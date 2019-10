Er is dit weekend weer van alles te doen in Rotterdam. Bezoek de vele optredens van de Rotterdamse Popweek, snuffel rond op de Mega Vlooienmarkt of doe yoga in Rotown.

Rotterdamse Popweek

Tien dagen lang staat de stad in het teken van popmuziek, met 750 optredens en 225 events verspreid over de hele stad. Een kleine greep uit het programma: de Rotterdamse Popquiz, Jazz op Zondag, dinershow, het Choro Festival, huiskameroptredens, dansfeesten voor alle leeftijden, jamsessies en meer.

Waar: verschillende locaties

Wanneer: vrijdag 1 tot met zondag 10 november

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Bezoekers van de Rotterdamse Popweek 2016. (Foto: Brian van Rensen)

Mega Vlooienmarkt - Onderzeebootloods

Op de Grote Vlooienmarkt in Alexanderhal valt van alles te ontdekken. Elke dag staan er driehonderd kramen met kleding, meubels, antiek, vintage en curiosa. Struin lekker rond en neem de echte pareltjes mee naar huis.

Waar: Onderzeebootloods, RDM-straat 1

Wanneer: zaterdag 2 en 3 zondag november, 09.00 tot 16.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Wildlife Film Festival Rotterdam (WFFR) - Cinerama Filmtheater

Het Wildlife Film Festival draait vijf dagen lang nieuwe en bijzondere natuurdocumentaires- en films. De films van over de hele wereld laten de schoonheid van de natuur laten zien, maar hebben ook een belangrijke boodschap. Ook zijn er films voor kinderen en hun (groot)ouders tijdens WFFR4KIDS.

Waar: Cinerama Filmtheater, Westblaak 18

Wanneer: woensdag 30 oktober tot met zondag 3 november

Prijs: entree 9 euro

Meer informatie

Popronde Rotterdam

Popronde is een reizend muziekfestival en is deze zaterdag in Rotterdam. Op één avond treden tientallen opkomende Nederlandse bands en artiesten op bij een twintigtal podia. Luister naar opkomende bands op verrassende plekken, zoals de Markthal, Coffee Company, King Kong Hostel, en stel je eigen ronde samen.

Waar: verschillende locaties in het centrum

Wanneer: zaterdag 2 november, 13.00 tot 02.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Blik in de Wijk - Liskwartier

Blik in de Wijk is een wijkfestival voor het hele gezin. Op een plattegrond zijn de creatieve plekken in de wijk voor je in kaart gebracht. Zo kun je zelf een route samenstellen langs ateliers, muziekstudio's, ontwerpers en andere leuke plekken in de wijk. Daarnaast zijn er optredens, voorstellingen en workshops, en haal je dankzij een Pakje Kunst een souvenir uit het sigarettenautomaat.

Waar: verschillende locaties in het Liskwartier

Wanneer: zaterdag 2 en zondag 3 november

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Yoga in Rotown

Op zondag wordt Rotown weer omgetoverd tot een yogastudio. 's Ochtends is iedereen welkom om deel te nemen aan een Gentle Hatha yogasessie. Neem wel je eigen yogamatje mee!

Waar: Rotown, Nieuwe Binnenweg 19

Wanneer: zondag 3 november, 11.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Clowns Got Talent - Theater 't Kapelletje

Ben jij gek op clowns? Ga dan dit weekend naar Theater 't Kapelletje voor meer dan tien acts. Clowns Got Talent is een avond met absurd theater, poëtische clownerie, ongemakkelijke en vooral grappige taferelen.

Waar: Theater 't Kapelletje, Van der Sluysstraat 176

Wanneer: zaterdag 2 november, 20.00 tot 22.00 uur

Prijs: entree 12,50 euro

Meer informatie

