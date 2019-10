Een potje bowlen kan behoorlijk wat frustraties opleveren: de ene keer blijf je je vrienden of collega's ver voor en gooi je strike na strike. De andere keer belanden alle ballen in de goot. Hoe kan het dat je prestaties bij het bowlen zo wisselvallig zijn en wat kun je hier aan doen?

Het overgrote deel van de bowlers in Nederland bestaat uit vriendengroepen of collega's die als uitje een avondje op de baan staan. Het bier, de bitterballen en de gezelligheid staan voorop. Maar toch: de jubelende retroanimaties op het tv-scherm wanneer je een strike hebt gegooid werken wel erg belonend. Des te frustrerender is het dus, wanneer alle daaropvolgende ballen in de goot belanden.

Wisselvallige prestaties komen niet alleen bij recreatieve bowlers voor. "Het kan zomaar zijn dat ik zaterdag tijdens de training een dijk van een game gooi (een pot van tien beurten), maar dat ik er dan tijdens de competitie niets van bak", zegt Adrie Janssen, voorzitter van de Deventer Bowlingvereniging. Hij doet al 25 jaar mee aan bowlingcompetities en geeft tips voor het verbeteren van je score.

De ideale houding: been gestrekt naar achteren

Vanaf het moment dat je de bal pakt, moet je in één vloeiende beweging een aanloop maken en de bal gooien. Als je je tussendoor nog omdraait om een grapje te maken, gaat dit ten koste van je aanloop en je eindhouding. "Als je een beetje loopt te flierefluiten eindigt je bal in de goot", zegt Anneke Timmerman, recreant bij de bowlingvereniging van Coevorden.

Beter is om een aanloop van drie tot vijf passen te nemen. Rechtshandigen stappen uit met de rechtervoet en linkshandigen met de linkervoet. Het been aan de kant waar je de bal in je hand hebt zet je bij het gooien naar achteren. "Anders heb je geen ruimte om met je arm de zwaai te maken", zegt Janssen. Wijs de bal na wanneer je hem gegooid hebt.

“Het zijn vooral de grappenmakers die de bal tussen hun benen door gooien” Wesley Selier, oud-professioneel bowler

En hoe zit het met de bezoekers die de bal met twee handen tussen hun benen door gooien? "Dat is helemaal niet effectief", zegt oud-profbowler Wesley Selier. "Je bal gaat dan te langzaam. Als hij de voorste pin al raakt, zal hij afketsen in plaats van de rest om te gooien. Het zijn vooral de grappenmakers die de bal op die manier gooien."

Bij het gooien draai je het been aan de kant van je werparm naar achteren. (foto: Getty Images)

Kies een bal met krappe gaten

De juiste bal moet een gewicht van 10 procent van je totale lichaamsgewicht hebben. Dit betekent dat iemand van 70 kilo het beste een bal van 7 kilo kan pakken. Voor recreanten die voor de gezelligheid een potje bowlen luistert dit niet zo nauw. "Kies een gewicht dat je prettig vindt", zegt Timmerman.

De duim, middelvinger en ringvinger gaan in de gaten. Met de wijsvinger stuur je de bal. De bal moet strak om de vingers zitten: hij moet aan je hand kunnen blijven hangen zonder dat je in de gaten knijpt. Het vasthouden van de bal moet je evenveel kracht kosten als bij een handdruk, en niet meer, adviseert Selier.

"Een hele hoop mensen denken: dat zit mij te krap", zegt Janssen. "Maar wanneer de vingers strak in de bal zitten heb je veel meer controle. Als de gaten te groot zijn, heb je kans dat de bal al in de hand gaat slingeren en dan kun je er geen mooie lijn meer mee gooien."

Er ligt meer of minder olie op de baan

Naast de gooitechniek en balkeuze speelt ook de bowlingbaan een rol in hoe je presteert. Bowlingbanen moeten regelmatig in de olie worden gezet. Gebeurt dit niet, dan ontstaan er schuur- en brandplekken in het hout waar de bal vaak overheen rolt. Veel olie op de baan betekent minder wrijving met de bal, waardoor die langer in een rechte lijn glijdt. Hoe minder olie, hoe meer frictie en hoe meer een bal naar links of rechts rolt.

"Het oliepatroon varieert behoorlijk van bowlingcentrum tot bowlingcentrum", zegt Janssen. "Daar moet je op anticiperen." Kijk voor je gaat gooien goed naar de baan: welke stukken blinken, welke stukken zijn droog en zitten er slijtplekken op de baan? Op die droge plekken zal de bal van hoek veranderen.

Maar, zegt Selier: "Voor mensen die alleen af en toe voor de lol een potje bowlen hebben die oliepatronen nagenoeg geen effect. Zij gooien de bal gewoon naar achteren en kunnen hem niet veel sturen. Daar staat het plezier voorop en is scoren bijzaak."