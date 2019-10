Er is komend weekend weer veel te doen in Amsterdam. Beleef een heel andere museumervaring tijdens Museumnacht of dans mee tijdens de stille disco op het Veronicaschip. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.

Museumnacht - diverse musea

Zaterdag vindt de Museumnacht in Amsterdam plaats en dat betekent kunst in het donker en diverse activiteiten in musea. Een ticket geeft toegang tot meer dan vijftig grote en kleine musea waar met originele invalshoeken en livemuziek en dj's een speciale ervaring tot stand komt.

Waar: diverse musea

Wanneer: zaterdag 2 november van 19.00 tot 2.00 uur

Prijs: 22,50 euro

Meer informatie

Het EYE Filmmuseum is een van de locaties die tijdens de Museumnacht open is. (Foto: NU.nl/Albert Bakker)

Stille disco - Veronicaschip

Radio Veronica bracht de Nederlandse jeugd tussen 1960 en 1974 in aanraking met popmuziek en werd daarmee uitermate populair. De zender zond uit vanaf het Veronicaschip dat toen voor anker lag in de Noordzee, maar inmiddels aangemeerd ligt in Amsterdam-Noord. Kom vrijdag aan boord, zet een koptelefoon op en waan je even in het verleden tijdens de stille disco.

Waar: Veronicaschip, NDSM-Pier 1

Wanneer: vrijdag 1 november van 23.00 tot 4.00 uur

Prijs: 10 euro

Meer informatie

Salsa Tropique - Bar Botanique

Beleef een spetterende avond vol salsa in Bar Botanique. Je hoeft geen ervaren danser te zijn om het hier leuk te hebben; de avond wordt namelijk geopend met een workshop salsadans. Eenmaal de smaak te pakken? Geniet, dans, en ontspan!

Waar: Bar Botanique, Eerste van Swindenstraat 581

Wanneer: zaterdag 2 november van 21.30 tot 3.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Winterfair - Tuincentrum Osdorp

Al helemaal klaar voor de Kerst? Dan bent u vrijdagavond aan het goede adres bij de Winterfair in Tuindorp Osdorp. Doe alvast de eerste kerstinkopen en kijk naar een grote kerstshow. Verder is het evenement een goede plek om inspiratie op te doen voor huis en tuin.

Waar: Tuincentrum Osdorp, Osdorperweg 247

Wanneer: vrijdag 1 november van 17.00 tot 22.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Jubileumconcert Saskia Laroo & Band - Het Concertgebouw

Trompettist Saskia Laroo viert vrijdagavond vier mijlpalen in Het Concertgebouw. Ze staat 40 jaar op het podium, is 25 jaar samen met de Laroo Band en Laroo Records en ze brengt haar nieuwe album Trumpets around the World uit. Muziek van Laroo en haar band wordt omschreven als "een jazz-improvisatie, verpakt in moderne grooves, beats, zang en rap".

Waar: Het Concertgebouw, Concertgebouwplein 10

Wanneer: vrijdag 1 november van 21.00 tot 23.00 uur

Prijs: 22,50 euro

Meer informatie

