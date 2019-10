Er is dit weekend weer genoeg te doen in Groningen. Het jaarlijkse folk- en americanafestival TakeRoot vindt weer plaats, net als de Plantsoenloop. Ook kun je minigolfen op verschillende plekken in de stad.

Let's Golf - Grote Markt

Iedereen loopt of fietst weleens langs een kale of een verwaarloosde plek in de stad waar niets mee gedaan wordt. Bureau Buitendienst zet komend weekend minigolfbanen op zo'n plek neer. Groningers kunnen er een balletje slaan en ondertussen met elkaar bespreken wat ze in de toekomst graag met de genegeerde plekken in de stad kunnen doen.

Waar: startpunt Grote Markt

Wanneer: donderdag 31 oktober van 16.00 tot 21.00 uur, vrijdag 1 november van 14.00 tot 21.00 uur en zaterdag 2 november van 11.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Folk en americanafestival TakeRoot - De Oosterpoort

Op TakeRoot hoor je allerlei Amerikaanse muziekgenres zoals bluegrass, country, blues, folk en meer. Onder meer optredens van Drive-By Truckers, Lera Lynn, A.A. Bondy en Cedric Burnside staan op het programma.

Waar: De Oosterpoort, Trompsingel 27

Wanneer: zaterdag 2 november van 16.00 tot 0.00 uur

Prijs: 53,60 euro

Plantsoenloop - Noorderplantsoen

Sportievelingen kunnen zaterdag deelnemen aan een hardloopevenement in het Noorderplantsoen. Het plantsoen kent nogal wat klimmetjes, dus het kan een pittig rondje hardlopen zijn. Je kunt kiezen uit een afstand van 4 of van 8 kilometer en er is ook een run voor kinderen.

Waar: Noorderplantsoen

Wanneer: zaterdag 2 november van 9.30 tot 16.00 uur

Prijs: 16,50 euro

Liccen in je Halloween Outfit - EM2

Na de evenementen Liccen in je Zwembroek en Liccen in je Pyjama kun je nu ook feesten in je halloweenoutfit. Timothy Clerkin, Mahabe137, Andrew van de Looi en Lennart staan achter de draaitafels met house- en technoplaten.

Waar: EM2, Suikerlaan 6

Wanneer: vrijdag 1 november vanaf 23.00 uur

Prijs: 17,74 euro

Grote wijnproeverij - Beer&

Bij deze doorlopende wijnproeverij kunnen meer dan 25 wijnen geproefd worden. Een deskundige geeft uitleg. De wijnen zijn met het oog op de naderende feestdagen afgestemd op de winter.

Waar: restaurant Beer&, Roderweg 1

Wanneer: zondag 3 november van 13.30 tot 17.00 uur

Prijs: 12,50 euro

Tijdens de wijnproeverij kun je meer dan 25 wijnen proeven. (Foto: 123RF)

