro Gassmann, Filippo Scicchitano, Jasmine Trinca

Kijkwijzer: alle leeftijden

Bekijk hier waar de film o.a. draait

And Then We Danced - drama

Al vanaf dat ze kinderen zijn traint Merab samen met zijn danspartner Mary met het Nationaal Georgisch Dansensemble. Merabs wereld komt op zijn kop te staan wanneer de excentrieke danser Irakli op het toneel verschijnt. Hij wordt Merabs grootste concurrent, maar langzaamaan ook zijn grootste verlangen.

Genre: drama

Regisseur: Levan Akin

Cast: Bachi Valishvili, Levan Gelbakhiani

Kijkwijzer: 12+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

The Gangster, the Cop, the Devil - actie

Jang Dong-su is de leider van de gevreesde Zeus-bende. Op een dag wordt hij vanuit het niets aangevallen en met ernstige verwondingen achtergelaten. Hij overleeft de aanval ternauwernood, maar zijn reputatie is voor altijd beschadigd. Jang Dong-su heeft nog maar één doel: zijn aanvaller vinden en hem vermoorden. Ondertussen is detective Jung Tae-seok naar dezelfde mysterieuze persoon op zoek. Samen beginnen ze aan de zoektocht naar de moordenaar, die alleen bekendstaat als 'K'.

Genre: actie, misdaad

Regisseur: Lee Won-Tae

Cast: Ma Dong-seok, Kim Mu-yeol, Kim Sung-kyu

Kijkwijzer: 16+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 6 of 7 november in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

De films in bovenstaand overzicht zijn geselecteerd door de onafhankelijke redactie van NU.nl. Als je een ticket koopt, kan het zijn dat NU.nl hier geld aan verdient.