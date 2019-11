Arnold Schwarzenegger is vanaf donderdag voor de vijfde keer te zien in zijn bekende rol als moordmachine Terminator. Verder verschijnt de thriller Bumperkleef, waarin een gezin op de hielen wordt gezeten door de persoon achter wie ze te dicht op de snelweg reden. Een overzicht van de acht films die deze week in de bioscoop verschijnen.

Bumperkleef - thriller

Hans is met zijn vrouw en twee kinderen haastig op weg naar zijn ouders. Het gezin is te laat van huis vertrokken en Hans begint gestrest op de snelweg te bumperkleven achter een wit bestelbusje. Hierdoor ontstaat een verkeersruzie die al snel escaleert in een bloedstollende achtervolging. De familie is nergens meer veilig en wordt langzaam paranoïde van alle witte busjes op de weg.

Genre: thriller

Regisseur: Lodewijk Crijns

Cast: Jeroen Spitzenberger, Anniek Pheifer, Willem de Wolf, Truus te Selle

Kijkwijzer: 12+

Terminator: Dark Fate - actie

De 21-jarige Dani Ramos heeft een weinig opwindende baan in Mexico-Stad als lopendebandmedewerker in een autofabriek. Haar werkdag wordt opgeschud wanneer ze plots wordt geconfronteerd met een Terminator-machine die terug in de tijd is gereisd om haar te vermoorden. Ramos krijgt hulp van Grace, een supersoldaat uit de toekomst en Sarah Connor, die al tientallen jaren op Terminators jaagt. Het drietal moet Connors mysterieuze bondgenoot in Texas zien te bereiken als ze Ramos en de toekomst van de mensheid willen redden. Maar de Terminator zit hen op de hielen.

Genre: actie

Regisseur: Tim Miller

Cast: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Gabriel Luna, Mackenzie Davis, Natalia Reyes

Kijkwijzer: 12+

Luce - drama

Tien jaar geleden werd Luce door het Amerikaanse echtpaar Amy en Peter Edgar geadopteerd uit Eritrea. Luce ontwikkelt zich tot een talentvolle atleet en haalt uitstekende cijfers op school. Maar dan doet zijn docente een verontrustende ontdekking en worden Luces adoptieouders geconfronteerd met het duistere verleden van hun zoon. Maar wie moeten ze geloven? De lerares of hun kind?

Genre: drama, thriller

Regisseur: Julius Onah

Cast: Naomi Watts, Octavia Spencer, Kelvin Harrison Jr., Tim Roth

Kijkwijzer: 12+

The Kill Team - actie

The Kill Team is losjes gebaseerd op waargebeurde feiten tijdens de Amerikaanse invasie van Afghanistan in 2009. Andrew Briggman is een jonge soldaat in een peloton dat wordt geleid door de sadistische sergeant Deeks. Briggman is getuige van een moord op onschuldige burgers en wil melding maken van deze gebeurtenissen. Maar het gewelddadige en zwaarbewapende peloton wordt steeds achterdochtiger en Briggman vreest dat hij het volgende doelwit wordt.

Genre: actie

Regisseur: Dan Krauss

Cast: Nat Wolff, Alexander Skarsgård, Adam Long, Jonathan Whitesell, Brian Marc, Osy Ikhile

Kijkwijzer: 16+

Sonja: The White Swan - drama

Sonja: The White Swan is gebaseerd op het levensverhaal van de Noorse kunstschaatsster Sonja Henie die in de jaren dertig een van de bestbetaalde actrices in Hollywood werd. Henie wint driemaal Olympisch goud en vertrekt in 1936 naar Hollywood, Daar maakte ze een aantal zeer succesvolle schaatsfilms en verdient ze een fortuin. Maar wanneer haar roem verbleekt en haar kapitaal slinkt door een foute investering, doet ze er alles aan om haar oude status terug te krijgen.

Genre: drama, historisch

Regisseur: Anne Sewitsky

Cast: Ine Marie Wilmann, Valene Kane, Eldar Skar, Anders Mordal, Anneke von der Lippe

Kijkwijzer: 12+

Galapagos: Hope for the Future - documentaire

De Galapagoseilanden huizen een aantal bijzonder zeldzame diersoorten, zoals Galapagosreuzenschildpadden en -pinguïns, hamerhaaien en de blauwvoetgent. De eilanden worden bedreigd door klimaatverandering en aantasting door de mens. In Galapagos: Hope for the Future wordt getoond hoe gepassioneerde onderzoekers zich inzetten om het kwetsbare ecosysteem toekomstbestendig te maken, zodat mens en dier er in harmonie naast elkaar kunnen leven.

Genre: documentaire

Regisseur: Evert van den Bos

Stem: Annechien Steenhuizen

Kijkwijzer: alle leeftijden

Amazing Grace - documentaire

In 1972 nam Aretha Franklin het album Amazing Grace op in een kerk in Los Angeles. Het werd het succesvolste gospelalbum aller tijden. In de gelijknamige documentaire die donderdag verschijnt, zijn nooit eerder vertoonde beelden van de opnamesessies te zien.

Genre: documentaire, concertfilm

Regisseur: Alan Elliott en Sydney Pollack

Kijkwijzer: alle leeftijden

Mjólk - drama

Inga en haar man hebben een melkveebedrijf in een klein dorp bij Reykjavik. Ze zijn al jaren lid van de lokale zuivelbelangenvereniging, maar deze coöperatie speelt vuile chantagespelletjes om een monopoliepositie te houden. Als Inga's man onder verdachte omstandigheden overlijdt, besluit Inga dat ze genoeg heeft van het corrupte systeem en neemt ze het heft in eigen handen. Maar de melkmaffia laat zich niet eenvoudig ontmaskeren.

Genre: drama, comedy

Regisseur: Grímur Hákonarson

Cast: Sigurour Sigurjónsson, Arndís Hrönn Egilsdóttir, Sveinn Ólafur Gunnarsson

Kijkwijzer: 6+

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 31 oktober in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

De films in bovenstaand overzicht zijn geselecteerd door de onafhankelijke redactie van NU.nl. Als je een ticket koopt, kan het zijn dat NU.nl hier geld aan verdient.