De buitentemperatuur gaat naar beneden, het wordt vroeger donker en dus verplaatsen veel mensen hun afspraken met vrienden weer naar binnen. Een bordspelavond is een leuke en goedkope manier om wat met elkaar te doen. Hoe organiseer je binnen no-time zo'n avond vol gezelschapsspellen als Monopoly en 30 Seconds?

Hoeveel mensen je uitnodigt, is afhankelijk van hoe groot je huis is en hoeveel zitplekken je hebt, maar drie tot vijf spelers zijn voldoende om de meeste spellen mee te spelen. Meld van tevoren duidelijk dat het om een spelletjesavond gaat en kondig dit niet pas aan wanneer iedereen al op de bank zit.

Iedereen heeft een ander ervaringsniveau en andere voorkeuren voor spelletjes. Zorg daarom voor een grote variatie aan spellen zodat er voor iedereen iets leuks bij zit. "Sommige mensen houden van heel gecompliceerde spellen waarbij je diep moet nadenken en anderen komen die dag uit hun werk en willen gewoon iets eenvoudigs doen", zegt Onno Stegeman van de spellenvereniging Dobbelix, die twee keer per maand in de buurt van Utrecht spellen speelt.

Rosalie van Druten, oprichter van spellenvereniging WinSpel in Winterwijk beaamt dit. "Je hebt van die hectische, vlotte spellen waarbij je bijvoorbeeld als eerste iets moet zien en dan ergens op moet slaan. Sommige mensen hebben daar echt een afkeer van."

Tips voor een geslaagde spelletjesavond Richt een aparte schenktafel in zodat er niet per ongeluk over de spellen gemorst wordt

Maak een spiekbrief waarop iedereen de belangrijkste regels nog eens kan nalezen

Wil je een terugkerende spelletjesavond organiseren? Kies dan een vaste avond in de week of maand

Het bordspel Porta Nigra. (Foto: Dobbelix)

Korte tussendoorspelletjes voor als mensen moeten wachten

Kies dus spellen met een verschillende moeilijkheidsgraad, verschillende spelduur, verschillend aantal spelers en een verschillend einddoel. "Een paar spelletjes van een kwartiertje zijn handig voor wanneer een groep wat eerder klaar is en nog even moet wachten voor ze aan een ander spel kunnen beginnen", zegt Stegeman. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer meerdere groepen spellen spelen aan verschillende tafels, en jouw groep moet wachten tot jullie aan een spel kunnen beginnen waar een andere groep nog mee bezig is.

Speelt iedereen tegelijk één spel, dan is een partyspel een uitkomst. "Zoiets als 30 Seconds. Dat kun je met veel mensen tegelijkertijd spelen en iedereen vindt het leuk", zegt Van Druten.

Allemansvrienden op een spelavond 30 Seconds: uitbeeldspel voor 3 tot 20 spelers, speelduur 30 minuten

Sagrada: dobbelspel voor 1 tot 4 spelers, speelduur 45 minuten

Azul: tactisch bordspel, 2 tot 4 spelers, speelduur 45 minuten

Ken de regels

Het is erg hinderlijk wanneer iedereen klaar zit aan de tafel en het spel vervolgens nog helemaal uit het plastic moet worden gehaald en de regels doorgenomen moeten worden. "Zorg dat je de regels kent van het spel dat je meeneemt en dat je die aan anderen kunt uitleggen", zegt Stegeman. "Als het een erg gecompliceerd spel is, kun je anderen ook vragen van tevoren even een YouTube-filmpje van de uitleg te bekijken zodat je snel kunt beginnen."

“Als er op de doos staat dat je een uur over het spel doet, moet je meer tijd rekenen wanneer je het voor de eerste keer speelt.” Rosalie van Druten, spellenvereniging WinSpel

Onduidelijkheid over de regels zorgt namelijk niet alleen voor irritatie, maar vreet ook in de tijd die je hebt ingecalculeerd om het spel te spelen. "Als er op de doos staat dat je er een uur over doet, maar veel mensen spelen het voor het eerst, dan moet je meer tijd rekenen", zegt Van Druten. "Dat is iets waar je echt rekening mee moet houden, want het is zonde als je halverwege moet stoppen."

Op een spelletjesavond vind je altijd wel een paar competitieve fanatiekelingen die voor de winst gaan. "Soms ontstaan er ergernissen wanneer iemand heel serieus speelt en de ander er wat luchtiger in staat", zegt Stegeman. "Dat kan tot frustraties leiden. Maar ik heb het nog niet meegemaakt dat mensen onaardig tegen elkaar deden. Laat iedereen iets lekkers meenemen en heb plezier. Dat is het voornaamste."